La fustellatrice è una macchina utilizzata per il fai da te e molto apprezzata dagli amanti degli hobby creativi, dell'hand-made e dello scrapbooking. Con questo attrezzo, infatti, è possibile eseguire tagli precisi, rilievi ed incisioni in serie su materiali come il feltro, il cartone, il cartoncino, tessuti di vario tipo, sughero, e non solo. La fustellatrice viene molto utilizzata in ambito domestico proprio perché permette di realizzare decorazioni per la casa originali e creative.

In commercio ci sono diversi modelli e la scelta delle fustelle da utilizzare dipende principalmente dal tipo di materiali che intendete lavorare. I modelli più economici sono quelli destinati all'uso domestico, molto simili a dei taglierini, che realizzano le forme più semplici come cuori e stelle. Quelli destinati ad uso professionali, invece, hanno un funzionamento più complesso ma man mano che li userete vi permetteranno di dare libero sfogo alla vostra creatività.

Cos'è una fustellatrice

La fustellatrice è uno strumento che può essere utilizzato sia in ambito industriale che domestico. La sua funzione è quella di ritagliare con precisione materiali come la carta, il cartoncino, il feltro, la gomma o pezzi di tessuto. Alcuni modelli, poi, sono in grado anche di mettere in rilievo forme e disegni, di goffrare o perforare i materiali. Queste lavorazioni vengono utilizzate, soprattutto, per creare lavori fatti a mano.

Come funziona una fustellatrice

Il funzionamento di una fustellatrice domestica è molto diverso da quello di una fustellatrice industriale. Infatti, quest'ultima deve essere manovrata da persone esperte e specializzate, il suo utilizzo è pensato per la produzione di migliaia di pezzi ed è in grado di tagliare superfici più dure. La fustella con manopola e quella a pressione, invece, sono le più semplici da usare ma possono produrre pochi pezzi alla volta perché si basano sulla forza fisica. Infatti, per far funzionare la prima bisogna inserire il materiale che si vuole lavorare e girare manualmente la manopola. La macchina restituirà il materiale tagliato, pressato, inciso o con forme in rilievo, in base alle funzioni per le quali è abilitata. La seconda, invece, è quella che usano anche i bambini per giocare. Infatti, si tratta di una semplice foratrice che, in seguito alla pressione esercitata sul manico, è in grado di fare dei fori sulla carta dalle forme più disparate: cuori, stelle o farfalle. Infine, abbiamo le fustellatrici elettroniche che sono utilizzate per creazioni professionali e lavorano con il supporto di un pc. Infatti, il disegno viene prima realizzato in digitale e, solo dopo, è spedito alla fustella che lo ritaglia sul materiale scelto.

Classifica delle migliori fustellatrici domestiche

Nella nostra classifica abbiamo inserito quelle che per noi sono le migliori fustellatrici in commercio. Per la scelta abbiamo tenuto in considerazione il loro rapporto qualità/prezzo e le recensioni degli utenti.

Sizzix Big Shot Plus

La fustellatrice Sizzix Big Shot Plus può tagliare ed embossare. È la migliore in commercio perché è la più completa, perfetta per realizzare lavori di tutte le dimensioni. Con questa macchina potete ritagliare diversi materiali come la carta, il cartone, il cartone pressato, il cuoio, la tela jeans, il metallo per hobbistica, il feltro e il tessuto. Contiene tanti attrezzi tra cui una macchina Big Shot Plus, 1 piattaforma Big Shot Plus, adattatore A, adattatore B, 1 paio di cuscinetti da taglio 1 Bigz L, 12 Thinlits, 1 Framelits, 1 pezzo di tessuto, 10 fogli di cartoncino bifacciali, 4 fogli di cartoncino A4 bifacciali. È consigliata sia per i principianti che per i professionisti.

