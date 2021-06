La poltrona gonfiabile è una soluzione comoda e funzionale per il tempo libero, perfetta per rilassarsi in casa, in spiaggia o all'aria aperta.

A differenza dei materassini, le poltrone gonfiabili possono essere utilizzate non solo al mare o in piscina, ma anche in casa, per godersi il sole in giardino o in terrazza.

In commercio sono disponibili diversi modelli di poltrone gonfiabili per ogni specifica esigenza: ci sono quelle con i poggiapiedi, comode e perfette per il terrazzo o il giardino, quelle a due posti, per il mare o la piscina spesso dotate di poggia bicchieri o di uno spazio apposito per poggiare libri e riviste. Sono realizzate in materiali resistenti, confortevoli e possono essere classiche o di design. Hanno il vantaggio che, una volta finita l'estate o quando non servono più, possono essere sgonfiate e riposte facilmente.

Scopriamo insieme quali sono le migliori poltrone gonfiabili proposti da marche note come Bestway e Intex e disponibili anche online, su Amazon.

Classifica delle 12 migliori poltrone gonfiabili del 2021

Qui di seguito una classifica delle 12 migliori poltrone gonfiabili di quest'anno disponibili anche su Amazon. Abbiamo scelto i seguenti prodotti tenendo in considerazione la qualità dei materiali, la destinazione d'uso e la marca e le recensioni degli utenti che le hanno già acquistate online.

1. Intex 58857

La poltrona gonfiabile Intex 58857 è leggera, pratica ed economica, ideale per il mare e la piscina. Consente di stare distesi comodamente a bordo piscina o in acqua e sostiene bene il collo e la testa. Molto facile da lavare e in materiale resistente che dura nel tempo. Realizzata in un colore trasparente con struttura i-beam per fornire maggiore confort, è dotata di un portabicchieri, di un poggia testa e di braccioli. Resiste bene anche alle sollecitazioni di peso e alla luce del sole.

Pro: questa poltrona gonfiabile è molto apprezzata per la resistenza dei materiali, per la facilità di gonfiarla anche senza pompa e per il fatto che garantisce, se appoggiati bene allo schienale, di stare comodamente seduti senza che i piedi tocchino l'acqua.

Contro: secondo alcuni clienti dopo una giornata di utilizzo è necessario rigonfiarla perchè tenderebbe a perdere volume.

2. Intex 58868

La poltrona gonfiabile Intex 58868 è un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo ed è perfetta per rilassarsi all'aperto. Una poltrona particolarmente comoda spaziosa in grado di sostenere anche un peso importante. Grazie alla presenza dei due ampi braccioli ai lati e al vano porta bevande doppio è possibile inserire sia una bottiglia che un bicchiere. Inoltre, presenta due maniglie all'altezza die braccioli molto comode per trasportare la poltrona. Può essere utilizzata sia in acqua che fuori, per stare appoggiata sul bordo piscina o sul bagnasciuga. Grazie ai materiali vinilici è una poltrona resistente ai raggi solari.

Pro: il punto di forza di questa poltrona è la sua ampiezza che consente di stare sdraiati nel massimo della comodità e di avere tutto quanto ciò che occore a portata di mano grazie ai vani posti sui braccioli.

Contro: per alcuni clienti l'unica pecca è che vengono stampati i vari "warning" nella parte superiore della poltrona e risultano essere antiestetici.

3. Intex 68564

La Intex 68564 è resistente e garantisce massima comodità. Bellezza e comodità sono infatti le caratteristiche distintive di questa poltrona. Il kit comprende anche un comodo poggiapiedi grazie al quale si possono stendere le gambe e riposare più comodamente. La superficie è floccata e facilmente lavabile e impermeabile. Il vinile superiore ha uno spessore di 0,52 millimetri mentre quello inferiore di 0,38 mm. Tarata per sopportare fino ad 85 chili, dispone anche su un lato di un pratico foro porta bevande. Da sgonfia occupa un volume abbastanza ridotto e ripiegandola può essere conservata comodamente nella sua confezione.

Pro: il punto di forza di questo prodotto è sicuramente il rapporto qualità prezzo, inoltre, come tutti i prodotti del marchio intex, è coperta da una garanzia di due anni.

Contro: il limite degli 85 kg la rende sicuramente poco adatta alle persone in sovrappeso.

