Paola Turani mostra la cabina armadio: due scaffali dedicati alle scarpe e abiti divisi per colore Paola Turani ha mostrato la sua cabina armadio riordinata sui social, lasciando senza parole gli appassionati di moda. Ha due scaffali dedicati alle scarpe, una teca trasparente che copre la collezione di occhiali da sole e innumerevoli abiti divisi per colore e modello.

A cura di Valeria Paglionico

Paola Turani è diventata mamma da poche settimane, ha messo al mondo il piccolo Enea, il primo figlio nato dal matrimonio con Riccardo Serpellini, e non potrebbe essere più felice. Nonostante il bimbo le riempia le giornate di impegni e d'amore, non ha dimenticato il suo lavoro da influencer e sui social non esita a documentare tutto ciò che le accade nella quotidianità. Dopo aver decorato la casa in montagna con dei magici e spettacolari addobbi natalizi, nelle ultime ore ha pensato bene di fare ordine nell'armadio. Tra interi scaffali dedicati alle scarpe e una sezione per gli abiti, tutti divisi per modello e colore, sembra di essere nel mondo dei sogni.

Paola Turani ha messo ordine nel guardaroba

Quale migliore occasione dell'inizio dell'inverno per mettere ordine nel guardaroba? È proprio quando fatto da Paola Turani a poche settimane dall'arrivo della stagione più fredda dell'anno. Avendo una cabina armadio enorme, non ha potuto fare tutto da sola, ha chiesto l'aiuto a una professionista, ovvero Erika Grazia Lombardo, che sui social si definisce "professional organizer".

La cabina armadio di Paola Turani

È proprio con lei che ha sistemato ogni singolo scaffale dedicato agli abiti e agli accessori, raggiungendo dei risultati davvero desiderabili. Se per quanto riguarda gli abiti non ha gettato nulla, in fatto di scarpe ha messo in atto un decluttering considerevole. Come lei stessa ha spiegato sui social, ha detto addio agli stivali, ai décolleté e ai sandali che non usava più, lasciando spazio alle calzature più nuove.

La zona dedicata a t–shirt e felpe

La cabina armadio divisa per colori e modelli di abiti

Com'è la cabina armadio di Paola Turani? Enorme ma divisa alla perfezione. Appena si entra ci sono due scaffali dedicati alle scarpe: da una parte ci sono tutte le sneakers, tra le quali spiccano i diversi modelli di Stan Smith e le innumerevoli Yeezy Boost, dall'altro gli stivali, i décolleté e le scarpe aperte con il tacco.

Il cassetto della lingerie

Nei cassetti, invece, ha conservato i sandali raso terra, primi tra tutti quelli firmati Birkenstock. La parte dedicata ai vestiti è divisa per modelli, colori e fantasie, così come pure le mensole delle felpe, delle t-shirt e delle borse griffate. Nella parte centrale della stanza guardaroba c'è una maxi cassettiera nella quale l'influencer ha riposto la biancheria intima e l'abbigliamento sportivo. Sulla parte alta, per la precisione sotto una sorta di teca, ci sono invece gli occhiali da sole. Quanti sono gli passivanti di moda che sognano una cabina armadio simile?