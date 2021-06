Il calcio si sa, è uno dei culti più venerati in Italia: proprio per questo motivo, eBay ha deciso di celebrare il periodo degli Europei di calcio 2021 dando il via a un’ampia gamma di sconti imperdibili, così da ricreare l’atmosfera perfetta per tifare in amicizia. Sono previsti sconti sui complementi d’arredo sia da interni che da esterni, come per esempio divani, tavoli, sdraio e dondoli. Così com’è possibile approfittare degli sconti sui piccoli elettrodomestici tipo le macchine da caffè o da pop corn. Senza tralasciare gli accessori da barbecue e le griglie per preparare gustosi arrosti. Ma non finisce qui.

È possibile, infatti, anche scegliere tra numerosi dispositivi tech o gadget sportivi, sempre in offerta, e sempre utili a rendere le vostre serate ancora più uniche.

Un ulteriore sconto del 10% da non perdere

Sempre in occasione degli Euro Cup 2021 eBay prevede uno sconto aggiuntivo di un massimo di 50€ da usare su una selezione di prodotti. Si tratta di un coupon del 10% valido dal 24 maggio al 20 giugno 2021, fino alle ore 23:59. Usarlo è molto semplice: basta aggiungere nel carrello i prodotti che si preferiscono tra quelli in promozione e, prima di procedere con il pagamento, inserire il codice coupon nella sezione apposita.

Sconti fino al 60% sui complementi d'arredo

Una delle categorie con i maggiori prodotti scontati è quella dedicata all'arredamento. Divani, poltrone, tavoli e sedie, per goderti gli Europei in totale relax. Vediamo insieme gli sconti da non perdere.

60% di sconto sulla poltrona in legno e design scandinavo della Frederiksberg, poltrona in multistrato di faggio curvato della Frederiksberg, in cui stile nordico e semplicità si fondono con eleganza. Oltre alle sue forme pulite e alla struttura in legno flessibile , questa poltrona è confortevole e versatile grazie al suo rivestimento imbottito in soffice lino .

poltrona in della Frederiksberg, in cui stile nordico e semplicità si fondono con eleganza. Oltre alle sue forme pulite e alla , questa poltrona è confortevole e versatile grazie al suo rivestimento . 40% di sconto sul divano letto 2 posti per salotto e soggiorno della Larimar . È una comoda seduta per qualche ospite in più, come per esempio il divano della Larimar a 2 posti , in tessuto di poliestere di alta qualità e gambe in legno di faggio robusto. Le linee pulite e il design sobrio lo rendono a tutti gli effetti un divano adattabile a qualsiasi contesto di arredo.

. È una comoda seduta per qualche ospite in più, come per esempio il divano della Larimar , in tessuto di e gambe in robusto. Le linee pulite e il design sobrio lo rendono a tutti gli effetti un divano adattabile a qualsiasi contesto di arredo. 35% di sconto sulle sedie dal design industriale realizzate in metallo vintage della Steel Old . È disponibile in diversi colori la leggera, comoda e resistente sedia della Steel Old, utile non solo per far sedere tutti ma anche per dare un tocco di stile al proprio arredamento grazie al design industriale con cui è realizzata.

. È disponibile in diversi colori la sedia della Steel Old, utile non solo per far sedere tutti ma anche per dare un tocco di stile al proprio arredamento grazie al con cui è realizzata. 25% di sconto sul tavolo consolle allungabile fino a 14 posti della GRACE Gihome. Può ospitare fino a 14 comodi posti in pochi minuti. Basta aggiungere una prolunga alla volta, fino a un massimo di 6, per estendere la consolle fino a 3,06 mt. Realizzato in melaminico nella finitura rovere nelson, questo tavolo dona un tocco moderno ed elegante a qualsiasi ambiente.

Sconti fino al 60% sui piccoli elettrodomestici

Gli sconti continuano anche sulla categoria dei piccoli elettrodomestici, strumenti in formato ridotto che ti permettono di preparare pietanze sfiziose da assaggiare tra un tempo e un altro. Tra una macchina per il caffè, una per i pop corn e un'altra per i waffle, vediamo insieme quali sono gli sconti più vantaggiosi:

60% di sconto sul distributore di bevande portatile della Klarstein. Un piccolo frigorifero adatto come distributore di bevande portatile anche da esterno, con una portata di 15 litri, alimentazione da 220-240V, 50Hz (o tramite presa accendisigari da 12V) e raffreddamento dai 12° ai 18°.

30% di sconto sulla macchina da caffè Lavazza A Modo Mio Jolie Plus Rosso, una macchinetta per il caffè compatta semplice, silenziosa ed elegante. Tramite un doppio pulsante si potrà scegliere tra espresso normale o lungo. È possibile scegliere la macchinetta nei vari colori metalizzati con finiture cromate a disposizione.

25% di sconto sulla piastra elettrica per waffle della Ariete , un modello elettrico con piastre antiaderenti caratterizzato da un design unico che richiama gli American Diner degli Anni ‘50 . Con la sua potenza di 700 W avete la possibilità di servire in pochissimi istanti waffle dolci per la merenda pomeridiana o waffle salati da usare come sostituti del pane.

, un modello caratterizzato da un design unico che richiama gli . Con la sua avete la possibilità di servire in pochissimi istanti waffle dolci per la merenda pomeridiana o waffle salati da usare come sostituti del pane. 20% di sconto sulla macchina professionale per i Pop Corn in stile retrò di oneConcept, con piastra antiaderente, sistema riscaldante integrato e agitatore. In più è previsto anche un coperchio con funzione 2-in-1, che da un lato può essere usato per chiudere la macchina, dall’altro per servire i pop corn. Ha una potenza di 1000 W e una capienza di 5,2 l.

Sconti fino al 60% sugli accessori da giardino

Per chi invece preferisce allestire la terrazza o il giardino durante gli Euro Cup 2021, eBay offre altrettante offerte vantaggiose da non perdere sui barbecue, le griglie, le sdraio, gli ombrelloni e tanto altro.