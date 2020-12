Il letto montessoriano è un letto al quale sono stati applicati i principi del metodo educativo della pedagogista Maria Montessori. Questo letto dal design basso è stato pensato per consentire al bambino di salire e scendere da esso autonomamente dal momento in cui inizia a gattonare, sviluppando così autonomia e libertà. I bambini, infatti, sentendosi più liberi e indipendenti, riescono anche a dormire meglio e a non svegliarsi in preda a crisi di pianto causate da un cattivo riposo.

Inoltre, grazie alle sue forme divertenti come quella a casetta il letto montessoriano stimola la creatività e la fantasia dei piccoli. Tra i tanti disponibili online, ecco quali sono i migliori.

Perché acquistare un letto montessoriano

Il letto montessoriano è un letto che, stando ai principi del metodo Montessori, aiuta a favorire l'autonomia e l'indipendenza del bambino una volta abbandonata la culla. Un buon letto montessori deve quindi garantire libertà di movimento: il design deve essere basso, quasi rasoterra, così che il bambino possa salire e scendere in sicurezza anche se gattona. A differenza della culla, l'altezza limitata gli consente anche di vedere l'ambiente che lo circonda.

Questo articolo di puericultura deve favorire anche l'assunzione di una postura corretta per aiutare la colonna vertebrale del piccolo. Inoltre, le strutture dei lettini montessoriani sono spesso a forma di casetta o di tenda per incentivare lo sviluppo creativo, soprattutto se si aggiungono decorazioni e lucine.

Il piccolo impara quindi non solo a muoversi in libertà, ma anche a responsabilizzarsi prendendosi cura del suo spazio e scandendo i ritmi sonno- veglia.

I 10 migliori letti montessori

I letti montessori assicurano a vostro figlio un riposo comodo e sicuro. Abbiamo selezionato i 10 migliori modelli disponibili su Amazon, tenendo conto del design, dell'età del bambino, dei materiali e delle recensioni degli utenti.

Velinda Letto con casetta

Il letto montessori di Velinda ha una struttura a casetta che rende il riposo del bambino confortevole. Limitato da barre, il design è semplice e in stile scandinavo, così da adattarlo a qualsiasi tipo di arredamento. È realizzato in legno di pino e decorato con una vernice protettiva resistente a graffi, lavaggi e detersivi. Le doghe sono incassate per supportare maggiormente il piccolo e favorire il passaggio dell'aria. Le misure per questo lettino sono di 160 x 80 cm. Gli utenti lo consigliano per bambini dai 18 mesi.

Pro: disponibile in bianco e grigio, il design è semplice e sicuro. Utilizza materiali di qualità e stabili per garantire sicurezza e comfort.

Contro: il materasso non è incluso, ma se ne può acquistare uno di dimensione ridotte per poter rassettare il letto più comodamente.

Velinda Lettino a casetta

Un altro modello in stile scandinavo è questo lettino montessoriano di Velinda. Ha la forma di una casetta per beneficiarne anche durante i giochi diurni. Perfetto già dai 18 mesi, questo letto semplice è in stile scandinavo e realizzato a mano con pino di alta qualità. Le doghe sono incassate per rendere il riposo del bambino più confortevole. Facilissimo da montare, misura 190 x 90 cm.

Pro: la struttura è robusta e sicura grazie all'alta qualità dei materiali utilizzati. Le doghe favoriscono un supporto migliore del piccolo.

Contro: il materasso non è compreso, ma basta acquistarne uno di dimensione standard. Bisogna stare attenti alla portata massima perché la struttura potrebbe cedere, vi consigliamo quindi di non superare gli 80 kg.

En.casa Lettino a tenda

Il letto montessori di En.casa è perfetto per dei gemelli perché è dotato di un cassetto estraibile con un secondo posto letto. Il design ricorda una tenda indiana per un riposo ottimale e creativo. Realizzata in legno di pino, la struttura risulta solida e robusta. È facile da montare e misura 206 x 96 x 162 cm.

Pro: il design è essenziale e robusto. Pensato per una coppia di gemelli o fratelli, la struttura con cassetto a scomparsa con il secondo posto letto è un'ottima soluzione salvaspazio.

Contro: i materassi non sono inclusi, ma le misure da seguire sono 200 x 90 cm per il posto letto superiore e 190 x 90 cm per il cassetto estraibile.

En.casa Teepee

Disponibile in diversi colori, ecco un altro modello di letto montessoriano a tenda di En.casa. È fatto in legno di pino di alta qualità e propone un design teepee indiano. Facilissimo da montare, potrete aggiungere anche lucine e ulteriori decorazioni per intrattenere il vostro piccolo. Nonostante la struttura sia robusta, si sposta facilmente per consentire le pulizie. Questo lettino montessori misura 90 x 200 cm. Alcuni utenti consigliano di usarlo anche prima dei 12 mesi.

