Sapevi che nel negozio Fao Schwarz di Milano c’è un pianoforte lungo venti metri come nel film BIG Milano come New York grazie al gigantesco Walking Piano del negozio Fao Shwarz. Proprio come nel film Big con Tom Hanks tutti possono provare a danzare a ritmo di musica sugli enormi tasti del pianoforte, grande circa due metri, del nuovo negozio di Milano. Anche Chiara Ferragni e il figlio Leone hanno visitato il nuovo store di giocattoli, il più famoso del mondo, e hanno giocato con l’iconico strumento.

A cura di Clara Salzano

Tom Hanks nel film Big sul Walking Piano di Fao Shwarz a New York

L'enorme pianoforte da ballo, immortalato da Tom Hanks nel film "Big", è una delle scene del cinema più conosciute e per tutti identificano l'iconico negozio di giocattoli di New York, FAO Schwarz, il più grande del mondo. Adesso anche a Milano è possibile rivivere la scena del famoso film in cui Tom Hanks bambino, desideroso di essere adulto, diventa grande in una notte e deve imparare a vivere nel mondo dei adulti. Basta recarsi nel nuovo negozio FAO Schwarz in Piazza Cordusioper giocare con un Big Piano da due metri.

Il Bikg Piano nel negozio Fao Schwarz di Milano

Il Big Piano del negozio Fao Schwarz di Milano

Film come "Big" e "Mamma ho perso l'aereo 2" hanno contribuito a creare nel mondo intero il fascino del negozio FAO Shwarz che per milioni di bambini rappresentava e rappresenta un luogo magico pieno di meraviglia e divertimento. E così si conferma il negozio Fao Shwarz di Milano dove non

manca l’iconico Dance-on-Piano, presente in dimensioni extra large, dove anche Chiara Ferragni e Leone hanno provato a ballare a ritmo di musica sui grandi tasti dello strumento.

Chiara Ferragni e Leone nel negozio Fao Schwarz di Milano

La storia del Big Piano di Fao Schwarz

L'iconico pianoforte su cui puoi ballare a ritmo di musica è stato reso famoso nel mondo dal negozio Fao Schwarz di New York e dai film girati nel noto store di giocattoli. L'invenzione del giocoso strumento è da riferire a Remo Saraceni che creò un è un sintetizzatore sovradimensionato e lo mise in mostra il primo "Big Piano" nel 1982 nel negozio di giocattoli FAO Schwarz di New York in Fifty Avenue. Il grande pianoforte danzante è chiamato anche Walking Piano.

Un Big Piano nel negozio FAO Schwarz

La versione presente nel film Big del 1988 di Tom Hanks è stato appositamente creata per il lungometraggio in tre ottave su richiesta del regista Penny Marshall. Quel Walking Piano è stato poi destinato al Please Touch Mu di Philadelphia, in Pennsylvania, fino al 2013. Il Big Piano è stato silenzioso quando FAO Schwarz New York ha improvvisamente chiuso i battenti nel 2015. Ora un grande piano musicale con cui giocare è presente in tutti negozi FAO Schwarz, tra cui Milano, per far vivere a tutti la classica esperienza del negozio di giocattoli più famoso del mondo.