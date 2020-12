La poltrona massaggiante è una vera e propria poltrona, dotata però di un motore elettrico che aziona il movimento massaggiante delle sfere e dei rulli.

Sono caratterizzate da piccole sfere, o rulli, che si muovo verticalmente, orizzontalmente o in modo circolare, simulando un piacevolissimo massaggio sul corpo, regalandovi intensi momenti di relax.

In effetti, durante la giornata capita spesso di trascorrere diverse ore seduti a lavorare o di assumere una postura scorretta, due delle principali cause della tensione e dell'indolenzimento muscolare. La poltrona da massaggio è dunque un valido alleato da usare a casa per rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro, ridurre lo stress e i dolori muscolari.

In commercio esistono differenti tipologie che sapranno soddisfare le vostre esigenze, potrete scegliere se acquistare una poltrona massaggiante con riscaldamento, se optare per un modello reclinabile o, in caso di persone anziane o con difficoltà motorie, se preferirne uno con opzione solleva persone.

Le poltrone massaggianti professionali possono avere un costo abbastanza elevato, che dipenderà dal numero di funzioni, dalle modalità di massaggio e anche dai materiali impiegati. Tuttavia su Amazon, da Mediaworld, Ikea o altri negozi di arredo casa, troverete modelli ugualmente validi e dal prezzo molto più conveniente.

Nella nostra guida abbiamo selezionato le migliori poltrone massaggianti in base a tipologia, design, prezzo e funzionalità per aiutarvi a scegliere quella più giusta per le vostre esigenze.

Le migliori poltrone massaggianti

Le poltrone da massaggio aiutano a risolvere alcuni piccoli dolori muscolari causati da una scorretta postura. Per scegliere la poltrona massaggiante migliore bisogna considerare alcuni importanti fattori come comodità, funzionalità, numero e tipo di programmi massaggianti e il prezzo.

Di seguito abbiamo individuato i modelli migliori da acquistare per rilassarsi comodamente a casa.

1. homcom poltrona relax massaggiante reclinabile

Se siete in cerca della migliore poltrona massaggiante, cioè un modello completo con più funzionalità e programmi di massaggio, la sedia relax da massaggio homcom è il prodotto più completo in assoluto.

Struttura ergonomica e molto facile da montare, sistema alza persone, schienale reclinabile in più posizioni, funzione di massaggio e opzione riscaldamento.

Una poltrona per massaggi che vi aiuterà ad eliminare lo stress e ridurre i dolori muscolari. Lo schienale è reclinabile fino a 168° e il poggiapiedi può essere alzato in modo da favorire la circolazione del sangue.

Design moderno, rivestimento in lino e imbottitura in spugna la rendono un modello ergonomico oltre che un valido elemento d'arredo.

La struttura in legno è molto robusta ed ha una capacità di carico di 150 kg.

2. MCombo poltrona da massaggio basculante

Qualità e prezzo si incontrano alla perfezione nel modello MCombo, una poltrona massaggiante comoda, con funzione riscaldamento, per momenti rilassanti a casa.

Ben 8 nodi di massaggio e 5 modalità di vibrazione per offrire la migliore esperienza possibile. La sua comodità permette di utilizzarla anche come semplice seduta per guardare la tv. Il sedile imbottito fornisce il giusto supporto al corpo e rende la sedia ancor più confortevole.

Lo schienale può essere inclinato fino a 165° e regolato in varie posizioni grazie alla funzione di blocco. Il poggiapiedi può essere aperto in modo da poter tenere i piedi più in alto favorendo la circolazione.

Completa il modello la funzione basculante, che permette di creare una sorta di dondolio che favorirà ulteriormente il vostro relax.

La portata massima consigliabile è di 150 kg.

3. Naipo poltrona massaggiante Shiatsu giapponese

La poltrona per massaggio giapponese Shiatsu Naipo A150 è pensata per offrire relax a tutto il corpo. I nodi massaggianti sono pensati per indirizzare al meglio gli agopunti sui muscoli per favorire il loro rilassamento.

Questo modello si caratterizza infatti per diverse tecniche di massaggio in grado di dare i migliori benefici ai muscoli e anche alla mente. Il pannello di controllo si trova sul bracciolo destro e la sedia, utilissima anche la funzione timer intelligente.

