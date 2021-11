Luci di Natale 2021, le 10 città italiane con le luminarie più belle Il Natale si avvicina e tutte le città del mondo si vestono a festa con giochi di colori che donano nuove luce alle strade e aiutano ad entrare nell’atmosfera natalizia. Dalle luci d’artista di Salerno a Torino, scopriamo le luminarie più belle d’Italia.

A cura di Clara Salzano

Le luminarie nel centro di Milano

Il Natale è ormai vicino e con l'arrivo di dicembre si inizia a percepire la magia della festa più attesa dell'anno. Le città si accendono di nuova luce grazie a giochi di colori e ai primi mercatini natalizi del periodo che ti immergono nella perfetta atmosfera del Natale. E nonostante la pandemia da Covid, anche quest'anno le città italiane si vestono a festa con luci e colori meravigliosi. Dalle Luci d'Artista di Salerno a Torino, passando per le luminarie di Gaeta e l'albero di Natale più grande al mondo da ammirare a Gubbio, scopriamo le luminarie più belle d'Italia.

IlluminiAMO Salerno

Le luminarie di Salerno con il progetto Luci d'artista ogni anno si rivelano tra le più belle e suggestive non solo d'Italia ma al mondo. L'accensione delle bellissime luci di Natale a Salerno era prevista per il 26 novembre 2021 pomeriggio ma è stata rinviata a data da destinarsi. C'è in ogni caso grande attesa per questa XVI edizione di Luci d'Artista che raggruppa anche l'edizione 2020 che non si è tenuta a causa del Covid. Non si conosce ancora il tema di quest'anno ma siamo certi che stupirà tutti come ogni Natale.

Le luci d’artista a Salerno

Merano

Le città dell’Alto Adige e i loro dintorni si trasformano nel periodo natalizio in veri e propri villaggi del Natale mozzafiato, capaci di scaldare ed emozionare con la loro atmosfera magica. Merano è tra le città più belle e suggestive durante il Natale dove fino al 6 gennaio è possibile ammirare le luminarie natalizie.

Luci di Natale a Merano_IDM Alto Adige_Alex Filz

Bressanone

Alberi, palazzi, ponti e negozi, tutta Bressanone in Alto Adige si è addobbata a festa. Calde lucette e addobbi amorevolmente realizzati a mano decorano la città per Natale 2021 dove fino al 6 gennaio si respira la perfetta atmosfera delle feste.

Milano

Il 23 novembre si sono accese le luci di Natale nel quadrilatero della Modache dureranno fino al 10 gennaio 2021. Dopo lo stop di un anno a causa della pandemia da Covid, le luminarie tornano a decorare le strade del capoluogo meneghino dove via della Spiga ha dato inizio alla magia del Natale 2021.

Il Natale 2021 in via della Spiga a Milano

Favole di Luce di Gaeta

Le luminarie di Gaeta sono un tra le più belle e originali d'Italia. Si intitolano “Favole di Luce” e ogni anno arricchiscono la città per Natale con un percorso di luci artistiche che illumina strade e piazze. Quest'anno le luminarie saranno accese fino al 16 gennaio.

Napoli

È da ottobre che a Napoli è iniziato il Natale. Quest'anno i commercianti hanno anticipato la decorazioni delle strade della città con le luminarie natalizie e in ogni angolo sono apparsi Babbi Natale, alberi e luci magiche che accese immergono Napoli in un'atmosfera unica.

L’albero luminoso in Piazza del Plebiscito a Napoli

Luci d'Artista a Torino

È arrivata alla sua quattordicesima edizione la rassegna Luci d'Artista a Torino che per Natale trasformano la città in una mostra d'arte contemporanea a cielo aperto. Ogni anno l'evento apre la settimana dell'arte torinese e quest'anno l'accensione c'è stata il 29 ottobre 2021. Le luminarie artistiche di Torino resteranno accese fino al 6 gennaio. Sono 25 le installazioni luminose presenti sia nel centro città che nelle circoscrizioni. Tra le opere più suggestive ci sono "Il volo dei numeri" di Mario Merz sulla Mole Antonelliana, Tappeto Volante di Daniel Buren in Piazza Palazzo di Città e Amare le differenze di Michelangelo Pistoletto in Piazza della Repubblica.

Luci d’Artista a Torino

Cuneo illuminata

È dal 2015 che Cuneo in occasione del Natale si illumina in modo unico e meraviglioso: "Un vero esempio di cultura del dono: un'intera comunità ha donato a se stessa una manifestazione per la città di Cuneo attraverso la raccolta fondi, le sponsorizzazioni e gli spettacoli gratuiti per tutti. Luce, colori, musica, stupore, arte, solidarietà, cultura, condivisione, riscoperta, spiritualità, accoglienza: tutto questo è Cuneo Illuminata!".