pro: è la migliore fustellatrice perché completa e funzionale

contro: nessuno degli utenti ha riscontrato problemi da segnalare

Sizzix portatile

Questa fustellatrice domestica di Big Shot, semi professionale, è la versione portatile della fustellatrice descritta sopra. È lo strumento perfetto per taglio e rilievo, ideale per realizzare una vasta gamma di lavori. Ha un' apertura formato A5 ed è in grado di tagliare forme e disegni intricati in pochi secondi. Compatibile con l'intera gamma di prodotti Sizzix, incluse le fustelle Bigz, Thinlits e Framelits e le cartelle da embossing Textured Impressions, Texture Fades e Impresslits (fatta eccezione per le fustelle Plus e Pro). Può lavorare vari materiali, come il cartoncino, la carta pergamena, il cuoio e il cartoncino spesso. È consigliata per chi non deve realizzare lavori di grandi dimensioni.

pro: è perfetta per fare lavori di precisione

contro: il prezzo è considerato un po' elevato, ma motivato dall'elevata qualità

Vaessen Creative

Per chi cerca una fustellatrice per carta, questa di Vaessen Creative è il modello ideale. Si adatta a carta e cartoncino per scrapbooking fino a 160 grammi. Il motivo stampato misura Ø 25,4 mm. La struttura è realizzata in acciaio e plastica ed il manico è resistente e ampio ma si abbassa facilmente. Grazie alla sua facilità di utilizzo garantisce ottimi risultati. È consigliata per chi ama realizzare pagine di scrapbooking, etichette per regali, biglietti di compleanno e partecipazioni di nozze e può essere usata anche dai bambini.

pro: compatta e pratica da portare sempre in giro

contro: può essere utilizzata solo per tagliare la carta

Gemini GEMGO-M-GLO

La fustellatrice di Gemini è la più veloce, leggera e silenziosa tra quelle disponibili in commercio. Inoltre, ha un design elegante e di basso profilo. È stata progettata per matrici complesse, nonché per il taglio di cartoncino pesante, vinile, lamina e strati multipli per tessuto. Ha la possibilità di mettere in pausa, riprendere e invertire le piastre all'interno della macchina. Ha una dimensione della piattaforma che è 3×6, quindi è possibile tagliare più matrici contemporaneamente. È anche compatibile con la maggior parte delle matrici in metallo sottili e cartelle in rilievo. È consigliata per tutti gli appassionati che vogliono avere sempre con loro la loro fustellatrice.

pro: è una delle fustellatrici più silenziose

contro: non ci sono le istruzioni in italiano, ma risulta così facile nell'uso da essere molto intuitivo

Diyarts

Un po' diversa dalle precedenti proposte è questa macchina goffratrice manuale. Offre infinite possibilità per scrapbooking, mini album, inviti e opere d'arte modificate. È molto facile da usare, infatti, basta aprire la porta della macchina, tagliare la fustella da un lato, agitare la maniglia fino a far uscire la fustellatura dall'altra parte. È consigliata per i principianti e per le decorazioni domestiche.

pro: è molto facile da usare, perfetta per chi è alle prime armi

contro: non è adatta per lavori professionali, ma va benissimo per uso domestico o ufficio

Rayher

La fustellatrice domestica mini di Rayher è ideale per realizzare lavoretti creativi, biglietti d’auguri o simpatici segnaposto. Ha una dimensione piccola e compatta, perfetta anche per il trasporto. Si possono realizzare progetti professionali con la carta come lo scrapbooking e molto altro. Le dimensioni sono 19 x 9,5 x 13 cm, le dimensioni del contenitore con manico sono 23,3 x 12,5 x 28,3 cm. La confezione contiene 1 fustellatrice, 2 tavoletta base di taglio, 1 tavoletta, 1 pannello da goffratura con istruzioni d’uso per tagliare e goffrare. È consigliata per coloro che desiderano una fustellatrice di alta qualità sempre a portata di mano.

pro: è la fustellatrice con il miglior rapporto qualità/prezzo

contro: non è adatta per i lavori di grande dimensioni

Wedo

Se state cercando una fustella a pressione, questa proposta da Wedo è quella che fa al caso vostro. Si tratta di una fustella decorativa che è in grado di realizzare dei fori a forma di cuore, standard. È molto facile da usare ed ha un pratico vano di raccolta sfridi nella base. Può essere utilizzata su tutti i tipi di carta e cartoncino colorato sino a 220 g/mq.