Il design è moderno dalle linee semplici, la forma ad L rende la seduta molto ergonomica e l'imbottitura del sedile e il cuscino sono rimovibili. Completano la poltrona massaggiante Naipo l'altoparlante bluetooth incorporato, per ascoltare la musica durante il massaggio, e un comodissimo porta cellulare.

4. Cribel poltrona relax massaggiante DISA C

La poltrona da massaggio Cribel DISA C reclinabile con sistema alza persona ha una struttura solida in legno e metallo tubolare ed p rivestita in similpelle bordeaux.

Oltre alla funzione massaggiante, potrete regolare lo schienale e gestire il suo innalzamento per l'opzione alza persona grazie al doppio telecomando. Il modello è dotato di un meccanismo distensivo manuale o elettronico in modo da potervi gustare momenti rilassanti al vostro rientro a casa.

Comoda la tasca laterale all'interno della quale riporre i telecomandi o il proprio smartphone.

5. MCombo poltrona elettrica da massaggio

La poltrona reclinabile MCombo 7061 ha schienale e poggiapiedi regolabili che permettono di scegliere la posizione più adatta per il proprio momento rilassante. Design classico, rivestimento in pelle sintetica di qualità e imbottitura morbida per assicurare la massima comodità.

Il massaggio vibrante con 8 punti di vibrazione e l'intensità regolabile vi assicureranno la migliore esperienza possibile. Questo modello è caratterizzato da funzione timer e riscaldamento integrato per un massaggio ancora più piacevole.

Per concludere la funzione anti-ribaltamento che aumenta la sicurezza della seduta soprattutto se intendete effettuare l'acquisto per una persona anziana o con difficoltà motorie. Pelle sintetica di alta qualità e morbida imbottitura, pelle sintetica di alta qualità e durevole, particolarmente morbida sulla pelle. La piacevole imbottitura e la forma ergonomica sostengono il corpo e vi aiutano a riposare perfettamente.

6. homcom poltrona per massaggio

La poltrona massaggiante homcom dal design moderno in pelle scamosciata, molto morbida e resistente, permette di rilassare schiena e muscoli dando un tocco di stile all'arredamento di casa.

Questo modello è caratterizzato da 2 punti di massaggio, 1 per la schiena e uno per la vita, possiede anche la funzione riscaldante, che permette di ridurre lo stress e i dolori muscolari.

Lo schienale è reclinabile e può essere regolato fino a 165°, il poggiapiedi, invece, è estendibile e consente di appoggiare i piedi per ottenere il massimo comfort.

Grazie al telecomando è possibile controllare la modalità di massaggio, l'intensità, il tempo e il calore.

Il carico massimo sopportato dalla poltrona per massaggio è 120kg.

7. GURU® Poltrona massaggiante Shiatsu 2D

Poltrona GURU per massaggio giapponese Shiatsu dal design moderno ed elegante, per rilassarsi dando un tocco di stile all'arredo. Il meccanismo è dotato di due rulli di massaggio per spostarsi verticalmente massaggiando tutto il corpo.

La poltrona massaggiante GURU offre 3 differenti modalità di massaggio, impasto, picchiettamento e misto, per rilassarsi in modo adeguato massaggiando tutti i muscoli. In più è possibile selezionare tre differenti funzioni massaggianti tra intero corpo, zona superiore o arti inferiori.

Grazie al timer potrete programmare la durata del massaggio da 15 a 30 minuti. Questo modello non si fa mancare nulla ed ha un sistema di riproduzione musica con altoparlanti digitali sulle spalle che vi garantirà di ascoltare brani musicali durante il relax attraverso connessione bluetooth.

8. HOMCOM poltrona relax massaggiante riscaldante

Il modello in ecopelle Homcomha 8 punti di massaggio che vi permetteranno un piacevole relax di schiena, cosce e gambe. Questa poltrona è inoltre dotata di riscaldamento integrato per aumentare l'esperienza di rilassamento eliminando lo stress.

Lo schienale è comodo e reclinabile, si può inclinare fino a 168° per stare in posizione supina. Il modello Homcom è girevole e inoltre permette di dondolarsi avanti e dietro. Attraverso il telecomando potrete regolare l'esperienza di massaggio, mentre schienale e poggiapiedi funzionano meccanicamente.

9. KARMA® poltrona da massaggio 2D

La poltrona Karma è pensata per assicurare un'esperienza rilassante a 360°. La particolarità rispetto ad altri modelli è di massaggiare, oltre al corpo, anche i piedi grazie agli appositi rulli.

