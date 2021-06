Se volete dare un tocco di stile e di originalità agli ambienti domestici, interni ed esterni, una sedia sospesa è la soluzione che fa al caso vostro.

Le sedie sospese sono dei complementi d’arredo che possono essere appesi in salotto, in camera da letto, in terrazza o in giardino, utili non solo per rilassarsi, ma anche per aggiungere brio e diversificare l'arredo degli ambienti interni ed esterni della casa.

Proprio perché molto versatili, in vendita sono disponibili diversi modelli, ognuno adatto ai diversi spazi della casa, anche se non c'è nessuna regola precisa da seguire per il loro posizionamento. Ci sono, infatti, le sedie pensili specifiche per il giardino, quelle che ricordano delle amache o delle sedie a dondolo, oppure quelle che hanno la forma di un bozzolo, perfette per il salotto, la camera da letto o la camera dei bambini.

Anche per i materiali c'è l'imbarazzo della scelta: solitamente le poltrone sospese per interni sono realizzate in vimini, corda o cotone, mentre, quelle per l'esterno in policotone, in tela o in rattan; materiali più resistenti alle intemperie.

Oggi sono prodotte da diverse aziende, come Il Gruppone, per citarne una, e sono disponibili anche online, su Amazon, dove è possibile trovare facilmente diverse sedie sospese per interni e per esterni. Scopriamo insieme quali sono le migliori di quest'anno, dove posizionarle e come sceglierle.

Classifica delle 12 migliori sedie sospese

Ecco la classifica delle 12 migliori sedie sospese disponibili attualmente su Amazon scelte in base alla loro comodità, allo loro qualità e in base alle recensioni dei clienti.

1. Il Gruppone

La poltrona sospesa di Il Gruppone è un elegantissimo complemento d'arredo. La sedia, a dondolo e con supporto da terra, ha la classica forma ad uovo. La struttura si divide in due parti: una stabile con il piede a terra in metallo, e il cestino, intrecciato a mano e in rattan. Ideale sia per l'interno che per l'esterno, si adatta a qualsiasi ambiente. Estremamente resistente, è antismog ed antigrandine; non si strappa con il vento e la pioggia e resiste anche ai raggi UV. Impermeabile, ha occhielli rinforzati in acciaio. Pratica e raffinata, è rifinita nei minimi particolari.

Pro: i clienti che hanno acquistato questo prodotto lo hanno apprezzato per la sua resistenza e la sua stabilità ma anche per l'elevata qualità dei materiali e le rifiniture molto accurate. Non ultimo, per la comodità della seduta e dei cuscini, morbidissimi e inclusi nella confezione.

Contro: si tratta di un prodotto piuttosto ingombrante per il quale bisogna disporre dello spazio adeguato.

2. Gloria

La sedia sospesa Zaffiro di Gloria ha una struttura con supporto in metallo intrecciato hularo. Con morbidissimi cuscini compresi nella confezione, si adatta bene al giardino e al terrazzo ma anche all’interno. Realizzata in acciaio verniciato, è al tempo stesso leggera e stabile. Infatti, ha una portata massima 150 Kg e una seduta molto comoda profonda 75 cm. Dotata di una catena regolabile per adattare l'altezza della seduta da terra a nostro piacimento, viene fornita con quattro staffe in plastica per dare maggiore stabilità alla struttura e per proteggere il pavimento dai graffi.

Pro: l'imballaggio del prodotto è estremamente accurato e garantisce che arrivi intatto e senza problemi. Inoltre, la confezione include tutto e delle istruzioni molto semplici che rendono il montaggio davvero veloce.

Contro: non si segnalano grandi problematiche per questo prodotto. I clienti che lo hanno acquistato lo consigliano.

