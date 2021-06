Il Campionato europeo di calcio UEFA, che dall'11 giugno si sta giocando nei migliori stadi d'Europa, ha riacceso in molti la voglia del gioco. Seguire le imprese dei propri giocatori preferiti, tifare la nazionale al bar con gli amici, urlare di gioia per la vittoria dell'Italia ad ogni angolo della strada, la febbre da Europei 2021 ha ormai conquistato tutti e uno degli effetti inevitabili è il desiderio di tornare a giocare, soprattutto dopo un anno di pandemia in cui certi sport non erano consentiti. L'ultima tendenza per lo sport all'aria aperta si chiama LightingBall ed è il nuovo calcetto al buio perfetto per giocare e divertirsi nelle notti d'estate.

LightingBall arriva a Milano per animare le notti d'estate. Si tratta del classico gioco del calcetto ma in versione notturna: si gioca al buio con attrezzatura luminescente per partite mai vissute prima. Questo nuovo sport al buio si pratica in un campo nell’oscurità dove la presenza dei giocatori, della palla e della porta è resa possibile grazie ad una serie di elementi luminosi che permettono di giocare col favore delle tenebre. I giocatori indossano spettacolari maschere spettrali e seguono la palla iridescente da indirizzare verso le porte che brillano al buio. Il LightingBall è la novità di quest'estate a Milano: "È uno sport testato e sicuro, non ci sono rischi, solo brividi!", assicura la società specializzata negli sport al buio.

Ogni elemento all'interno del campo di LightingBall è luminescente, dalle divise dei giocatori alle porte, dalle linee di demarcazione a terra alla palla. Giocare a calcetto al buio è un'esperienza unica nel suo genere. Tuttavia non è l'unico sport possibile in un campo di LightingBall, al buio infatti si può giocare anche a basket e pallavolo. L'imperativo è solo uno: divertirsi.