pro: è perfetta da far usare ai bambini

contro: può ricreare una sola forma standard e non ha una grande profondità

Brother Scan-N-Cut

Più tecnologico è questo modello proposto da Scan-N-Cut che ha la stessa funzione di una fustellatrice automatica e può essere utilizzata anche in ambito industriale. Lo scanner incorporato da 300dpi permetterà la memorizzazione in altissima qualità sia di un disegno fatto a mano che di una stampa. Grazie allo schermo touch screen LCD a colori potrai selezionare la parte del disegno che vuoi ritagliare su tessuto, carta, cartoncino o plastificati. Potrai personalizzare biglietti da visita tramite la tecnica dello scrapbooking, creare regali del tutto unici e dar spazio in modo totale alla tua creatività. È consigliata per i professionisti.

pro: è tra le macchine tecnologicamente più avanzate

contro: ha un costo molto elevato

Rayher

La fustellatrice creativa Rayher può perforare carta o cartoncino di vari tipi fino a 200g/m. Crea cerchi e forme tonde con un diametro di 2,54 cm per personalizzare biglietti d’auguri, scrapbooking, etichette o per lavori di decoupage e stratificazione. È fatta di un materiale resistente e di alta qualità ed è in grado di tagliare vari tipi di materiali, non solo carta e cartoncino ma anche feltro sottile, crepla/fommy, carta da bricolage, carta velluto, carta sughero, carta da decoupage e altro.

pro: la struttura trasparente permette di vedere chiaramente dove state per tagliare

contro: su alcuni tipi di carta il taglio non è netto

Tonic Studios

Questa fustellatrice domestica di Tonic Studios è in grado di realizzare la forma di una farfalla che spicca il volo. La particolarità è che non si tratta di una foratrice perché ritaglia solo le ali. È perfetta quindi per decorare inviti e biglietti di auguri. La fustella può tagliare carta e cartoncini fino a 200 g/mq. Il suo funzionamento è molto semplice, basta fare pressione sul manico ergonomico.

pro: grazie alla particolare forma riesce a creare un effetto particolare tagliando solo le ali della farfalla

contro: non è adatta per chi vuole dei fori a forma di farfalla

Come scegliere la migliore fustellatrice domestica

Dopo aver visto le diverse fustellatrici disponibili in commercio e le loro caratteristiche, vediamo quali sono i fattori da valutare prima dell'acquisto. Partiamo analizzando le diverse tipologie.

Tipologie di fustelle

Come abbiamo visto, esistono diverse tipologie di fustelle e la scelta va fatta principalmente sulla base delle vostre esigenze. Analizziamo nel dettaglio le principali soluzioni.

Fustelle Bigz: perfette per realizzare fori che non superino i 5mm. Possono tagliare la carta e i cartoncini di sughero, lamierino metallico e il feltro.

perfette per realizzare fori che non superino i 5mm. Possono tagliare la carta e i cartoncini di sughero, lamierino metallico e il feltro. Fustelle Original: sono pensate per tagliare materiali più spessi come il cartoncino, la stoffa ed il feltro.

sono pensate per tagliare materiali più spessi come il cartoncino, la stoffa ed il feltro. Fustelle Movers e Shapers Die: possono essere collegate ad altre fustelle. Sono utilizzate per traforare.

possono essere collegate ad altre fustelle. Sono utilizzate per traforare. Fustelle Framelits: sono in grado di realizzare disegni e forme in 3D. Sono perfette per chi cerca un prodotto innovativo.

sono in grado di realizzare disegni e forme in 3D. Sono perfette per chi cerca un prodotto innovativo. Fustelle Thinlits: perfette per lavorare la carta ed il cartoncino e per realizzare forme e disegni molto piccoli.

perfette per lavorare la carta ed il cartoncino e per realizzare forme e disegni molto piccoli. Fustelle Bigz: possono lavorare diversi materiali, dalla carta al cuoio, fino al feltro.

possono lavorare diversi materiali, dalla carta al cuoio, fino al feltro. Fustelle Embossilits die: sono in grado di creare disegni in rilievo. Sono molto sottili quindi funzionano meglio sulla carta.

sono in grado di creare disegni in rilievo. Sono molto sottili quindi funzionano meglio sulla carta. Fustelle Texture impression: a differenza delle altre non tagliano ma danno rilievo ai disegni, sia su carta che lamiera.

