I cuscini griffati di Chiara Ferragni e Fedez: quanto costa l’accessorio per l’arredo del salotto di casa Nella casa di Chiara Ferragni e Fedez non mancano arredi e oggetti di design esclusivi. Nelle immagini condivise sui loro social i Ferragnez dimostrano di apprezzare le più importanti maison della moda e del lusso anche per decorare la propria abitazione come con i cuscini di Hermès. Vi riveliamo alcuni dettagli curiosi della casa di Chiara Ferragni e Fedez.

A cura di Clara Salzano

Arredamento di design per la casa di Chiara Ferragni e Fedez

Non solo borse e scarpe firmate, nella casa di Chiara Ferragni e Fedez non mancano anche arredi e oggetti di design esclusivi. Dal tappeto firmato da Virgil Abloh alla poltrona in edizione limitata dell'artista Etai Drori, l'appartamento dei Ferragnez, posizionato in una delle Residenze di Zaha Hadid in CityLife a Milano, è pieno di elementi dal design ricercato e di lusso. Ne sono un esempio i cuscini spesso visti sul loro divano, prodotti da Hermès, che fanno impazzire anche molte star della tv italiana. Vi sveliamo alcuni dettagli dell'arredamento di Chiara Ferragni e Fedez.

Fedez con Vittoria Lucia in braccio sul divano di casa decorato con i cuscini di Hermès

I cuscini di Hermès nella casa di Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez hanno comunicato di aver acquistato una nuova casa, sempre in City Life, attualmente in costruzione. Non si hanno ancora molti dettagli della loro nuova casa e in attesa che si trasferiscano nel nuovo indirizzo proviamo a capire come potrebbe essere arredata la loro casa dei sogni sulla base di alcuni elementi notati nei post condivisi sui canali social dei Ferragnez. Sicuramente sappiamo che la coppia più chiacchierata del web ama circondarsi di oggetti firmati dalle più prestigiose maison del lusso, ecco perché non stupisce che il loro divano di casa sia decorato con numerosi cuscini di Hermès. L'azienda francese di moda è famosa infatti per essere sinonimo di alta qualità ed esclusività.

I cuscini di Hermès sul divano di Chiara Ferragni e Fedez quando lei era incinta

Nelle case di molti Vip sono presenti infatti oggetti provenienti dalle collezioni Hermès e non potevano essere da meno Chiara Feragni e Fedez che per le loro comode sedute hanno scelto i cuscini della maison francese con la lettera H, emblema di Hermès che vengono prodotti in modo continuativo a partire da 720 euro a cuscino. Il prezzo può variare in base al tessuto e al modello di cuscino differente in base alla collezione Hermès. Nei post condivisi dai Ferragnez si orientativamente quattro cuscini di Hermès per n valore totale di almeno 2.880 euro.