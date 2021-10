Offerte eBay: fino al 50% di sconto su stufe e termoventilatori di ultima generazione Arriva il primo freddo e eBay ha pensato di mettere a disposizione degli utenti tutta una serie di sconti sugli elettrodomestici per il riscaldamento: stufe a pellet, stufe a legna o elettriche ma anche termoventilatori o termocovettori. Vediamo tutte le offerte di eBay con sconti che arrivano al 50%!

La stagione autunnale porta con sé il primo freddo e di conseguenza il pensiero si direziona subito verso tutto ciò che riguarda il riscaldamento in casa.

Per arrivare preparati all'inverno eBay ha pensato d'iniziare una serie di offerte vantaggiose sugli elettrodomestici per il riscaldamento: termoconvettori, termoventilatori ma anche stufe a pellet, a legna o elettriche.

Ecco la selezione dei migliori prodotti in sconto su eBay, tra brand leader nel settore da Dyson a De Longhi: vediamo tutti gli sconti disponibili sul celebre marketplace.

Sconti eBay fino al 50% su stufe e termoventilatori

Termoconvettori, caldobagno, termoventilatori e stufe: ecco tutti i migliori elettrodomestici per il riscaldamento in offerta su eBay, con percentuali di sconto che arrivano al 45%.

-50% su termoconvettore caldobagno Nedis: con termostato regolabile su tre impostazioni di calore differenti (750, 1250, 2000 Watt), questa stufa della Nedis si caratterizza anche per la funzione ventilatore e una protezione da surriscaldamento.

-35% su Dyson Pure Cool Me: quello della Dyson è un purificatore-ventilatore performante, perfetto da portare con sé ovunque si voglia. Ha una potenza massima di 40 watt, si può regolare facilmente per il flusso d'aria con un angolo fino a 70° e, grazie al filtro HEPA, rimuove fino al 99,95% degli inquinanti dall'aria.

-30% su termoventilatore da parete Olimpia Splendid: con una potenza massima di 2000 watt, questo termoventilatore da parete ha tre regolazioni diverse di calore, è facilmente programmabile da telecomando e dotato di funzione timer e display LED.

-30% su stufa a pellet King: tra le stufe più acquistate degli ultimi tempi, quelle a pellet sono economiche e performanti. Quella proposta da King è senza canna fumaria, con una capacità del serbatoio di 11 kg, una potenza che raggiunge i 300 watt e un'autonomia massima di 19 ore.

-30% su stufa a legna X-Line: la stufa a legna con rivestimento in ghisa di X-line ha una potenza di 8 kw e riscalda una superficie totale che raggiunge i 160 mc. Dotata di raccordo di uscita dei fumi superiore è perfetta per corridoi, salotti o sale da pranzo grazie alle sue dimensioni compatte (48x46x93).

-25% su stufa elettrica Triniti: dal design elegante e sobrio, questa stufa elettrica della Triniti è dotata di pannello in vetro resistente ed è possibile montarla sia alla parete sia trasportarla su rotelle. Potenza di 2000 watt, scalda fino a 45° su due livelli di temperatura diversi ed è possibile utilizzare la modalità ECO per ridurre i consumi.

-25% su Dyson AM09: grazie alla tecnologia Air Multiplier, questo ventilatore a pavimento assicura un flusso d'aria calda o fredda costante e regolare. Dotato di timer per il sonno e telecomando per la gestione a distanza, è sicuro e facile da pulire.

-25% su termoventilatore De Longhi: con una potenza di 2400 watt e un design elegante, il termoventilatore della De Longhi è dotato di elettroventola è pensato per stanze fino a 70 metri cubi. Le dimensioni compatte (275mm x 262mm x695mm), inoltre, lo rendono pratico e comodo anche da trasportare.

-25% su stufa elettrica al carbonio Ardes: tra le proposte in sconto su eBay c'è anche la stufa elettrica Ardes dotata di lampade infrarosse in fibra di carbonio. Con una potenza di 900 Watt, ha un'alta efficienza in termini di riscaldamento e bassi consumi.

-25% su termoconvettore Aigostar: ultima proposta della nostra classifica è il termoconvettore caldobagno della Aigostar con classe di efficienza energetica A+++ e la possibilità di scegliere tra tre livelli di potenza: 800/1200/2000 Watt.