La funzione massaggiante permette 6 differenti programmi di massaggio tra cui rilassante, recupero dalla fatica, spalle-collo, schiena-vita e stretching-yoga. Questa poltrona è infatti dotata di ben 14 rulli massaggianti alla schiena con doppio senso di rotazione e grazie al sistema di iniezione d'aria effettuerò una piacevole e profonda compressione di tutto il corpo con varie opzioni di intensità.

Il modello inoltre ha un sistema zero Gravity che vi permetterà di reclinare completamente la poltrona, in modo da rilassarsi completamente stando stesi.

Completano la funzione bluetooth per l'ascolto della musica e la funzione termoterapia, calore costante a 45°, che vi aiuterà a migliorare la circolazione e ad alleviare il dolore muscolare.

Come scegliere la migliore poltrona massaggiante

Le poltrone da massaggio sono delle classiche poltrone imbottite con un motore elettrico che attiva il movimento dei rulli massaggianti. Questo permette alle sfere di simulare un piacevole massaggio sul corpo.

Prima di scegliere quale poltrona da massaggio acquistare ci sono alcuni importanti fattori da considerare, molti dei quali influenzano anche il prezzo del prodotto.

Maggiori saranno le sue funzionalità, i programmi di massaggio e la qualità dei materiali, maggiore sarà il costo della sedia.

Vediamo perciò quali sono i criteri di scelta utili per effettuare un acquisto giusto per le vostre esigenze.

Tipologie e caratteristiche principali

Come specificato esistono più tipologie di poltrone massaggianti che si differenziano in base a numero di funzioni e massaggi, disposizione e quantità di rulli e opzioni aggiuntive come il riscaldamento della seduta.

Potete acquistare una poltrona da massaggio standard con schienale reclinabile, scegliere il modello con sistema Zero Gravity per stare completamente stesi oppure le poltrone basculanti che generano un gradevole dondolio che aumenterà la sensazione di relax.

Vediamo perciò quali sono le caratteristiche principali in modo da individuare le specifiche tecniche che il modello deve presentare per rispondere alle vostre esigenze.

–Schienale reclinabile e regolabile per assumere una corretta postura anche da stesi.

–Più modalità di massaggio per rilassare tutto il corpo o aree localizzate come la cervicale.

-Possibilità di regolare intensità e durata del massaggio, con timer e telecomando

–Rulli per massaggio ai piedi, ideale per riattivare la circolazione di chi conduce una vita sedentarie e per chi trascorre molte ore alzato.

–Airbag, o sfere ad aria

-Seduta con opzione riscaldante che allevia i dolori e la tensione muscolare accumulata, spesso dovuta allo stress.

–Computer integrato

Molto importante anche la struttura della poltrona da massaggio e assicuratevi che sia realizzata con materiali resistenti come il legno o metallo tubolare. In più date uno sguardo alla scheda tecnica del prodotto per verificare la capacità di peso massimo sostenuta.

Le parti di cui si compone la poltrona relax massaggiante sono lo schienale, la seduta, spesso resa ancor più ergonomica dalla presenza del poggiatesta, poggia-gambe, rulli massaggianti, sfere d'aria o airbag e sistema elettronico.

La seduta e lo schienale sono fondamentali per avere una postura corretta. I braccioli vi consentiranno di rilassare anche le braccia e il poggiapiedi permetterà di alleggerire anche la pressione sulle gambe, meglio ancora se regolabile.

Rulli doppi o quadrupli

L'elemento più importante per il massaggio è però rappresentato dai rulli, quadrupli o doppi, ovvero delle piccole sfere che muovendosi massaggiano il corpo.

Il loro movimento può essere sia verticale che orizzontale ed è in grado di esercitare la giusta pressione sulle diverse parti del corpo per un massaggio che rilassa e distende.

In base alla casa produttrice e alla tipologia di poltrona esistono rulli massaggiante doppi o quadrupli, quello che cambia è il numero delle teste. I rulli con due teste esercitano una pressione maggiore e più localizzata ed hanno lo scopo di aumentare la pressione sui muscoli e stimolando una migliore circolazione del sangue. Quelli quadrupli, invece, effettuano un massaggio più delicato, meno energico perciò dei rulli doppi, perché la pressione è distribuita nella 4 teste di cui si compone.