4. Bestway 75075

La poltrona gonfiabile di Bestway è versatile e in grado di arredare qualsiasi ambiente. Ottima negli spazi interni ma anche in terrazzo o in giardino. Grazie alla seduta ergonomica e alla struttura in Coil Beam è ideale per rilassarsi, leggere o lavorare al pc; è disponibile in colori differenti. La superficie vellutata, in materiale floccato è gradevole al tatto e rende confortevole la seduta. La cifra di questa poltrona è il design ispirato alla street art. Si gonfia e si sgonfia rapidamente e nel kit della confezione oltre alla poltrona è contenuta anche una toppa di riparazione. Con questa poltrona lo stile e la comodità sono garantiti.

Pro: il punto di forza di questa poltrona è il suo design ricercato che la rende versatile e che si adatta benissimo anche agli interni grazie alla qualità e alla comodità dei materiali utilizzati.

Contro: durante il primo gonfiaggio qualora non si avesse a disposizione un compressore si potrebbe fare più fatica, ad ogni modo, è del tutto normale.

5. Bestway 75010

La poltrona gonfiabile pallone da calcio di Bestway è perfetta farà la gioia dei più piccini. Ideale per sostituire sgabelli e sedie nelle camere dei bambini questa poltrona si adatta perfettamente a tutti gli ambienti, interni ed esterni. Facile e veloce da montare si gonfia in pochi minuti. Misura 114 X 112 X 71 cm ed è completamente in vinile resistente. Una soluzione ottimale per far giocare i bambini o per guardare la televisione, leggere e riposarsi. Le valvole di sicurezza impediscono perdite d'aria e garantiscono di non doverla gonfiare ogni giorno. Comodo e divertente nella confezione troviamo anche una toppa per riparazioni.

Pro: grazie ai suoi materiali e al suo fantastico design, potrete collocarla sia in stanze o nella camera dei giochi dei bambini che all’esterno, in terrazza o in giardino.

Contro: in alcuni casi dei clienti che hanno acquistato questa poltrona hanno lamentato dei difetti nelle cuciture inferiori.

6. Intex 58856

La poltrona gonfiabile Intex 58856 è la soluzione economica migliore per avere una poltrona sufficientemente pratica e resistente. A metà tra un materassino e una poltrona è comoda, leggera e maneggevole e si lava con facilità. Realizzata in materiale trasparente azzurro, è dotata di porta bicchieri, 2 camere d'aria e una struttura sagomata per dare maggiore sostegno alla schiena e al collo durante la seduta. Misura 188 x 99 cm e si adatta sia al prato del giardino che a galleggiare in mare o in piscina. Questa poltrona consente di sdraiarsi senza problemi perché garantisce un'ottima tenuta senza rischiare di danneggiarla o di rovinarla.

Pro: uno degli aspetti positivi di questa poltrona gonfiabile è sicuramente il prezzo davvero contenuto e il fatto che essendo a metà strada con un materassino gonfiabile risulta particolarmente comoda e versatile per diversi utilizzi.

Contro: secondo alcuni clienti pur essendo comoda, la posizione semi alzata impedisce di prendere il sole in modo omogeneo.

7. Loneedy

La poltrona gonfiabile firmata Loneedy si contraddistingue per il design particolare. In grado di rendere chic e moderno qualsiasi ambiente all'istante, si presenta corredata di un piccolo ed elegante pouf poggiapiedi abbinato. Disponibile in tre colori diversi è realizzata in tessuti di alta qualità. In materiale floccato nella superficie superiore e PVC (cloruro di polivinile) spesso sul fondo. Totalmente sicura ed ecologica, non si fora facilmente. Da utilizzare sia in campeggio che a casa per rilassarsi davanti alla TV, leggere un libro o fare un pisolino: si gonfia e si sgonfia in pochissimi minuti. In 116 x 98 x 83 cm regge fino a 100 kg, garantendo la massima stabilità e resistenza.

Pro: grazie al suo design questa poltrona si adatta ovunque; al soggiorno, alla camera da letto, al terrazzo o al giardino e persino a bordo piscina o in campeggio. Inoltre, il sedile sagomato sostiene il corpo nella posizione più confortevole.

Contro: se esposta al sole per troppo tempo potrebbe sbiadirsi e scolorirsi ed è sensibile alle temperature troppo alte.

