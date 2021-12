The Blonde Salad, l’ufficio di Chiara Ferragni è pronto per Natale: albero rosso e oro e maxi soldatini Gli uffici di The Blonde Salad, l’azienda di Chiara Ferragni, sono stati decorati con dei meravigliosi addobbi di Natale. Tra maxi soldatini, palline rosse e ore e luci a led, fin dall’ingresso si ha l’impressione di entrare in un mondo fatato.

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale si avvicina e mai come quest'anno tutti hanno voglia di celebrarlo con feste e cene in famiglia. Chiara Ferragni ne è la dimostrazione e non sorprende che abbia addobbato casa fin dalle ultime settimane di novembre. Nelle ultime ore, però, ha fatto di più, lasciando i fan letteralmente senza parole: ha decorato anche gli interni dell'ufficio della sua azienda, The Blonde Salad. Tra palline colorate, maxi soldatini, festoni e luci a led, fin dall'ingresso si ha l'impressione di essere catapultati in un mondo fatato.

La corona fuori la porta di The Blonde Salad

Il maxi albero di Natale di The Blonde Salad

Chiara Ferragni tiene molto alla sua azienda The Blonde Salad e, con il Natale alle porte, non ha potuto fare a meno di addobbare gli interni dell'ufficio milanese, così da rendere l'atmosfera magica anche sul lavoro. Si è affidata a L'Emporio di Turate, azienda specializzata in decorazioni natalizie, che ha curato nei minimi dettagli tutti gli addobbi piazzati all'ingresso. Fuori la porta dell'azienda è stata affissa una corona rotonda decorata con delle maxi palline rosse e oro, nuance riprese anche sull'albero, addobbato con le stesse palle red&gold e con un centinaio di led a luce calda.

Le decorazioni di Natale dell’azienda di Chiara Ferragni

Sfere luminose e pacchi regalo sotto l'albero

I veri protagonisti delle decorazioni di Natale nell'ufficio di The Blonde Salad sono però i soldatini in pieno stile Schiaccianoci. Ce ne sono di ogni grandezza, da quello ad altezza "umana" con una corona da re sul capo (è stato piazzato dietro l'albero) a quelli mini usati come soprammobili. Alle loro spalle brilla la scritta al led total pink che riproduce il nome dell'azienda, mentre ai piedi dell'albero ci sono dei pacchi regalo ricoperti di carte scintillanti e delle sfere luminose che rendono l'atmosfera magica. Insomma, la crew di Chiara Ferragni è pronta per festeggiare il Natale: a questo punto non resta che aspettare le foto del party aziendale.