3. Hobea

La sedia sospesa firmata Hobea è una sedia pensile ideale per il giardino. Offre il massimo comfort ovunque si desideri, perché grazie alla sue dimensioni compatte può essere installata anche all'interno o in veranda. Realizzata in puro e fresco cotone è traspirante ed ecologica. Con questa sedia, che si monta con estrema facilità, potrete trovare il vostro angolo di relax senza muovervi di casa. In dotazione anche i cuscini, morbidi e ben rifiniti. Disponibile in diverse misure e in tantissimi colori e fantasie supporta fino a 140 kg.

Pro: queste sedie sospese oltre ad essere comode e belle sono anche solidali. Sono infatti prodotte da salvadoregni in condizioni di lavoro che rispettano standard lavorativi e sociali equi. Con ogni acquisto il produttore destina il 10% dei suoi profitti sostenendo la formazione di artigiani in zone disagiate dell'America latina attraverso borse di studio per la formazione di artigiani.

Contro: pur essendo rifinita molto bene e prodotta con ottimi materiali secondo alcuni clienti risulterebbe scomoda e poco stabile se non montata seguendo le istruzioni.

4. Maury's



La sedia sospesa proposta da Maury's è perfetta per l'esterno. Romantica e gitana, in stile boho, questa sedia vi dondolerà, tenendovi compagnia durante le sere d'estate. Lavorata a maglia con corda in cotone e frange, grazie alla trama molto stretta è estremamente resistente, confortevole e traspirante. Il tessuto è inoltre forte e robusta all'usura, ecologico e inodore. Cosa chiedere di pIù? I toni neutri la rendono moderna ma soprattutto versatile, in grado di adattarsi a diversi stili e schemi di colore.

Pro: ha una buona capacità di carico, è traspirante, e si adatta benissimo agli esterni ma anche agli interni donando un tocco di originalità all'ambiente.

Contro: dalla confezione sono esclusi altri accessori come kit montaggio, i supporti da terra e i cuscini.

5. Xone

La sedia sospesa proposta da Xone è un modello ad amaca, dal design moderno e minimale. Elegante e raffinata si adatta perfettamente ad ambienti sia interni ed esterni arredandoli aggiungendo un tocco di classe. Proprio il tessuto grezzo conferisce ulteriore stile e dona resistenza alla struttura. In dotazione anche due cuscini 40×40 cm, coordinati al telo e ben imbottiti, che aumentano la sensazione di pienezza e di comfort.

Pro: grazie alla sua conformazione questa sedia sospesa favorisce una distribuzione omogenea del peso ed è molto resistente anche ai carichi più pesanti.

Contro: il set di fissaggio non è incluso nella confezione quindi è necessario acquistarlo a parte.

6. Chihee

La poltrona sospesa di Chihee si caratterizza per l'ottimo rapporto qualità/prezzo. Con una struttura ad amaca, occupa poco spazio. Dotata di un solo punto di sospensione sopra la sedia, è facile da montare perché basterà appenderla ad un supporto stabile. Sia per interni che per esterni, è dotata di una comoda sacca utile per il trasporto. Sicura e robusta dispone nella parte superiore di una solida barra di legno con scanalature alle estremità per catturare la corda e impedire lo scivolamento. Con 26 corde sospese in tutto, il peso viene distribuito equamente e l'equilibrio è garantito.

Pro: il tessuto della sedia in misto cotone aumenta la capacità portante della sedia e la resistenza all'usura del tessuto. La sedia ha superato il test SGS.

Contro: secondo alcuni clienti il tessuto e la dimensione sarebbero scomode perchè nè per adulti nè per bambini.

7. TecTake

Questo modello di TacTeke è una poltrona sospesa leggera ma molto stabile. In stile gitano è ideale per arricchire il terrazzo o il giardino durante l'estate ma anche per aggiungere un tocco chic alla camera da letto o al soggiorno. Realizzata in cotone intrecciato e metallo presenta delle piccole nappe decorative nella parte inferiore. Perfetta come luogo di riposo in cui godersi la lettura di un buon libro, da smontata, la poltrona può essere riposta con facilità e portata con sé ovunque senza fatica. Disponibile in 4 colori si completa con un grande cuscino che ne aumenta il confort.

