Nuovi cuscini in casa di Chiara Ferragni: quanto costa l’oggetto del desiderio Nuovi arrivi a casa di Chiara Ferragni e Fedez. Sappiamo quanto la coppia ami circondarsi di arredi di qualità e oggetti delle migliori aziende di Moda e design internazionali. E proprio di recente, nell’attico milanese dei Ferragnez, sono apparsi nuovi oggetti del desiderio. Scopriamo quali sono e quanto costano.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni con i suoi nuovi cuscini del divano in casa

Sappiamo ormai da tempo quanto Chiara Ferragni e Fedez ci tengano ad avere in casa arredi di qualità e oggetti delle migliori aziende di Moda e design internazionali. Dai tappeti firmati Virgin Abloh ai cuscini di Hermes, nell'abitazione milanese dei Ferragnez c'è solo l'imbarazzo della scelta di prodotti da inserire nella propria wish list che si aggiorna di giorno in giorno. E proprio di recente, nell'attico in City Life della famosa coppia, sono apparsi nuovi oggetti del desiderio come i cuscini del divano di Dior. Scopriamo i nuovi modelli e quanto costano.

I cuscini Dior sul divano di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ama l'alta Moda e l'alta Moda ama Chiara Ferragni. Non stupisce quindi vedere in casa della nota influencer e di Fedez molti oggetti firmati e arredi di design iconici. Eppure ci incuriosisce sempre scoprire le new entry nell'abitazione milanese dei Ferragnez, nell'attesa di trasferisci nella loro nuova casa sempre a CityLife. Abbiamo quindi notato che la nota coppia sfoggia sul divano dei nuovi cuscini che sicuramente sono nella lista dei desideri di molti fashion victim.

I nuovi cuscini nella casa di Chiara Ferragni alle spalle di Vittoria Lucia

Si tratta dei cuscini di Dior in velluto, ricamati a mano con l'iconico motivo Toile de Jouy della maison francese e con la firma “Christian Dior” nella parte frontale del cuscino. Questi cuscini rappresentano perfettamente l'eleganza e la maestria artigianale di Dior. Sono stati realizzati in formati differenti e nelle tonalità del blu, rosso e grigio, e sono capaci di portare un tocco di eleganza in qualsiasi casa.

Quanto costano i cuscini Dior nella casa di Chiara Ferragni

I nuovi cuscini nella casa di Chiara Ferragni sono di diritto nella lissta dei desideri di molti amanti della Moda e del Design. Si tratta di un classico tra i complementi d'arredo ed emblema dell'artigianalità e qualità dell'Alta Moda. Con il tipico motivo Toile de Jouy, questi cuscini donano un tocco di raffinatezza a qualsiasi ambiente. Chiara Ferragni e Fedez per la loro abitazione hanno scelto la versione in blu dell'iconico cuscino Dior.

Alcune versioni degli iconici cuscini Christian Dior

Dalle immagini condivise sui social dei Ferragnez è possibile individuare i nuovi cuscini sul divano della coppia. Di Dior Chiara Ferragni e Fedez hanno due cuscini che si intonano perfettamente sia con la tonalità tortora del divano, colore di tendenza dell'autunno 2021, sia con gli altri cuscini presenti. Ogni cuscino Dior ha un costo di 790 euro nella versione piccola e 990 euro nella versione grande. La wish list ispirata dai Ferragnez non è mai a buon mercato.