Natale 2021: 10 idee regalo di design da mettere sotto l’albero Il Natale è ormai prossimo e tra novità e classici del design, vi suggeriamo una serie di idee regalo per gli appassionati di design, gli amanti del bello, per chi ha preso casa nuova o solo per stupire chi si ama.

A cura di Clara Salzano

La collezione di Natale 2021 di Diptyque

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per gli appassionati di design, gli amanti del bello, per chi ha preso casa nuova o solo per stupire chi si ama, scegliere il regalo giusto da mettere sotto l'albero può sembrare un'impresa difficile. Tra novità e classici del design, vi suggeriamo una serie di idee regalo di Natale per lei, per lui e per la casa.

Il Natale è ormai prossimo e la fatidica domanda "Cosa regalare?" rimbomba nelle menti di tutti. Se ancora non si è scelto il dono giusto da mettere sotto l'albero, ecco una guida al regalo perfetto tra elementi d'arredo, oggetti unici, opere d'arte e complementi di design all'insegna della praticità, della bellezza e ironia.

La nuova collezione Toiletpaper Beauty – Launch Event: performance, ph Antinori

I regali di Natale di design per lei

Che sia un oggetto da collezione, un prodotto solidale, un elemento d'arredo o per la cura personale, il design offre numerose idee di regalo da mettere sotto l'albero. Per questo Natale 2021 Toiletpaper di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari invita a prendersi cura di sé in modo ironico e giocoso con una collezione beauty originale e di grande appeal, nata in collaborazione con l'azienda cosmetica per hotel di lusso La Bottega. Si tratta di Toiletpaper Beauty che comprende una serie di prodotti per la cura della persona, della casa e per il tempo libero, dalle creme per il corpo, shampoo, ai saponi e gel detergenti, profumi, diffusori, saponette ma anche pigiami, calzini e molto altro ancora.

Leggi anche Pattinaggio sul ghiaccio a Milano: le piste aperte a Natale 2021 con date e orari

Toiletpaper beauty per Natale 2021

Seletti propone per Natale 2021 dei veri e propri tesori di bellezza nato dalla collaborazione con l'artista Lady Tarin, tra i nomi più interessanti e dirompenti nella fotografia italiana contemporanea. Si tratta della collezione Guiltless che comprende un servizio da tè in porcellana unico che nasconde sul fondo delle tazze alcuni scatti fotografici selezionati di Tarin. Sono dodici i particolari tratti dagli scatti della famosa fotografa, pubblicati nel suo omonimo libro, che si svelano a chi sorseggia il caldo infuso.

Bosch Italia lancia Bosch Bread by Davide Longoni. Si tratta di un regalo di Natale solidale nato dalla collaborazione con Pane Quotidiano Onlus e Fornasetti che prevede per ogni Bosch Bread acquistato, presso i panifici di Davide Longoni, di raddoppiare il ricavato devolvendolo a Pane Quotidiani. Inoltre è stata creata una shopper in edizione limitata con la collaborazione speciale di Fornasetti per sostenere ulteriormente l’associazione milanese.

Bosch Bread by Davide Longoni x Pane Quotidiano Onlus

Per i 60 anni di Diptyque, la maison ha realizzato un'originale collezione di Natale 2021 che comprende diversi oggetti decorativi e profumati caratterizzati da una grafica ispirata alle linee del motivo storico Basile, rielaborato fino ad evocare le venature delle pietre dure che decorano i muri della prima boutique diptyque, al numero 34 di boulevard Saint Germain.

I regali di Natale di design per lui

I regali per lui possono essere talvolta davvero un'impresa ardua da selezionare ma con la giusta guida questo Natale può sembrare più facile. Indirizzarsi su prodotti utili che abbiano anche una componente estetica può essere la soluzione ideale e ogni anno Absolut Vodka offre un prodotto perfetto per fare felice il proprio lui come la nuova Absolut Voices, dedicata alla celebrazione della creatività. La bottiglia è un'edizione limitata composta all’80% da vetro riciclato modellato in superficie per ricreare un effetto come le onde sonore. Questa limited edition viene fornita con un medaglione di color differente che nasconde una utile cassa musicale.

Absolut voices

Restando sullo stesso genere, alla lista delle idee regalo di Natale per lui possiamo aggiungere l'ultimo arrivato in casa Acetaia Giusti in collaborazione con Sabatini Gin che hanno creato un prodotto in grado di raccontare una storia tutta italiana. Si tratta del cocktail Modena-Cortona al gusto del Vermouth Giusti mitigato dal profumo delle botaniche toscane. Per l'occasione Sabatini Gin ha creato un'originale bottiglia che ricrea il paesaggio collinare toscano. I profumi dei boschi incantati sono anche alla base dei nuovi prodotti Parco1923 che ha lanciato il nuovo deodorante all’estratto naturale di ginepro in un flacone dal design funzionale con il logo color oro raffigurante l’Orso Bruno Marsicano tipico della maison abruzzese.

Il nuovo deodorante Parco 1923

I regali di Natale di design per la casa

I regali della casa per Natale possono essere l'idea perfetta per chi ama l'architettura e il design, per chi si è trasferito da poco in una casa nuova o anche solo per chi ama circondarsi dalla bellezza. Per il Natale 2021 Natuzzi propone una collezione all'insegna dello stile Mediterraneo che comprende candele e profumi che hanno la forma dei trulli, tipici della Puglia, terra d'origine dell'azienda di design. I Trullini sono oggetti realizzati a mano che racchiudono il calore e lo spirito della Puglia.

I Trullini di Natuzzi

Gufram propone il suo iconico Cactus in miniatura con le uova de La Cova per una nuova edizione di Guframini, chiamata God, che riproduce fedelmente le versioni originali in poliuretano espanso morbido da esposizione.

Guframini di Gufram

Il Natale in casa Bialetti è all'insegna del burraco. Lo storico brand italiano ha infatti presentato la collezione natalizia “Il Cuore delle Carte” organizzando una sfida di burraco a scopo benefico. La nuova collezione si ispira infatti alla tipica pratica delle festività natalizie, dopo i pranzi e le cene: il gioco delle carte. “Il Cuore delle Carte” comprende una serie di prodotti come tazze, tazzine e piattini, decorati con i quattro semi delle carte da gioco – cuori, picche, quadri e fiori – e i simboli iconici del brand per un servizio da caffè tutta da ammirare.