Pro: le persone che l'hanno acquistata la trovano robusta e molto comoda. In colori accesi come il fucsia è in grado di donare immediatamente colore e luminosità agli ambienti.

Contro: occorre acquistare una catena ed un moschettone per agganciarla ad un supporto perche' diversamente rimarrebbe troppo corta.

8. Tata home

La poltrona sospesa di Tata Home è perfetta per rilassarsi. Grazie al suo dondolio vi cullerà dolcemente donandovi un momento di vero e intenso relax. Di facile e rapido montaggio viene fornita con due viti per montare la base alla struttura portante. In dotazione anche dei morbidi cuscini imbottiti abbinati per garantire il massimo comfort facilmente lavabili in lavatrice a 30°. Disponibile sia nella versione medium, che in quella a coppia. Capiente, sicura e robusta, non vi deluderà.

Pro: facile da montare e da smontare i clienti che l'hanno acquistata la apprezzano per la comodità e per la versatilità con cui può essere utilizzata in modo sicura da adulti e anche da bambini.

Contro: a parte il prezzo leggermente elevato rispetto ad altri prodotti simili, comunque giustificato dai materiali e dalla fattura, non si segnalano problematiche.

9. Arredo Stock

Questa sedia sospesa da esterno è un modello con supporto dotato di una struttura solida e resistente in metallo con seduta in PE Rattan. Viene fornita con due viti per montare la base alla struttura portante, e la molla alla quale va appesa la poltrona. Compresi nell'acquisto anche i cuscini in un bellissimo color Ottanio. Ideale per ogni stagione, per ogni età e per qualsiasi ambiente. Ha una portata massima elevata e pur essendo poco ingombrante ha una seduta ampia e comoda.

Pro: molto facile da montare garantisce sicurezza e affidabilità. I clienti che hanno acquistato e testato questo prodotto sono molto soddisfatti e trovano che dia il suo massimo in ambienti esterni come il terrazzo e il giardino.

Contro: nessun problema da segnalare anche perché il venditore supporta nell'acquisto e risolve in tempi celeri eventuali problematiche.

10. Vita5

La sedia sospesa di Vita5 è un modello dotati di barra trasversale e presenta un'ampia seduta con 2 cuscini coordinati e lavabili facilmente in lavatrice. Inoltre, presenta anche uno scompartimento per libri, riviste o tablet e un comodo porta bicchiere o porta borraccia per avere tutto il necessario mentre si legge in giardino. Viene venduta con borsa per essere trasportata o conservata correttamente. Completamente in tela, è resistente e sicura grazie anche alla presenza del gancio di sicurezza. Disponibile in sei modelli fra fantasie e colori, tutti molto trendy.

Pro: i punti di forza di questa sedia sono la robustezza, la facilità di montaggio, la resistenza dei materiali, e il rapporto qualità prezzo ma soprattutto le ottime recensioni dei clienti che la hanno acquistata.

Contro: se non montata correttamente i bracci della sedia potrebbero essere sbilanciati per questo bisogna attenersi pedissequamente alle istruzioni.

11. JKsmart

La poltrona sospesa di JKsmart è una soluzione indicata per chi non ha troppo spazio. In soli 80 x 80 x 3 cm questa sedia sospesa garantisce confort e praticità. Realizzata in maglia di cotone, è morbida e traspirante ma anche resistente all'usura. Ha un anello di ferro incorporato che garantisce affidabilità e sicurezza e la capacità massima che riesce a sopportare può arrivare a 120 Kg. Adatta a qualsiasi ambiente, può essere montata sia all'interno che all'esterno.

Pro: pur essendo molto ampia nella seduta è poco ingombrante, molto facile da montare e da smontare, e grazie alla tonalità neutra si abbina a qualsiasi ambiente.

Contro: supporta dei cuscini ma non sono inclusi quindi bisogna acquistarli separatamente.