In generale la maggior parte delle poltrone massaggianti utilizza la tipologia di rullo a due teste e offre la possibilità di controllare l'intensità del massaggio, diminuendolo o aumentandolo in base alla zona e alle esigenze.

Tipi di massaggio

Nelle specifiche tecniche del prodotto valutate i tipi di trattamento massaggiante che la poltrona può offrire: nei modelli standard saranno almeno due, in quelli più avanzati, invece, potranno essere anche 6 o 8 modalità di massaggio differenti.

La simulazione del massaggio avviene mediante il movimento dei rulli, delle piccole sfere posizionate sotto il tessuto della poltrona che si muovono in modo verticale o orizzontale. Il loro numero può essere variabile, più ne saranno e maggiore sarà l'effetto benefico del massaggio. Inoltre i rulli possono anche avere altri tipi di movimento, circolare, vibrante o a pressione. Alcuni modelli sono inoltre dotati di airbag, ovvero dei piccoli cuscini d'aria collocati in corrispondenza di braccia e gambe, che, gonfiandosi e sgonfiandosi, esercitano un piacevole massaggio sugli arti del corpo.

Nello specifico le modalità massaggianti sono le seguenti:

Impastamento o massaggio Shiatsu : il movimento circolatorio dei rulli simula lungo la schiena l'effetto del massaggio shiatsu giapponese. In questo modo la poltrona eserciterà la pressione su alcuni punti del corpo aumentando man mano l'intensità applicata.

: il movimento circolatorio dei rulli simula lungo la schiena l'effetto del massaggio shiatsu giapponese. In questo modo la poltrona eserciterà la pressione su alcuni punti del corpo aumentando man mano l'intensità applicata. Massaggio svedese : una forma di massoterapia che genera un delicato sfregamento sul corpo esercitando così una piacevole pressione ad intermittenza.

: una forma di massoterapia che genera un delicato sfregamento sul corpo esercitando così una piacevole pressione ad intermittenza. Vibrazione : questo tipo di massaggio fa sì che le sfere oscillino velocemente massaggiando il corpo e rilassando i muscoli.

: questo tipo di massaggio fa sì che le sfere oscillino velocemente massaggiando il corpo e rilassando i muscoli. Massaggio a zona : i rulli massaggianti sono distribuiti in diversi punti della poltrona e in corrispondenza delle diverse parti del corpo. Attraverso questa modalità potrete scegliere un massaggio localizzato in base alla zona del corpo più dolente: schiena, collo, vita etc.

: i rulli massaggianti sono distribuiti in diversi punti della poltrona e in corrispondenza delle diverse parti del corpo. Attraverso questa modalità potrete scegliere un massaggio localizzato in base alla zona del corpo più dolente: schiena, collo, vita etc. Scorrimento : questa modalità prevede che i rulli si muovano verticalmente dall'alto verso il basso e viceversa in modo da massaggiare il corpo e scogliere gli accumuli di tensione dovuti spesso allo stress o alla cattiva postura.

: questa modalità prevede che i rulli si muovano verticalmente dall'alto verso il basso e viceversa in modo da massaggiare il corpo e scogliere gli accumuli di tensione dovuti spesso allo stress o alla cattiva postura. Pressione d'aria: attraverso i piccoli airbag, posizionati nelle aree della poltrona in corrispondenza di braccia, gambe e collo, la poltrona effettua un massaggio a pressione. Questi cuscinetti si gonfiano e si sgonfiano in modo da massaggiare i muscoli in modo uniforme, dando sollievo e stimolando la circolazione del sangue.

Intensità del massaggio

Quando scegliete la poltrona massaggiante assicuratevi di poter regolare l'intensità del massaggio, in questo modo potrete regolare la pressione dei rulli sul corpo in base alle vostre esigenze.

Potrete regolare perciò l'intensità dei rulli massaggianti attraverso il telecomando oppure, se la poltrona ne è dotata, potrete farlo attraverso la pulsantiera.

Funzioni aggiuntive

Oltre alle funzioni standard ci sono alcune opzioni extra che possono migliorare l'esperienza massaggiante. Generalmente i modelli completi implicato un costo superiore del prodotto, un prezzo più alto giustificato sia dalla qualità della poltrona che dal maggior numero di funzionalità.

Riscaldamento : in questo caso la poltrona massaggiante vi permetterà di impostare l'opzione calore, perfetta per rilassarsi e sciogliere la tensione dei muscoli attraverso il tepore.