8. Maifa Bean Bag

La poltrona Maifa Bean Bag è una poltrona gonfiabile a sacco molto confortevole e resistente, con un design gradevole. Realizzata in PVC floccato ecologico, morbido e accogliente risulta essere resistente all'usura e a prova di scolorimento. Per questo può essere utilizzata e arredare sia gli spazi interni della casa che quelli all'esterno come il giardino, il terrazzo o il bordo piscina. Con un design ergonomico sostiene perfettamente il corpo e risulta super confortevole, ideale per riposarsi e rilassarsi. Una volta sgonfiata ha dimensioni ridotte che consento di riporla senza occupare troppo spazi. Disponibile in tre colori rosso, blu e caffè, misura 110 x 110 x 85 cm e ha una portata massima di 200 kg.

Pro: un punto di forza di questa poltrona è il design molto gradevole e adattabile a qualsiasi ambiente e la portata massima che consente di sostenere fino a 200kg.

Contro: il colore reale dell'articolo potrebbe differire leggermente da quello mostrato nelle immagini a causa dell'illuminazione e delle differenze tra gli schermi.

9. WEYFLY

La poltrona gonfiabile con poggiapiedi di Weyfly è una soluzione spaziosa, confortevole e ideale per il campeggio. Simile quasi a un piccolo divano è corredata di un pouf abbinato per appoggiare gambe e piedi. Ideale per riposarsi dopo una lunga giornata di lavoro, la poltrona WEIFLY si adatta ad ogni luogo, è morbida, confortevole e resistente. La sua forma la rende perfetta da usare sia in giardino che in casa, anche per guardare la televisione. Rivestita con un tessuto sintetico floccato ha un appoggio al pavimento perfetto e stabile. Pur essendo voluminosa è leggerissima pesa infatti appena 2 chili, una caratteristica da non sottovalutare perchè consente di spostarla e trasportarla molto facilmente.

Pro: considerando che acquistando la poltrona si riceve anche un comodo pouf poggia gambe il suo prezzo è davvero contenuto, inoltre, è davvero spaziosa e grazie al sedile sagomato garantisce un ottimo appoggio alla schiena e al collo e dunque una seduta più confortevole.

Contro: la poltrona è abbastanza leggera da poter essere spostata facilmente, ma troppo voluminosa per essere gonfiata senza una pompa o un piccolo compressore.

10. Pullach Hof

La poltrona gonfiabile Pullach Hof è perfetta per arricchire e dare un tocco di colore al vostro terrazzo, al vostro giardino e alla vostra piscina, ma anche al vostro salotto. Questa coloratissima poltrona gonfiabile a sacco misura circa circa 105 cm x 105 cm x 65 cm ed è completamente rivestita in tela traspirante e idrorepellente è facile da pulire e da gonfiare. Nella confezione è incluso un utile kit di riparazione per avere tutto il necessario in caso di problemi. Disponibile in rosa o in azzurro, ha una seduta ergonomica che permetterà di rilassarsi leggendo una rivista o un libro in terrazzo.

Pro: la forma è molto compatta e anche da sgonfia ha dimensioni ridotte che consento di riporla in qualsiasi posto senza risultare troppo ingombrante.

Contro: poichè si tratta di una poltrona gonfiabile a sacco, non ha schienale, e dunque non è indicata per riposare.

11. Intex Home

La poltrona gonfiabile di Intex Home è perfetta per arredare casa, giardino terrazzo e piscina. Questa simpaticissima poltrona di design è ottima per chi è alla ricerca di una poltrona ma anche di un complemento d'arredo per dare un tocco di originalità all'ambiente. Realizzata in resistente e morbido materiale con finitura opaca, si presta a qualsiasi utilizzo, dalla lettura, al relax, sia all'intero che all'esterno. Con un design veramente accattivante è dotata di un comodo schienale sagomato. Disponibile in tre colori assortiti: bianco, fucsia, verde. Misura 84 x 99 x 76 cm e nella confezione è incluso anche il kit di riparazione.

Pro: la maggior parte dei clienti che ha acquistato questo prodotto si è detto soddisfatto soprattutto della velocità con cui si gonfia e si sgonfia.



Contro: alcuni clienti che hanno acquistato questo prodotto l'hanno trovata non molto durevole nel tempo.

12. Bestway 75082

La poltrona Tough Pod di Bestway è pratica ed economica ideale per rendere più confortevole il soggiorno o il terrazzo. In materiale Fortech, resiste all'acqua, alle abrasioni, agli urti. Le dimensioni sono poco ingombranti; misura infatti 105 x 98 x 76 cm, e da sgonfia si ripiega occupando pochissimo spazio. Facile da montare e da smontare nella confezione per prevenire qualsiasi evenienza sono previsti una toppa e un kit di riparazione. La superficie di ToughPod è floccata e questo la rende particolarmente adatta agli interni oltre che molto morbida.