Funzionamento

Tutte queste fustellatrici possono essere raggruppate in tre diversi grandi gruppi: fustelle manuali, elettroniche e computerizzate.

fustellatrice manuale o push : è la tipologia più economica. Di solito, è la più leggera e può essere trasportata. Non avendo bisogno di corrente elettrica è sempre pronta all'uso. Funziona semplicemente ruotando la manopola oppure a pressione.

: è la tipologia più economica. Di solito, è la più leggera e può essere trasportata. Non avendo bisogno di corrente elettrica è sempre pronta all'uso. Funziona semplicemente ruotando la manopola oppure a pressione. fustellatrice elettronica : la differenza con quella manuale sta proprio nel funzionamento. Infatti, questa necessita di una presa elettrica per tagliare quindi non si basa sulla forza fisica.

: la differenza con quella manuale sta proprio nel funzionamento. Infatti, questa necessita di una presa elettrica per tagliare quindi non si basa sulla forza fisica. fustellatrice computerizzata: il funzionamento di questa fustella necessita di un computer e della connessione ad internet. Infatti, è possibile scaricare disegni, forme e font e stampare e tagliare qualsiasi disegno si voglia.

Materiali

Le migliori fustellatrici sono quelle in grado di tagliare la più ampia varietà di materiali. Se volete sapere se un materiale può essere tagliato, goffrato e messo in rilievo con la fustella, basta fare una prova con delle comuni forbici. I materiali sono comunque tantissimi: carta, cartoncino, feltro, gomma, pelle, cuoio, stoffa, sughero, plastica leggera, spugna e tutti i tipi di carta.

Forza di taglio

La forza di taglio di una fustellatrice determina la sua capacità di tagliare in maniera precisa i tessuti. Una fustella leggera taglierà perfettamente i materiali più sottili e delicati ma risulterà inefficace sui tessuti più doppi. Al contrario, una fustella molto forte sarà perfetta per i tessuti doppi ma potrebbe rovinare quelli sottili. Non esiste una migliore di un'altra, semplicemente dovete valutare qual è la vostra esigenza principale.

Lunghezza del taglio

La lunghezza di una normale fustellatrice si aggira tra i 30 e i 38 cm. Questa lunghezza permette di tagliare diversi materiali e disegni, compreso il feltro. Una lunghezza minore sarebbe molto limitante.

Facilità d'uso

La facilità d'uso è una caratteristica molto importante della fustellatrice che andrete a scegliere. Assicuratevi che sia facile da usare, abbastanza leggera da poter essere trasportata quando serve e poco ingombrante. Se è possibile, optate per un modello compatto che non occupa tanto spazio in casa, soprattutto perché quando non vi serve dovrete riporla da qualche parte. Quelle più facili da maneggiare sono quelle nel formato A4. Se volete acquistare un modello computerizzato, consigliamo di valutare la facilità di installazione ed il funzionamento.

Versatilità e accessori

Alcune fustellatrici sono vendute singolarmente mentre altre fanno parte di veri e propri kit. In queste confezioni sono inclusi innumerevoli accessori per lavorare diversi materiali e creare diverse forme e disegni. In alcuni caso è possibile non solo tagliare ma anche goffrare, e mettere in rilievo. Badate pure alla possibilità di poter regolare la profondità della lama e la sua pressione.

Resistenza

Anche la resistenza è una proprietà che una fustellatrice deve possedere. Infatti, dovendo tagliare materiali e tessuti più o meno duri e complessi, è importante assicurarsi che dopo svariati utilizzi la macchina sia in grado di lavorare sempre in maniera efficiente e con la stessa precisione.

Prezzo

Il prezzo di una fustellatrice può variare molto in base al modello che sceglierete. La tipologia più semplice, usata anche dai bambini, può costare dai 3 ai 15 euro. I modelli più tecnologici e versatili, utilizzati dai professionisti o dagli appassionati per lavori di precisione, possono costare fino ai 70 euro.

Marca

Non c'è dubbio che il top di gamma tra le fustellatrici sia il brand Sizzix che propone tantissime tipologie di fustellatrici adatte alle più svariate lavorazioni. Sono riconosciute come macchine efficienti e di qualità. Se volete avere la sicurezza di acquistare un prodotto che valga i suoi soldi, allora date un'occhiata a tutti i modelli disponibili su Amazon.