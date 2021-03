"Immagina di svegliarti in mezzo agli alberi, sentire la brezza, sentire i versi degli uccelli mentre hai una vista unica. Potrebbero essere risaie, foreste, laghi o anche la spiaggia. Questo sogno può diventare realtà in una casa sull'albero sulla bellissima isola di Bali", con queste parole gli architetti di Stilt Studios presentano il progetto di Treehouse a Bali. Dopo il successo del lancio delle prime due unità Treehouse A e Treehouse B al Canggu Garden, Stilt Studios ha sviluppato una versione più grande in un unico esemplare, conosciuto come Treehouse C.

Una casa sull'albero è una piattaforma o un edificio installato intorno, accanto o tra gli alberi. Alcune case sugli alberi possono raggiungere anche i 30 metri di altezza. Questa tendenza a Bali è molto diffusa dove le case sugli alberi sono il luogo perfetto per le persone che cercano un'esperienza unica durante le vacanze, ma anche per i locali che hanno bisogno di tempo lontano dalle zone trafficate. Affascinato dall'idea di creare spazi abitativi in aria, elevati da terra con un ingombro minimo, il progetto "Stilt Studios" è nato nel 2019 dall'architetto di Bali Alexis Dornier e dal partner commerciale Florian Holm. La visione di Stilt Studios è quella di creare esperienze di vita migliori in armonia con la natura e Treehouse è il passo successivo verso di essa.

Treehouse C è la casa sull'albero dei sogni. Pronta per essere abitata, la casa può essere configurata con 1 o 2 camere da letto, con balcone o facciata completamente apribile, allestito come spazio di co-working, spa o anche gastronomia. “Su 71 mq rialzati a 4 m dal suolo, gli utenti troveranno uno studio compatto in cui vivere e lavorare – uno spazio domestico adeguato che offre tutto ciò di cui avete bisogno. Addormentarsi nell'accogliente letto queen size, utilizzare la cucina completamente attrezzata e gustare i pasti con la famiglia e gli amici al tavolo da pranzo con vista, prepararsi nell'ampio bagno per la giornata o rilassarsi nell'accogliente divano ad angolo.," spiega Alexis Dornier, co-fondatore e Chief Design Officer di Stilt Studios, "Inoltre Treehouse C offre un ampio balcone, che offre i punti salienti di una confortevole area di spazio all'aperto per rilassarsi e godersi la vista dei dintorni".