Pro: i clienti che hanno acquistato questa poltrona non se ne sono pentiti! Apprezzata in particolar modo per la resistenza, il design e la fattura.

Contro: in rari casi le cuciture hanno dato problemi ma l'azienda ha subito provveduto o con il rimborso o con il cambio del prodotto.

Come scegliere la migliore poltrona gonfiabile

Sono diversi gli aspetti da prendere in considerazione prima di acquistare una poltrona gonfiabile, qui li abbiamo messi in ordine di importanza: vediamoli insieme.

Destinazione d'uso

Pur trattandosi comunque di poltrone gonfiabili non bisogna trascurare che ve ne sono tantissimi tipi e tutti diversi fra loro. Il primo criterio con il quale si possono suddividere è la destinazioni d'uso. C'è differenza infatti, se dobbiamo comprare una poltrona gonfiabile per metterla all'interno o all'esterno, o se ci servirà per il terrazzo, il campeggio o la piscina. In base al luogo in cui andrà ad essere utilizzata, dunque, bisogna scegliere una tipologia adatta di poltrona gonfiabile.

Per scegliere una buona poltrona gonfiabile da esterno , che possa essere utilizzata in piscina , al mare o in giardino, bisognerà orientarsi su modelli dalla superficie liscia e idrorepellente, realizzate in materiali resistenti al caldo e che non sbiadiscono al sole. In questo caso inoltre, si potrà spaziare fra una vasta gamma di colori vivaci e stampe accattivanti, magari con fantasie marine.

Per scegliere una buona poltrona gonfiabile da esterno, che possa essere utilizzata in piscina, al mare o in giardino, bisognerà orientarsi su modelli dalla superficie liscia e idrorepellente, realizzate in materiali resistenti al caldo e che non sbiadiscono al sole. In questo caso inoltre, si potrà spaziare fra una vasta gamma di colori vivaci e stampe accattivanti, magari con fantasie marine.

Se invece dobbiamo acquistare una poltrona gonfiabile per l'interno; per la casa, per il soggiorno o per il salotto, è importante scegliere modelli che siano foderabili, con una struttura realizzata in materiale telato, molto rigide e strutturate e con una tenuta tale da consentire di non doverli rigonfiare ogni giorno. I colori in questo caso, per evitare che stanchino o che creino troppo stacco con il resto dell'arredo, devono essere adatti all'interno, preferendo toni neutri e poco accesi. In questo caso è inutile anche assicurarsi un buon sistema di ancoraggio al pavimento, che abbia possibilmente, dei piedi in gomma gonfiabile, per evitare che scivoli in continuazione.

Altra cosa che andrebbe tenuta in considerazione è la possibilità di utilizzarla in acqua, in questo caso; anche se tutti i modelli di poltrona gonfiabile sono impermeabili, e messi in acqua galleggiano, infatti, non è assolutamente scontato che navighino o che non si ribaltino. Dunque per utilizzarla in piscina o in mare è importante assicurarsi che sia un modello adatto.

Materiali

Quasi tutte le poltrone gonfiabili sono realizzate con materiali resistenti e impermeabili perchè sono pensate per stare a contatto con l'acqua. I materiali impermeabilizzanti che vengono usati più spesso sia per resistere all'acqua sia per evitare le fuoriuscite d'aria sono: il vinile il PE, il poliestere, o il PVC e il polivinilcloruro, sia liscio che telato (spesso vengono anche impiegati entrambi). Alcuni modelli, specie quelli più adatti all'interno sono rivestiti, nelle zone che sono a contatto con con la pelle fasce in tessuto floccato, un materiale che è molto morbido confortevole sulla pelle e che appare simile al velluto di cotone.

Dimensioni

Le dimensioni sono importanti sia per quanto riguarda lo stoccaggio che per quanto riguarda l'utilizzo effettivo delle poltrone gonfiabili. Infatti, soprattutto se dobbiamo utilizzarla in casa, la dimensione della poltrona è un dato importante, perché il suo ingombro non deve rendere lo spazio meno funzionale e soprattutto la sua dimensione non deve essere spropositata rispetto agli altri mobili. Anche il peso è un altro fattore importante, più leggera è, più sarà facile da spostare. Non bisogna trascurare infine il peso che invece la poltrona è in grado di sopportare, esistono infatti poltrone economiche che tendono ad usurarsi facilmente proprio per questo motivo. Per essere essere certi di acquistare una buona poltrona gonfiabile bisogna considerare che deve poter sostenere almeno 120 chili.