Pro: è disponibile in tantissimi colori per un arredamento in tinta. I materiali adoperati sono di alta qualità e la struttura è facilissima da montare.

Contro: questo lettino potrebbe risultare un po' troppo grande se lo si vuole posizionare in una stanza di piccole dimensioni. Attenti dunque allo spazio a disposizione.

En.casa A casetta

En.casa propone anche un lettino montessori a casetta. Realizzata in legno di pino, la struttura è stabile e solida. La rete con doghe favorisce un supporto maggiore del piccolo. Si monta in modo facile e rapido visto che ogni pezzo è numerato. È disponibile in bianco, grigio, legno, menta e rosa. Misura 80 x 160 cm, mentre la portata massima è di 70 kg. Gli utenti consigliano di utilizzarlo dai 2 anni in poi.

Pro: ha un buon rapporto qualità-prezzo. La struttura semplice farà impazzire tutti i bambini. La possibilità di scegliere tra i diversi colori a disposizione vi consentirà di arredare più facilmente la cameretta di vostro figlio.

Contro: alcuni utenti ritengono scomoda la struttura quando si deve riordinare il letto, problema risolvibile non montando la trave laterale.

Oliveo Casetta

Il letto montessoriano firmato Oliveo in stile scandinavo dà ampio spazio alla creatività. La sua struttura stupisce ogni bambino: riproduce una casetta in miniatura con tanto di tetto e barriere protettive che ricordano una staccionata. Realizzato in legno, ogni spigolo è arrotondato per evitare che il bambino si ferisca. La portata massima consentita è di 150 kg. Sebbene misuri 200 x 90 cm, si adatta anche alle stanze da letto più piccole.

Pro: la struttura a forma di casa invita il bambino non solo a dormire, ma anche a giocarci. È ben rifinito per garantire sicurezza e comfort.

Contro: le istruzioni sono in tedesco, ma il montaggio è così intuitivo che non è necessario utilizzarle.

Acma

Il lettino montessori di Acma è perfetto per arredare la cameretta di un bambino piccolo. Dal design semplice, la struttura a tenda è in stile scandinavo. È realizzato in legno di pino massiccio e verniciato con prodotti ecologici a base d'acqua. Le doghe sono incassate per garantire il passaggio dell'aria e un supporto ottimale del piccolo. Consigliato per i bambini di 2 anni e più, questo lettino bianco misura 150 x 80 x 150 cm.

Pro: la struttura essenziale e in stile scandinavo facilitano i movimenti dei piccoli. La qualità dei materiali utilizzati è ottima, garantendo un buon rapporto qualità-prezzo.

Contro: le dimensioni del lettino sono più piccole rispetto agli standard, per cui occorre acquistare un materasso da 140 x 70 cm.

Bainba Lettino Nuvola

Questo letto montessoriano proposto da Bainba è davvero originale. Il suo design unico trasforma il lettino in una nuvola, pur garantendo sicurezza e comfort al piccolo: le nuvole fungono infatti anche da barriera protettiva, assicurando il libero movimento. È stato realizzato utilizzando anche legno di pino per rendere la struttura più solida. Gli utenti consigliano di utilizzarlo fino ai 3 anni. Il lettino misura 70 x 140 cm.

Pro: questo lettino promuove l'indipendenza del bambino, il quale non ha bisogno di aiuti per salire o scendere dal letto. Il legno di pino adoperato rende la struttura robusta e resistente.

Contro: questa misura non è standard, per cui bisogna acquistare materasso e biancheria adeguati.

Bainba Letto a casetta

Ecco un altro modello di letto montessori proposto da Bainba. La struttura a casetta ha adoperato il legno di pino e l'ha rifinito con la vernice bianca. Si tratta di un modello romantico e originale che ricrea una casa in miniatura per i più piccoli. Ogni angolo è stato smussato per evitare che il piccolo si possa far male. Garantisce anche tranquillità ai genitori grazie alle barre protettive. Questo lettino misura 140 x 70 cm per cui non ci sentiamo di consigliarlo a bambini più grandi.

Pro: è un modello romantico e unico che farà sentire sicuro il vostro bambino. La struttura è solida e priva di spigoli per evitare che il piccolo si faccia male.

Contro: non è incluso il materasso che deve essere di una misura adeguata.

Children's Bed Home

Il lettino montessori di Children's Bed Home è molto versatile e comodo. Disponibile in quattro diversi colori, è perfetto per ogni età. Infatti, la struttura riprende quella di un lettino classico delimitato da barre protettive che però possono essere smontate quando il bambino diventa più grande. Il materiale adoperato è il legno di faggio, resistente e facile da pulire. Un altro elemento a favore è il cassettone in basso che ospita due spaziosi vani dove riporre indumenti, coperte e giochi. Questo lettino misura 180 x 80 cm.

