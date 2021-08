Offerte eBay: fino al 50% su giochi da tavolo e di società Sono cominciati i saldi eBay su tantissimi giochi per l’intrattenimento e il tempo libero. Acquistate giochi da tavolo e di società, ma anche giochi di carte e di dadi a prezzo sconato. In questo articolo abbiamo raccolto i migliori prodotti in offerta, perfetti per divertirvi in compagnia in queste giornate di fine estate. Vediamoli insieme.

Sono cominciati i saldi eBay di fine estate su giochi da tavolo e passatempi. In questi ultimi giorni di agosto non sapete come intrattenervi? Cercate qualcosa che dia brio alle placide giornate che precedono settembre? Non preoccupatevi. Sul noto store troverete una serie di giochi da tavolo, giochi di società, passatempi per la spiaggia e per i pomeriggi assolati, ma anche giochi di carte e di dadi. Il tempo libero non sarà un problema: impegnatevi con i giochi migliori che troverete in commercio, scontati in esclusiva fino al 50%.

Sconti fino al 50% su giochi e hobby estivi

Date uno sguardo alla lista di giochi scontati che seguono, per trovare il passatempo ideale per voi e i vostri amici. Preferite i giochi di strategia o di azione? Volete esercitare i riflessi o l'astuzia? Qui troverete tutte le alternative più richieste per trascorrere piacevoli pomeriggi in compagnia.

-50% di sconto su Calcio Balilla, il gioco che conquista grandi e piccini. Scontato a metà prezzo, vi intratterrà nei pomeriggi in giardino, regalandovi le emozioni che solo una squadra del cuore sa dare. Non solo: il tavolo da gioco è in realtà un 2 in 1. Ruotando la superficie, si trasforma in un tavolo da biliardo, corredato di mazze e palle da gioco.

-15% di sconto su Nidavellir, un irresistibile gioco da tavolo in cui il regno dei nani è minacciato dal drago Fafnir. Il soldato scelto dal re, Elavarand, ha il compito di liberare il regno dalla minaccia incombente, con l'aiuto di nani ed eroi. Nidavellir è un gioco di aste nascoste in cui dovrai fare la tua offerta migliore per aggiudicarti i servizi dei nani in taverna. Chi offre di più, sceglie per primo! Ogni nano ha una classe (fabbro, cacciatore, guerriero, esploratore e minatore) e fornisce punti vittoria in modo diverso. Un reclutamento meticoloso ti permetterà di reclutare anche dei potenti Eroi nella tua armata.

-15% di sconto su 7 Wonders Duel Agora, gioco per il tempo libero dove i destini decisi all'interno delle mura del senato influenzano la politica in città. I cospiratori perseguono i loro obiettivi tra corridoi immersi nell'ombra. Libera la città dalla corruzione attraverso carte effetto, ognuna con poteri e abilità uniche.

-15% di sconto su Beccato, un gioco di sguardi, telepatia e gesti fugaci. L'obiettivo è far capire al tuo compagno di squadra che hai in mano un tris. Se gli avversari ti scoprono, perdi punti! Cerca di scoprire a tua volta i segnali dei tuoi avversari, scoprile e fai perdere loro punti.

-15% di sconto su Hansa Teutonica Big Box, un gioco di un’associazione medievale di mercanti nel nord della Germania. Hansa Teutonica è un gioco strategico con molteplici scelte che ha come obiettivo quello di farti ottenere ricchezza e fama nella Lega Anseatica. Usando intelligentemente i tuoi mercanti e i commercianti, e migliorando le tue abilità, riuscirai a ottenere il prestigio che meriti e a trovare le chiavi per diventare il mercante di maggior successo nella storia.

-15% di sconto su Zombicide, un gioco cooperativo a scenari. I Sopravvissuti e gli Zombie, uniti in squadre, si contendono il dominio della terra, in seguito a un apocalisse. Potete controllare gli Zombie tramite le stesse carte del gioco. Cercate un modo per vincere, sviluppate tutto il potenziale dei sopravvissuti e giocate d'astuzia. Un gioco per tutti: la squadra dei Sopravvissuti può essere costituita fino a un massimo di 12 persone, adulti e 6 ragazzi: ognuno ha il compito di mettere in campo le proprie potenzialità.

-15% di sconto su Detective, un gioco da tavolo in cui dovrei vestire i panni di un detective e risolvere casi avvolti nel mistero. Sfrutta ogni mezzo a tua disposizione per svelare i colpevoli: verifica i fatti, scopri indizi sempre nuovi e confrontati con i tuoi partner. Fino a un massimo di 5 giocatori potranno assumere il ruolo d'investigatori impegnati a portare a termine un'indagine.

-15% di sconto su Lewis & Clark , un gioco da tavolo in cui accompagnerete Meriwether Lewis e William Clark nell'esplorazione del continente nordamericano con l'obiettivo di raggiungere la costa del Pacifico. Lewis & Clark è un gioco di gestione risorse e piazzamento lavoratori atipico. I giocatori saranno alla guida di una spedizione che dovranno gestire al meglio per essere i primi a giungere sulla costa del Pacifico e vincere la partita.

-15% di sconto su The Crew, un gioco di carte cooperativo vincitore del Kennerspiel Des Jahres 2020. Le carte sono divise in quattro semi e in ogni mano i giocatori hanno l’obbligo di rispondere, se possibile, con il medesimo seme della prima carta giocata. Avrete la possibilità di comunicare tra di voi, ma solo una volta per turno. Ognuno avrà degli obiettivi (segreti) da raggiungere (come ad esempio prendere una mano con determinate carte dentro) e solo quando li avrete tutti realizzati, la vostra prima missione sarà compiuta.

-15% di sconto su Kingsburg: The Dice Game, un gioco di dadi ambientato nell'universo medievale di Kingsbur, dove un gruppo di governatori viene inviato da re Tritus nelle province di confine da poco annesse al regno per colonizzare e civilizzare le popolazioni barbariche. Gestite al meglio i vostri dadi, utilizzate i preziosi consiglieri reali e costruite in modo rapido ed efficiente le difese del regno: saranno l'unico mezzo per contrastare l'invasione dei barbari ormai imminente.