: in questo caso la poltrona massaggiante vi permetterà di impostare l'opzione calore, perfetta per rilassarsi e sciogliere la tensione dei muscoli attraverso il tepore. Pannello di controllo o telecomando : attraverso il pannello o il telecomando potrete gestire le differenti funzionalità della poltrona: tipo di massaggio, inclinazione dello schienale (se elettronica), intensità del massaggio o timer.

: attraverso il pannello o il telecomando potrete gestire le differenti funzionalità della poltrona: tipo di massaggio, inclinazione dello schienale (se elettronica), intensità del massaggio o timer. Timer : attraverso il timer potrete impostare la durata del massaggio scegliendo quella desiderata in base alle vostre esigenze.

: attraverso il timer potrete impostare la durata del massaggio scegliendo quella desiderata in base alle vostre esigenze. Alza persone : una funzione essenziale per persone anziane o con difficoltà motorie che assiste la persona aiutandola ad alzarsi in modo sicuro.

: una funzione essenziale per persone anziane o con difficoltà motorie che assiste la persona aiutandola ad alzarsi in modo sicuro. Poggiapiedi reclinabile : non tutte le poltrone da massaggio hanno questa funzione aggiuntiva che è invece molto comoda per stare in posizione supina o per tenere i piedi alzati in modo da favorire la circolazione del sangue.

: non tutte le poltrone da massaggio hanno questa funzione aggiuntiva che è invece molto comoda per stare in posizione supina o per tenere i piedi alzati in modo da favorire la circolazione del sangue. Bluetooth per la musica: i modelli più tecnologici possiedono diffusori audio integrati da collegare mediante bluetooth per ascoltare i brani musicali desiderati per offrire una migliore esperienza di relax.

per la musica: i modelli più tecnologici possiedono diffusori audio integrati da collegare mediante bluetooth per ascoltare i brani musicali desiderati per offrire una migliore esperienza di relax. Vano porta bicchieri : collocato sui braccioli della poltrona massaggiante, vi permette di riporre bicchieri con acqua o altre bibite in modo da averli sempre a portata di mano, senza doversi alzare dalla seduta.

: collocato sui braccioli della poltrona massaggiante, vi permette di riporre bicchieri con acqua o altre bibite in modo da averli sempre a portata di mano, senza doversi alzare dalla seduta. Girevole : grazie a questa opzione extra sarà possibile ruotare la poltrona fino a 360°.

: grazie a questa opzione extra sarà possibile ruotare la poltrona fino a 360°. Tasca laterale portaoggetti : molti modelli sono dotati di telecomando e hanno perciò una tasca o più tasche sul lato per riporlo o avere vicino cellulare o altri oggetti utili.

: molti modelli sono dotati di telecomando e hanno perciò una tasca o più tasche sul lato per riporlo o avere vicino cellulare o altri oggetti utili. Gravità zero : i modelli reclinabili zero gravity offrono la possibilità di sdraiarvi del tutto.

: i modelli reclinabili zero gravity offrono la possibilità di sdraiarvi del tutto. Massaggio ai piedi: alcuni modelli permettono di effettuare anche un massaggio mirato ai piedi, questa funzionalità è molto utile per coloro che trascorrono molte ore in piedi durante la giornata: il relax è garantito.

Design

La poltrona massaggiante resta comunque anche un elemento d'arredo ed è bene perciò prestare attenzione anche al design del modello che intendete acquistare.

Oltre allo stile, che può essere classico o moderno, valutate anche i materiali del rivestimento e i tessuti impiegati. I modelli in pelle o ecopelle danno un tocco classico ed elegante, sono più semplici da pulire, ma d'estate potrebbero essere poco piacevoli sulla pelle: in questo caso coprite la sedia con un telo.

Quelle in tessuto, invece, sono gradevoli al tatto e visivamente molto belle ma forse leggermente più difficili da smacchiare.

I benefici della poltrona da massaggio

Ricapitolando sono diversi gli effetti benefici che riceverete utilizzando con una certa frequenza una poltrona massaggiante.

Grazie ai massaggi potrete rilassare i muscoli, trovare giovamento sia fisico che mentale, ridurre la tensione muscolare, riattivare la circolazione e alleviare sia contratture che problemi alla cervicale.

In generale è possibile combattere tutti quei problemi dovuti ad una postura sbagliata, alla vita sedentaria o a lavori stancanti che vi costringono a stare in piedi per diverse ore.