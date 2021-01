Le lampade di sale sono elementi d'arredo che illuminano l'ambiente e purificano l'aria. Funzionando anche da ionizzatori naturali e creano una piacevole atmosfera di benessere.

Il loro utilizzo comporta innumerevoli benefici per la salute dovuti alle proprietà del sale che, a contatto con l'aria e la luce, deumidifica l'ambiente rendendo l'aria più salubre, respirabile e meno umida.

I cristalli di salgemma, infatti, riscaldati dal calore della lampadina, producono ioni negativi, atomi a carica elettrica, che neutralizzano gli ioni positivi generati dalle onde elettromagnetiche di elettrodomestici e dispositivi elettronici.

Le migliori sono le lampade di sale dell'Himalaya originale, con LED a risparmio energetico e base di appoggio -che protegge la superficie dei mobili dai cristalli di sale sciolti. La loro durata varia in base a grandezza e tempi d'utilizzo, in generale durano anche diversi anni.

In commercio sono disponibili con diversi dimensioni e peso e possono essere acquistate su Amazon a prezzi molto convenienti oppure in negozi d'arredo. Quelle grandi sono ideali per illuminare stanze più ampie come il salotto, quelle più piccole sono indicate da appoggiare sul comodino o la scrivania.

Nella nostra guida abbiamo individuato le migliori lampade di sale in base a grandezza, peso e rapporto qualità-prezzo.

Come funziona la lampada di sale

La lampada di sale funge da ionizzatore naturale. Il calore della lampadina interna riscalda il sale che, entrando a contatto con l'aria presente nella stanza, neutralizza gli ioni positivi degli apparecchi elettronici, che possono causare alcuni fastidi come persistenti mal di testa.

Questo naturale processo di neutralizzazione dell'aria permette alla lampada di svolgere una funzione simile a quella di un deumidificatore per la casa, riducendo dunque l'umidità presente nell'aria. Per sfruttare a pieno le proprietà benefiche della lampada di sale occorre quindi tenerla accesa per alcune ore, in modo che possa purificare l'aria al meglio.

Le 7 migliori lampade di sale

Di seguito la classifica delle migliori lampade di sale disponibili anche su Amazon, tutte realizzate in sale himalayano.

1. Lampada di sale rosa dell'Himalaya naturale (5-7 kg)

Lampada di salgemma The Body Source intagliata a mano e fatta con autentico sale dell'Himalaya, 100% naturale, con un peso che oscilla tra i 5 e 7 kg.

La base è in legno e la luminosità della lampada di sale è regolabile grazie all'interruttore che permette di regolare il calore e la quantità di luce. All'interno della confezione è inclusa una lampadina di ricambio da 15 watt.

Il sale rosa himalayano è noto per le sue proprietà terapeutiche e depurative dell'aria. Secondo le opinioni degli utenti è un vero toccasana per chi soffre di emicranie o allergie.

2. Lampada di sale himalayano 2-3 kg

La lampada di sale Everdigi è composta da materiali naturali e cristalli di sale rosa provenienti dalle montagne himalayane.

Le dimensioni e la forma possono variare e il peso va dai 2 ai 3 kg, ogni lampada è perciò unica. L'azione purificatrice dell'aria la rende indicata per contrastare sintomi di asma e allergia.

3. Lampada di sale dell'Himalaya originale 12-15 kg

Lampada di sale originale con provenienza dal Pakistan realizzata con cristalli di sale himalayano rosa e munita di certificato di garanzia.

Il peso del prodotto varia dai 12 ai 15 kg e all'interno della confezione è inclusa la lampadina e il cavo di alimentazione.

4. Lampada di sale naturale dell'Himalaya 1-2 kg

Se siete in cerca di un modello più piccolo e leggero da mettere sul comodino accanto al letto o sul tavolino vicino al divano allora la migliore è la lampada di Lamare in sale naturale himalayano da 1-2 kg.

Un articolo artigianale fatto in sale dell'Himalaya originale con base in legno e lampadina. Ideale per creare un'atmosfera dalla luce soffusa, che concilia il relax e la meditazione.

5. Lampada a forma di coppa con sale himalayano

Design particolare per la coppa di sale dell'Himalaya Pink Salt Rock Lamp di Remina, fatta a mano, è caratterizzata da sale cristallino puro. La forma particolare la rende un elemento d'arredo davvero unico.

I benefici effetti del sale himalayano aiuteranno a ridurre l'umidità dell'aria e a purificare l'ambiente rendendolo più salutare. Questa lampada di salgemma funziona attraverso l'igroscopia e riesce ad assorbire fumo di tabacco e altre impurità presenti nella stanza catturando ioni positivi e fornendo ioni negativi.