Pro: è un lettino versatile e comodo disponibile in tanti colori. La struttura standard facilita la ricerca di un materasso e il cassettone è un'ottima soluzione salvaspazio.

Contro: sebbene il prezzo possa spaventare, va considerato che le misure standard consentono di utilizzare il lettino anche quando il bambino crescerà.

Kagu

Infine, ecco il letto montessori pensato da Kagu. Realizzato anche in legno di pino, è stato riverniciato con un prodotto non nocivo e adatto ai bambini. La struttura è quella di un lettino classico, ma il design moderno stimolerà la creatività dei bambini grazie a stelle e luna intagliate. Questo lettino è anche molto sicuro grazie alle barre protettive laterali, rendendolo utilizzabile già dai 2 anni. Occupa uno spazio di 160 x 80 x 80 cm. Si sconsiglia di superare gli 80 kg.

Pro: è incluso un materasso di spugna. Il design è moderno e bada anche alla sicurezza dei piccoli grazie alle barriere protettive. In basso è incluso anche un comodo cassetto dove riporre i vestitini o le lenzuola per riordinare il lettino.

Contro: sebbene il materasso sia incluso nel prezzo, alcuni utenti hanno preferito sostituirlo perché l'hanno ritenuto troppo sottile per i propri figli.

Come scegliere il letto montessoriano

Il letto montessori è un articolo di puericultura importante per garantire un riposo tranquillo e sicuro al bambino. Tuttavia non tutti i genitori ne conoscono le caratteristiche.

Prima di acquistarne uno valutate quindi la tipologia, il design, l'età del bambino e le dimensioni a seconda dello spazio di cui disponete. Prestate attenzione anche ai materiali adoperati e alla sicurezza, non dimenticando il colore, la marca e il prezzo.

Tipologia e design

In commercio esistono diverse tipologie di letti che seguono i principi del metodo di Maria Montessori. Potrete scegliere il modello che preferite e che reputate migliore per vostro figlio fra i seguenti.

Basso : è un lettino adatto a bambini capaci di camminare e di salire su un letto che dista qualche centimetro in più da terra.

: è un lettino adatto a bambini capaci di camminare e di salire su un letto che dista qualche centimetro in più da terra. A casetta : la struttura si trasforma in una vera e propria casetta, aiutando lo sviluppo creativo del bambino. I modelli semplici ricordano i tratti di un tetto grazie alle travi, mentre altri letti ricreano dei tetti veri e propri aggiungendo anche barriere protettive che assomigliano a delle staccionate.

: la struttura si trasforma in una vera e propria casetta, aiutando lo sviluppo creativo del bambino. I modelli semplici ricordano i tratti di un tetto grazie alle travi, mentre altri letti ricreano dei tetti veri e propri aggiungendo anche barriere protettive che assomigliano a delle staccionate. Teepee : sono dei lettini a forma di tenda indiana. Questo stile piace molto ai piccoli e favorisce la loro immaginazione. Possono essere abbelliti con lucine da interni per intrattenerli.

: sono dei lettini a forma di tenda indiana. Questo stile piace molto ai piccoli e favorisce la loro immaginazione. Possono essere abbelliti con lucine da interni per intrattenerli. A castello : si tratta di soluzioni pratiche e salvaspazio in caso di gemelli o bambini con pochi anni di differenza. La struttura presenta un primo letto rasoterra e un altro superiore raggiungibile con una scaletta.

: si tratta di soluzioni pratiche e salvaspazio in caso di gemelli o bambini con pochi anni di differenza. La struttura presenta un primo letto rasoterra e un altro superiore raggiungibile con una scaletta. Toddler: è un modello meno comune che può essere utilizzato durante le varie fasi di crescita del piccolo fino a quando non inizierà la scuola.

Età del bambino

Quando e fino a che età si può utilizzare il letto montessori sono le due domande più frequenti poste dai genitori. Non esiste un'età giusta per iniziare a usarlo: si consiglia intorno ai 18 mesi, ma ricordatevi che il bambino potrebbe non essere ancora pronto. Al contrario se vostro figlio cerca di scavalcare già le sbarre della culla, potete anticiparvi e acquistarne uno a partire dai 7/8 mesi.

Per quanto riguarda la seconda domanda, un letto montessori può essere utilizzato fino a quando il piccolo si sentirà a suo agio. In genere vengono utilizzati in età prescolare, sebbene alcuni modelli toddler possono sostenere anche i bambini più grandi.

