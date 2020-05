Le livelle laser sono strumenti preziosi nelle mani di professionisti delle costruzioni e semplici hobbysti o appassionati di fai da te. Questi utensili consentono di determinare la pendenza di superfici e ripiani proiettando davanti a sè una linea perfettamente retta e parallela rispetto al piano sul quale sono appoggiati. Il fascio di luce laser funziona da guida permettendo in questo modo di appendere foto o quadri alle pareti perfettamente allineati, ma anche di portare a termine lavori di falegnameria o edilizia e ingegneria civile.

In questa categoria di prodotti i più semplici da usare — anche da chi è meno esperto — sono sicuramente le livelle laser autolivellanti. Le componenti al loro interno fanno infatti in modo che il proiettore si trovi sempre all'inclinazione corretta rispetto al terreno, in modo che una volta acceso venga proiettata una linea già perfettamente orizzontale, a prescindere dal piano sul quale poggiano.

Le migliori livelle laser

Scegliere la migliore livella laser in circolazione può richiedere del tempo, dal momento che ciascun modello ha pregi e difetti che vanno analizzati attentamente. Ecco dunque una lista dei prodotti più apprezzati nei negozi online.

Bosch Professional GCL 2-15

La livella laser autolivellante GCL 2-15 di Bosch Professional è un prodotto relativamente economico ma allo stesso tempo adatto all'utilizzo in ambito professionale. È basato su un proiettore a croce di colore rosso con punti a piombo, e proietta fino a 15 metri di distanza sia linee verticali che orizzontali. Il funzionamento avviene tramite 3 pile a stilo di tipo AA mentre supporto di fissaggio permette di utilizzare la livella in più scenari fissandola su pavimento pareti o soffitto

DeWalt DW088K-XJ

La livella laser autolivellante DeWalt DW088K-XJ è un prodotto professionale che non manca di nulla. Le linee di proiezione verticale e orizziontale intersecate a 90 gradi possono essere attivate in modo indipendente, mentre con l'apposito ricevitore la visibilità del raggio — normalmente di 15 metri — arriva fino a 50 metri di distanza. Funziona con 3 pile di tipo AA ed è dotato di un supporto magnetico per il fissaggio alle pareti o ad altri strumenti.

Huepar 902CG

La livella laser Huepar 902CG è dedicata ai professionisti. Si tratta di uno strumento autolivellante che proietta due raggi verdi distinti di natura circolare — uno in verticale e uno orizzontale — che colpiscono le superfici circostanti a 360 gradi intorno allo strumento. Le due proiezioni sono attivabili indipendentemente una dall'altra, mentre la livella è protetta da un rivestimento in gomma morbida e si può fissare a qualunque supporto attraverso un apposito strumento incluso.

Stanley STHT1-77340

La livella laser Stanley STHT1-77340 è un prodotto compatto ed ecomonico più che adatto per i lavori di casa. Lo strumento è autolivellante e monta un singolo diodo laser che grazie all'ausilio di una lente di separazione traccia una linea di proiezione a croce. Il raggio ha una portata di 8 metri e il corpo di dimensioni e peso contenuti dispone di scanalature per l'attacco all'apposito strumento di fissaggio contenuto nella confezione.

Tacklife SC-L01

La livella laser Tacklife SC-L01 è dedicata a chi deve affrontare piccoli lavori domestici e desidera risparmiare senza per questo rinunciare ad affidabilità e precisione. Lo strumento è autolivellante e proietta indicatori a croce visibili fino a 15 metri di distanza. Dotato di supporto per il fissaggio, in più rispetto ai prodotti dello stesso prezzo offre protezione IP54 da acqua e polvere e un alloggiamento robusto che lo protegge dagli urti.

Skil F0150511AA

La livella laser autolivellante Skil F0150511AA è un prodotto compatto e particolarmente adatto ai lavori casalinghi tra le quattro mura. Proietta un laser rosso a croce del quale possono essere escluse a piacimento la componente orizzontale o verticale, ed è provvisto di un supporto snodato particolarmente versatile che ,unitamente al sistema di blocco della livella, permette di proiettare linee inclinate a piacimento.

Bosch PLL 360

La livella laser Bosch PLL 360 è un prodotto autolivellante di tipo professionale che può essere utilizzato tranquillamente all'interno di cantieri e operazioni edili. Si tratta di una livella decisamente compatta che proietta una linea verticale frontale più una orizzontale a 360 gradi. Vanta un laser da 20 metri di portata massima e neella confezione include un supporto multifunzione che permette di fissare il prodotto a qualunque superficie o strumento aggiuntivo.

Teccpo TDLS09P

La livella laser autolivellante Teccpo TDLS09P è dedicata a chi deve lavorare su lunghe distanze ma desidera risparmiare svariate decine di euro sui modelli più costosi. Lo strumento vanta infatti un laser a croce dalla luce verde che può essere visualizzato fino a 30 metri di distanza (che diventano 40 con l'ausilio di un ricevitore). Il supporto magnetico incluso può essere fissato a qualunque parete metallica, mentre la batteria è ricaricabile tramite USB e può essere lasciata in carica per lavorare a lungo senza problemi.

