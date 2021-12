La casa di Elettra Lamborghini: enormi tappeti bianchi e una cucina Very Peri Elettra Lamborghini è al suo secondo Natale da sposina, dopo il matrimonio col marito Afrojack a settembre 2020. Scopriamo dove vive la giovane coppia e i dettagli della loro nuova casa.

A cura di Clara Salzano

La casa di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è in piena atmosfera natalizia con il suo nuovo singolo "A Mezzanotte". La famosa ereditiera, regina del twerking, è al suo secondo Natale da sposina, dopo il matrimonio col marito Afrojack a settembre 2020. Scopriamo dove vive la giovane coppia e i dettagli della loro nuova casa.

Elettra Lamborghini col marito Afrojack in casa

È stato amore a prima vista quello di Elettra Lamborghini per la sua casa che condivide con il marito Afrojack. L'abitazione, che è attualmente in ristrutturazione, è tutta nei toni del bianco e del beige. A riscaldare i colori che caratterizzano gli spazi della loro nuova dimora non devono mai mancare delle calde coperte e tanto amore secondo quanto dichiara la regina del twerking.

Nella casa di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è in attesa della consegna della sua nuova dimora dove vivrà col marito Afrojack. La stanza preferita dalla nota ereditiera è la cucina, dove si mostra spesso nei post che condivide sui suoi social. La cucina di Elettra Lamborghini è caratterizzata dal colore di tendenza del 2022 secondo Pantone, il Very Peri.

Leggi anche Di che colore dipingere le pareti della cucina: idee e consigli

Elettra Lamborghini nella sua cucina violetta

È proprio il calore che trasmette una casa ad attrarre Elettra Lamborghini che ha scelto il beige e il bianco come colori dominanti degli ambienti, con arredi minimal ed eleganti, spazi luminosi e visivamente candidi.

Elettra Lamborghini in camera da letto

I segreti rivelati da Elettra Lamborghini sulla sua abitazione futura, attualmente in fase di ristrutturazione, rispecchiano perfettamente le ultime tendenze emerse sulla casa, considerata non solo un luogo fisico ma un prezioso spazio emotivo.

Elettra Lamborghini nel salotto di casa

Secondo una ricerca fatta da ViacomCBS, network di MTV: "Gli spazi abitativi delle persone sono fonte di orgoglio e comfort, ma la sensazione di casa si estende ben oltre le quattro mura. Quasi 8 adulti su 10 (78%) credono che la casa sia più uno stato mentale che uno spazio fisico. La casa è intrinseca all'identità delle persone; oggi più di prima diventa una rappresentazione di chi vi abita". E il segreto di una casa in cui stare bene è quello di "scegliere uno stile che rispecchi le attività da svolgere in casa", consiglia Camilla Bellini, Interior e Product designer e influencer, "e solo in un secondo momento seguire le mode, ad esempio disporre mobili e oggetti secondo le proprie abitudini, come il lavoro in smart working o i workout casalinghi. A seguire, fare attenzione agli elementi di contrasto, perché sono questi ultimi a dare un tono agli ambienti, ad accenderli, ma bisogna utilizzarli con raziocinio e parsimonia. E in ultimo, ma non meno importante, concentrarsi sugli elementi di decoro che possano lasciare il segno con delicatezza e senza eccessi, ad esempio accrescere il senso di accoglienza di ogni stanza con piante, vasi e fiori che sprigionino colori, sentimenti e pensieri positivi".