6. Lampada di sale dell' Himalaya originale a piramide

Una lampada a forma di piramide realizzata in cristalli naturali di sale dell'Himalaya con base d'appoggio in legno.

Irradia una luce soffusa e calda nell'ambiente ed ha un effetto riequilibrante: produce ioni negativi che neutralizzano le onde derivanti da elettrodomestici e accessori elettronici.

7. Lampada con cristallo di sale himalayano bianco

La lampada in cristalli di sale bianco dell'Himalaya è una lampada di sale economica che genera una leggera luce bianca con effetto rilassante.

Ideale per il benessere del corpo e della mente, riesce ad eliminare l'umidità presente nell'aria ed è dunque indicata per chi soffre di dolori, mal di testa, asma e allergie.

All'interno può essere inserita anche una lampadina colorata, se si preferisce un'illuminazione differente.

I benefici della lampada di sale

La lampada di sale ha diversi benefici e sono dovuti alle proprietà dei cristalli di sale.

Il sale che si trova in superficie riesce a catturare le molecole d'acqua che si trovano nell'aria, deumidificando la casa. Inoltre, riscaldandosi con il calore della lampadina, rilasciano ioni di cloro a carica negativa che riequilibrano la presenza di ioni positivi generati da apparecchi elettronici ed elettrodomestici.

Questo processo di neutralizzazione dell'aria comporta diversi benefici e contribuisce ad aumentare il benessere psico-fisico. Infatti si dice che la lampada di sale sia un ottimo alleato per chi soffre di emicranie e dolori articolari, oltre che per alleviare fastidi alle vie respiratorie come allergie e asma.

In più sembra che la tenue illuminazione calda della lampada di sale favorisca il benessere e il relax, motivo per cui viene impiegata anche per la cromoterapia e la meditazione.

Per far sì che le naturali proprietà benefiche del sale riescano a sprigionarsi bisogna tener la lampada accesa per almeno 6 ore in modo da permettere al processo di ionizzazione di fare il suo corso.

Come scegliere la lampada di sale

Come detto le lampade di sale sono molto utili non sono per illuminare l'ambiente con una luce soffusa, ma anche per deumidificare l'aria.

Prima di scegliere quella da acquistare verificate che presenti tutte le caratteristiche desiderate.

Peso e grandezza

Esistono modelli di diverse dimensioni, dalle quali dipenderà anche la durata della lampada di sale. In effetti, man mano che la si utilizza, lo strato superficiale di sale evapora, riducendo le dimensioni dell'oggetto. Dunque maggiore sarà il blocco di sale e più a lungo durerà la lampada di salgemma.

Potete perciò scegliere se acquistare modelli più piccoli (dai 2 ai 5-6 kg), molto più indicati per la camera da letto e da esporre sul comodino o magari sulla scrivania, oppure modelli più grandi (dai 7 fino ai 30 kg) che possono essere utilizzati per arredare il soggiorno o comunque ambienti più ampi e spaziosi.

Base

I modelli migliori sono quelli che vedono la pietra di sale appoggiata su una base in legno. Durante l'utilizzo il sale evapora e la lampada genera delle piccole goccioline d'acqua che possono colare sulla superficie del mobile o del tavolino su cui la tenete esposta.

Per evitare che si possa rovinare il mobilio o la tappezzeria vi consigliamo di scegliere un modello munito di base.

Lampadina

Tutte le lampade di sale che abbiamo selezionato sono dotate di lampadina inclusa, in modo da poter essere messe subito in funzione. Scegliete un tipo di luce a LED che consumi poco e che non riscaldi eccessivamente l'interno del lume.

Il consiglio è di acquistarne una che abbia l'interruttore per regolare l'intensità della luce della lampadina: in questo modo potrete decidere liberamente la potenza di illuminazione.

Certificazione

Per riconoscere una lampada in sale himalayano originale bisogna richiedere la certificazione di provenienza. Questo certificato vi garantisce che non si tratta di lampade di sale false, o comunque non realizzate in vero sale proveniente dall'Himalaya.

Generalmente i modelli muniti di certificazione di qualità presentano la sigla CE che costituisce già un buon indicatore di partenza -che assicura che il prodotto sia conforme alle normative europee.

Design

Le lampade di sale, in particolare quelle in sale Himalayano originale, sono oggetti artigianali e per questo è difficile trovarne due identiche. Questa particolarità riguarda sia le dimensioni che il peso della lampada e le rende tutte veramente uniche.

La maggior parte delle lampade di sale presenta le sembianze di una pietra minerale preziosa, tuttavia potete anche scegliere un modello dalla forma diversa. In commercio sono disponibili tipologie di diverse forme: piramide, sfera, mezza luna, coppa e ancora altre.