12. Goplus

La poltrona sospesa Gopulus è leggera e maneggevole. Pesa appena 4.2 kg. Adatta alla camera da letto ma anche al soggiorno e alla terrazza o al giardino, questa sedia sospesa utilizza una corda di cotone spesso e un tubo d'acciaio resistente, in modo da godersi il relax in sicurezza. Disponibile in tre colori: beige, grigio e nero.

Pro: ha una buona capacità di carico, è traspirante, e si adatta benissimo agli esterni ma anche agli interni donando un tocco di originalità all'ambiente.

Contro: non ci sono grandi problematiche da segnalare per questo prodotto che è fedele alla descrizione fatta su Amazon.

Quale spazio arredare con una sedia sospesa

Abbiamo già detto che le sedie sospese sono molto versatili e che possono essere posizionate sia all'interno che all'esterno perché stanno bene in tutti gli ambienti. Tuttavia, sicuramente, è utile sceglierla con cura, magari tenendo in considerazione l'arredo circostante e e come e quanto verrà utilizzata.

Spazi esterni

Per gli spazi esterni come il giardino, il terrazzo o il bordo piscina, è molto importante che le sedie sospese abbiano una struttura resistente, ben solida, magari impermeabile ed anti-vento e che sia in grado di resistere agli agenti atmosferici e all'umidità. Se si scelgono modelli in tessuto poi, è fondamentale che questi siano facilmente lavabili in lavatrice o in tessuto anti-macchia. Una cosa da considerare in questo caso, è ad esempio, che il poliestere o il policotone resistono alle intemperie più dei tessuti completamente naturali come il cotone. Inoltre, soprattutto se stiamo acquistando una sedia con la quale staremo molto ore al sole è altrettanto importante che sia costruita con materiali in grado di proteggere dai raggi UV.

Pur non esistendo un modello progettato solo ed esclusivamente per l'esterno quelle che vanno per la maggiore per l'arredo degli spazi esterni sono le sedie sospese a dondolo, ovvero quelle che consentono di dondolarsi e le poltrone sospese ad amaca. Queste ultime sono un modello ibrido visto che ricorda molto le amache. Il funzionamento è semplice, e simile a quello delle altre ma la struttura è sorretta e assicurata al soffitto o ad altri supporti con una enorme gruccia, dei ganci o una piccola trave di legno. Con strutture in solo tessuto, vengono realizzate praticamente inserendo due cuscini, di cui uno per lo schienale e uno per la seduta.

Spazi interni

Per gli ambienti interni ci si può letteralmente sbizzarrire. L'unico limite è lo spazio che abbiamo a disposizione. Solitamente le sedie sospese vengono utilizzate per creare un punto focale nel salone o nel soggiorno. Per questo, si prediligono modelli particolari e di design, magari in vimini, in rattan o in corda intrecciata, purchè siano in grado di sposarsi bene con l'ambiente circostante. Quando invece la si vuole mettere in camera da letto bisognerebbe orientarsi su un modello smart e poco ingombrante da utilizzare come elemento decorativo, e perchè no, anche per usarla come "tavolino" per poggiare oggetti e cuscini. Infine, quando la si sceglie per la cameretta dei bambini i modelli più gettonati sono quelli a dondolo, per dolci e rilassanti ninna nanne. A livello di tipologie per l'interno, molto diffuse e usate sono le sedie sospese a uovo (o a bozzolo).

Come scegliere la migliore sedia sospesa

Per scegliere la migliore sedia sospesa in base alle proprie esigenze occorre valutare alcuni aspetti fondamentali come le dimensioni, la portata massima, la sicurezza, la comodità e il prezzo. Analizziamoli insieme.

Dimensioni

Il primo aspetto da considerare prima di acquistare una sedia sospesa sono le dimensioni. Si tratta di un elemento d'arredo, infatti, che sebbene nella maggior parte dei casi si adatti a qualsiasi ambiente, dall'altro può risultare ingombrante. La prima cosa che bisogna capire è dove verrà messa e di quanto spazio necessita. Spesso non si considera abbastanza il fatto che anche il supporto a terra può costituire un problema se molto esteso. Dunque nel caso si abbia poco spazio, sarebbe utile dirigersi verso modelli in tessuto che pendono dal soffitto e che che quando non sono occupati si ripiegano automaticamente su sè stessi risultando poco ingombranti. Se non si hanno problemi di spazi, invece, ci si può sbizzarrire con modelli con supporto e non, con cuscini, sedute doppie e strutture rigide e anche molto grandi.

