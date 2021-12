Quanto costa il peluche griffato nella casa di Chiara Ferragni e Fedez Chiara Ferragni e Fedez amano sempre circondarsi di arredi esclusivi e oggetti preziosi. In casa è arrivato un grande orsacchiotto griffato: scopriamo quanto costa.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni con Leone e Lucia Vittoria e sullo sfondo l’orsacchiotto di Fendi

Nella casa di Chiara Ferragni e Fedez c'è sempre qualcosa di nuovo, dai cuscini più desiderabili del momento agli addobbi natalizi più innovativi. I Ferragnez riescono infatti sempre a stupire i numerosi follower con nuove tendenze che possiamo essere certi diventeranno presto mainstream. Non è dunque passato inosservato l'enorme orsacchiotto di Fendi che fa da sfondo a tanti post condivisi sui social da Chiara Ferragni e Fedez. Scopriamo i dettagli del griffato peluche e quanto costa.

Fedez e Leone in casa con l’albero di Natale smart e il peluche di Fendi

Quanto costa il peluche di Fendi in casa di Chiara Ferragni

Ogni nuovo arrivo in casa di Chiara Ferragni e Fedez non passa mai inosservato. La famosa coppia del web rivela sempre tramite i social quali sono gli ultimi oggetti del desiderio e di recente la nota influencer aveva mostrato in una story su Instagram gli ultimi doni fatti alla figlia Lucia Vittoria tra cui un enorme orsacchiotto di Fendi.

Chiara Ferragni sul divano di casa con Leone e Lucia Vittoria e alle spalle l’orsacchiotto di Fendi

L'enorme peluche di Fendi in casa di Chiara Ferragni e Fedez è stato un dono di Silvia Venturini per Lucia Vittoria, la figlia della coppia. L'orsetto di dimensioni fuori misura è decorato con l’iconica doppia F di Fendi e ormai è presente in molti post dei Ferragnez sui social. Ecco perché ci ha incuriosito e siamo andati a scoprire che si tratta di un'edizione limitata di Fendi perché realizzato in misura un po' più grande rispetto a quella abitualmente venduta sul sito dell'azienda e decorata non solo con la doppia F ma anche con linee verticali ed orizzontali.

Il peluche di Fendi nel salotto di Chiara Ferragni

Sulla poltrona bianca accanto all'albero di Natale smart di Chiara Ferragni non passa inosservato il grande peluche di Fendi. L'edizione limitata dell'iconico oggetto non è un peluche solo per bambini ma un giocattolo da collezione che Fendi vende sul sito, nella versione comune con tutte doppie F di fendi, ad un costo di 620 euro. Immaginiamo che il modello nella casa di Chiara Ferragni e Fedez, che differisce rispetto alla versione comune, possa avere anche un prezzo superiore rispetto a quello visibile sul sito.

Non solo Fendi, tutti gli altri orsacchiotti in casa dei Ferragnez

In casa di Chiara Ferragni e Fedez abbondano i peluche, che non solo solo giochi per i figli Leone e Vittoria Lucia ma veri e propri oggetti da collezione. Oltre l'enorme orsacchiotto di Fendi che appare ultimamente in molto post dei Ferragnez, troviamo anche altri oggetti del desiderio come i peluche di Versace che decorano il salotto della coppia.

I peluche di Versace sullo sfondo della foto di Chiara Ferragni a casa

L'orsetto di Versace nella casa di Chiara Ferragni e Fedez è realizzato con l'iconica stampa Barocco della casa di moda italiana.

Si tratta di un peluche davvero prezioso con un effetto languinoso sulle zampe che risulta perfetto sia come gioco per i bimbi che come complemento d'arredo, come appunto risulta dalla casa dei Ferragnez. Il costo dell'orsetto Versace è di 295 euro.