Hanmatek Lv1

La livella laser Hanmatek Lv1 è la soluzione più economica in circolazione per chi desidera uno strumento autolivellante con laser a croce di colore rosso. La livella è decisamente compatta e, rispetto agli altri prodotti di prezzo simile, è schermata da un rivestimento che la protegge contro le cadute da un metro di altezza ma anche contro l'ingresso di polvere e schizzi d'acqua. Quel che manca è uno strumento per il fissaggio, che può però avvenire attraverso qualunque treppiede o staffa con attacco standard.

Makita SK102Z

La livella laser Makita SK102Z è uno strumento autolivellante di tipo professionale, che fa della visibilità del laser e della precisione due dei suoi punti di forza. Il fascio di luce rossa proietta una linea orizzontale e una verticale a croce a una distanza massima di ben 30 metri, che con il ricevitore opzionale arriva a 60 metri. In condizioni di luce scarsa la luminosità del laser può essere limitata, portando l'autonomia delle batterie incluse nella confezione al valore massimo di 11 ore.

Come scegliere la livella laser

Considerata l'offerta di prodotti simili online, è comprensibile voler spendere il tempo necessario a trovare quello che meglio si adatta alle prorprie particolari esigenze lavorative. In questo caso le caratteristiche da tenere conto sono principalmente quattro: la tipologia di livella da acquistare, il tipo di proiezione offerto, il colore del laser, la presenza di un sistema di livellamento automatico e di un doppio raggio, i materiali costruttivi e gli accessori inclusi.

Tipologie

Le due tipologie principali di livelle laser sono le livelle su treppiede e quelle palmari. Le prime sono solitamente strumenti di assoluta precisione utilizzati in ambito edile che prevedono un sistema di ancoraggio a terra. Le seconde hanno il vantaggio di essere compatte, portatili e molto versatili, e possono comunque essere fissate a pareti e terreno attraverso appositi strumenti di fissaggio.

Tipo di proiezione

Una livella laser può inoltre essere a punti, a linee, a croce oppure rotante. Nella prima tipologia vengono proiettati in tutte le direzioni delle singole guide puntiformi perpendicolari una all'altra, che servono a individuare sulle pareti, sul pavimento e sul soffitto i punti corrispondenti. Nelle livelle a linee viene invece proiettata frontalmente una singola linea retta che serve come guida. Gli strumenti raddoppiano proiettando due linee incrociate con un angolo di 90 gradi. Nelle livelle rotanti, o a 360 gradi, la linea o le linee proiettate coprono l'intera circonferenza dello strumento.

Colore del laser

Il colore del laser è un elemento importante da tenere in considerazione. L'occhio umano è infatti più sensibile alla lunghezza d'onda che corrisponde all'emissione della luce verde, il che rende gli strumenti basati su questa tipologia di laser mediamente capaci di coprire distanze maggiori. Al contempo però i relativi diodi sono più costosi da realizzare e rendono più dispendiosi gli apparecchi che li ospitano.

Livellamento automatico o autolivellante

La presenza di un sistema di livellamento automatico fa in modo che lo strumento proietti sempre linee perfettamente orizzontali o verticali senza dover essere tarato manualmente, ma permette anche di bloccare i proiettori in determinate posizioni nel caso si desideri far loro tracciare linee rette ad altre inclinazioni, mantenendo il controllo sull'angolazione precisa.

Orizzontale o a doppio raggio

Alcuni modelli di livella orizzontale, lineare o rotante, dispongono di un sistema a doppio raggio. In queste soluzioni un diodo separato si occupa della proiezione di un secondo fascio di luce, solitamente di orientamento verticale, che contribuisce ad aumentare il numero di punti di riferimento a disposizione per le misurazioni.

Materiali

I materiali di costruzione di una livella non contribuiscono in modo particolare al suo buon funzionamento, ma possono renderla più o meno resistente agli urti e alle intemperie. Considerando che strumenti simili vengono utilizzati in cantieri e officine e spesso sospesi su pareti o treppiedi, può essere una scelta saggia investire su modelli con rivestimenti in gomma o plastica, o provvisti di certificazione contro l'ingresso di acqua e polvere.

Accessori

Non tutte le livelle dispongono della stessa dotazione di extra. Alcune montano una batteria interna ricaricabile via cavo mentre altre si basano sulle consuete batterie. Tra gli accessori più importanti c'è però sicuramente lo strumento per il fissaggio della livella a una parete, al soffitto o al treppiedi. Può essere magnetico, ad aggancio, con filettatura oppure addirittura assente, motivo per cui il dettaglio degli accessori non va trascurato.

Come si utilizza una livella laser

La livella laser è uno strumento decisamente semplice da utilizzare; dopo l'accensione si livella da sé e inizia a proiettare le linee guida sulla parete frontale o su quelle circostanti. È però fondamentale sapere in quale ubicazione posizionarla, con l'ausilio di treppiedi, stagge e altri appoggi ma soprattutto in base alla tipologia di fascio proiettato.

Le livelle rotanti andranno tendenzialmente posizionate al centro della stanza, o comunque equidistanti dalle pareti sulle quali si intende operare. Le livelle lineari andrebbero posizionate quanto più vicino possibile alle pareti, ma abbastanza lontano perché il fascio di luce si estenda abbastanza da arrivare dove serve. Per i modelli a punto, l'ubicazione ideale dipende semplicemente da dove serve effettuare la rilevazione. Per tutte le tipologie di prodotti autolivellanti vale un'avvertenza: durante lo spostamento, meglio bloccare il meccanismo in posizione manuale.