Portata massima

Altro parametro da valutare quando si decide di acquistare una poltrona a sospensione, oltre alle sue misure, è come e quante persone la utilizzeranno. Se infatti, ad esempio, la si intende utilizzare come complemento d'arredo puramente decorativo, sia all'interno che all'esterno, si può optare per una sedia sospesa magari in cotone intrecciato o corda, molto gradevole esteticamente e in grado di abbinarsi con tutto, da utilizzare eventualmente anche come superficie per appoggiare oggetti. Ci si potrà indirizzare anche verso altri modelli dal momento che tutti i modelli in commercio consentono di ospitare almeno una persona. Diverso è invece se la si intende utilizzare in due, magari con i bambini, o se si è soliti ricevere amici in terrazzo. In quel caso oltre a valutare l'acquisto di poltrone a sospensione più resistenti e in grado di sopportare maggiori carichi di peso, ci si potrà orientare anche su modelli particolarmente spaziosi o a due posti.

Materiali

Ci sono materiali, che caratterizzano le poltrone a sospensione da interno, come il cotone il vimini o la corda ad esempio, che se esposti a lungo alle intemperie, finirebbero per rovinarsi ed usurarsi, e materiali più consoni all'esterno come il metallo verniciato, il policotone, la tela e il rattan. In alcuni casi questi sono forniti di speciali protezioni come quella per i raggi UV, il trattamento anti ruggine e sono spesso anche anti vento e idrorepellenti. Tuttavia tutto questo non impedisce di trovare sedie sospese in cotone, di corda o di vimini in terrazzo o in giardino, soprattutto d'estate quando c'è bisogno di materiali freschi e traspiranti, ma bisogna sapere che richiedono una cura e delle attenzioni maggiori.

Sicurezza e comodità

Trattandosi infine, di una sedia per rilassarsi è fondamentale che questa sia comoda. Per questo è importante scegliere modelli con una seduta ampia, magari con accessori come i porta riviste o i porta bevande e provvisti di cuscini, più morbidi e ben rifiniti possibile. Alcuni modelli infatti richiedono l'acquisto a parte dei cuscini.

Come il fattore comodità anche quello sicurezza non è assolutamente trascurabile. Si tratta di una sedia sospesa, per tanto, deve avere una struttura stabile, robusta e resistente, e deve avere ganci di sicurezza e protezioni per garantirti un relax e senza pensieri e preoccupazioni.

Prezzi

I prezzi delle sedie sospese sono piuttosto vari. Dipendono principalmente dai materiali, dalla fattura e dalla loro dimensione. In genere anche dagli accessori in dotazione come cuscini ganci e corde. Ad ogni modo il prezzo di una sedia sospesa oscilla fra i 25 euro e i 500. Un buon compromesso, soprattutto per la sicurezza, la comodità e per assicurarsi che questa duri nel tempo sarebbe quello di non scendere, indicativamente, al di sotto dei 100 euro.

Dove acquistare le migliori sedie sospese

Diverse aziende producono sedie sospese, modelli facilmente reperibili anche online. Su Amazon, ad esempio, è possibile trovare e confrontare, nella sezione dedicata alle poltrone sospese, tanti prodotti proposti ad un ottimo rapporto qualità/prezzo, perfetti sia per l'arredamento degli interni che per l'arredamento degli spazi esterni. Inoltre, è possibile leggere le recensioni degli utenti e valutare con attenzione le caratteristiche tecniche riportate nelle schede prodotto.

In alternativa, è possibile trovare questa tipologia di prodotti negli store di arredi come Ikea, Kasanova o Zara Home.