Se siete interessati ai letti montessori, potete anche pensare di seguire uno schema che assecondi le fasi di crescita. Durante i primi mesi potete far dormire il piccolo su un materasso posto a terra nella camera dei genitori, così si sentirà libero e protetto. Usate un letto basso quando avrà imparato a gattonare, facilitando la salita e la discesa dal letto. Quando inizia a camminare potete scegliere un lettino rialzato, consentendo al bambino di sperimentare nuove abilità. Acquistate, infine, un lettino montessori a casetta o a tenda per sviluppare la sua immaginazione e creatività.

Dimensioni

Un lettino montessoriano è un articolo di puericultura di grandi dimensioni. Prima di acquistarne uno, verificate quanto spazio avete a disposizione. Il metodo Montessori prevede che il bambino acquisti la propria indipendenza, è necessario quindi che la camera sia spaziosa e arredata in modo semplice.

Un altro fattore di cui tener conto è l'età del vostro bambino. Acquistate un modello di dimensioni ridotte se vostro figlio ha pochi mesi oppure un lettino standard in caso in cui preferite usare sempre lo stesso quando crescerà.

Materiali

I letti montessori danno molta importanza ai materiali naturali per la sicurezza e la salute dei bambini. La maggior parte dei modelli è realizzata adoperando legno di altà qualità come il pino o il faggio. Vengono poi rivestiti con vernici colorate atossiche.

Ciò non esclude che bisogna sempre verificare che tutti i materiali utilizzati non siano nocivi per i bambini.

Sicurezza

Un altro elemento da tenere in considerazione è la sicurezza. Ogni genitore vorrebbe stare tranquillo sapendo che suo figlio è protetto. Sebbene sia spesso sprovvisto di sbarre, il lettino montessori è privo di rischi perché il suo design basso evita che il piccolo si faccia male.

I genitori più apprensivi potranno sempre montare delle barriere protettive o dei paracolpi. Possono seguire anche altri tipi di accorgimenti come porre un tappeto ai piedi del letto se il bambino gattona.

Colore

Acquistare il miglior letto montessoriano significa anche scegliere un colore adatto all'arredamento della cameretta. Non sottovalutate questo elemento perché i colori svolgono un ruolo importante in quanto influenzano lo stato d'animo e stimolano l'immaginazione. Vi consigliamo di puntare sui toni caldi perché risultano rilassanti e aiutano le capacità cognitive e creative.

Sono disponibili anche lettini al naturale che mostrano il vero colore del legno. Potreste anche coinvolgere il piccolo nella scelta e insegnargli ad avere familiarità con il nuovo acquisto tramite questa prima responsabilità.

Marca

Acquistare il miglior lettino montessori significa anche affidarsi alle migliori marche perché si tratta di un articolo pensato per un riposo sereno e sicuro del bambino. Tra i brand più noti a cui potete rivolgere la vostra attenzione ci sono Velinda, En.casa, Oliveo e Acma.

Prezzo

I letti montessoriani hanno delle caratteristiche ben precise per garantire lo sviluppo cognitivo e creativo dei bambini. Ciò richiede però una spesa abbastanza consistente. È possibile trovare modelli economici ed essenziali a 150 euro, ma in genere il costo si aggira intorno ai 200/250 euro. Esistono anche lettini montessori a castello, ma in questo caso la spesa è più cara poiché si possono superare anche i 500 euro.

Dove posizionare il letto montessoriano

È importante scegliere il luogo adatto dove collocare il letto montessori per aiutare il bambino in questa nuova fase di crescita. La stanza e la porta dovrebbero essere visibili anche quando è sdraiato. Ciò è fondamentale perché il piccolo deve avere tutto sotto controllo, così da sentirsi libero di uscire dalla stanza quando ha bisogno dei genitori.

Vi consigliamo di posizionare il letto accanto al muro, stando attenti che vostro figlio abbia uno spazio adeguato per salire e scendere dal materasso senza avere difficoltà, specialmente se gattona.

Come arredare la cameretta montessoriana

I genitori che seguono il metodo Montessori dovrebbero arredare la cameretta in un certo modo per incoraggiare l'indipendenza e l'autonomia. La stanza deve essere arredata in modo semplice e sicuro, lasciando abbastanza spazio per i movimenti del piccolo. Aggiungete tappeti e cuscini sul pavimento per attenuare eventuali cadute e rendete l'ambiente sicuro coprendo prese elettriche e spigoli.

Ogni mobile dovrebbe essere alla sua portata, così che il bambino non debba chiedere aiuto per raggiungere qualcosa. Puntate sui toni caldi perché risultano rilassanti e favoriscono l'immaginazione, decorando le pareti con disegni che richiamino il mondo della natura come animali, alberi e fiori.

Aggiungete uno specchio, così che il piccolo possa migliorare la coordinazione del corpo vedendo il suo riflesso. Infine, arricchite la stanza con i migliori giochi approvati dal metodo Montessori per favorire l'apprendimento.