Comodità

Altro parametro importante da considerare è la comodità. Per essere confortevole una poltrona gonfiabile per la lettura o per rilassarsi, deve avere lo spazio giusto per la seduta e un buon supporto per testa e schiena, per questo, ogni poltrona che si rispetti, ha uno schienale sagomato e un supporto per la testa e il collo. Nel caso invece di poltrone a sacco o pouf, devono avere l'altezza giusta da terra in modo tale da non risultare scomode durante la seduta. Anche i braccioli sono un accessorio fondamentale, perchè oltre a dare un migliore appoggio al corpo, spesso hanno anche un vano porta bibite e sono utili per poggiare riviste, creme solari e altri oggetti. Quando la poltrona è una chaise longue, invece, è molto importante che abbia la lunghezza giusta per evitare che i piedi si bagnino. Altro accessorio utilissimo per il confort è il pouf poggia piedi, perfetto per allungare le gambe quando si guarda la televisione o ci si rilassa leggendo un libro.

Forma e struttura

Esistono tantissimi modelli di poltrone gonfiabili: di tutte le forme e colori. Modelli più ingombranti per l'esterno, muniti di schienale e braccioli, e modelli un po' più "smart" a sacco, per essere usati in casa occupando poco spazio. Esistono modelli di poltrone gonfiabili per bambini, con forme e colori accesi e divertenti. Per quanto riguarda la struttura, alcun sono tutte d’un pezzo, altre invece sono componibili, ed hanno il poggia gambe o un pouf separato.

Tecnica di riempimento d'aria

A differenza dei semplici materassini per il mare, tutte le poltrone gonfiabili in circolazione sono piuttosto grandi per essere gonfiate utilizzando il fiato dei polmoni

In questi casi le poltrone possono essere gonfiate con una pompa a tenuta. La pompa a tenuta può essere manuale, come quella che si usa per i materassini da mare, o elettrica, con un piccolo compressore, da applicare alla bocca di gonfiaggio. La possibilità di potere utilizzare questo strumento sono indicate sulla confezione della poltrona gonfiabile o sulla poltrona stessa, per tanto, bisogna farvi attenzione perchè nel caso in cui la poltrona non sia adatta al gonfiaggio con la pompa, potrebbe rompersi.

Valvola di tenuta e sistema di gonfiaggio

Nessuno vorrebbe che la poltrona sulla quale è sdraiato si sgonfi sul più bello!

Per questo, quando acquistiamo una poltrona gonfiabile dobbiamo fare attenzione alla qualità delle valvole. Le valvole devono garantire che la poltrona rimanga gonfiata il più a lungo possibile. Prima di acquistare una poltrona gonfiabile dunque, è importante controllare anche la tenuta delle valvole, assicurandosi che siano adatte all'uso e al peso che la poltrona dovrà sostenere. Nei modelli più basic, e più economici, la valvola viene realizzata con un pezzettino di gomma mobile all’interno della bocchetta, ma per assicurare davvero un buona tenuta bisognerebbe orientarsi verso modelli che hanno valvole vere e proprie con stantuffo e membrana.

Per lo stesso motivo, inoltre, è altrettanto importante che la poltrona abbia delle chiusure ermetiche che non facciano fuoriuscire l'aria.

Prezzi

In genere il prezzo delle poltrone gonfiabili oscilla fra i 10 euro e gli 80 euro. Ovviamente dal prezzo dipende dalla resistenza e la qualità di materiali e di conseguenza definisce la durata del prodotto. Pertanto, se il budget non è un problema e importante scegliere con cura un prodotto confortevole di qualità e che duri nel tempo.

Dove acquistare le migliori poltrone gonfiabili

Per essere certi di acquistare un prodotto di qualità è meglio affidarsi a marchi affidabili come, ad esempio, Index o Bestway. I prodotti di questi brand disponibili in tante varianti e modelli nella categoria dedicata alle poltrone gonfiabili su Amazon. Nella pagina del marketplace americano, infatti, è possibile trovare facilmente diverse tipologie adatte per il mare, la piscina o per il terrazzo ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.

In alternativa questi prodotti sono disponibili anche da Kasanova, Ikea e Dechatlon.