The Ferragnez la serie: dove si trova e quanto costa la villa sul Lago di Como della prima puntata The Ferragnez – La serie rivela una serie di dettagli sulla vita di Chiara Ferragni e la sua famiglia che non tutti si aspettavano. Scopriamo dove si trova e quanto costa la villa della prima puntata.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni e Leone nella prima puntata della serie The Ferragnez

The Ferragnez – La serie è in onda su Amazon Prime da meno di 48 ore ed è già un enorme successo. Come tutto ciò che riguarda Chiara Ferragni, Fedez e le loro famiglie, la curiosità del pubblico non si è fatta attendere. Il docu-reality rivela una serie di dettagli sulla vita dei Ferragnez che rendono la più chiacchierata famiglia del web ancora più seguita, una famiglia molto unita che lo scorso anno ha trascorso i giorni precedenti a Natale in una villa mozzafiato sul Lago di Como, location molto cara alla coppia. Scopriamo dove si trova e quanto costa la villa della prima puntata di The Ferragnez – La serie.

The Ferragnez La serie su Prime Video

Dove si trova la villa sul lago della prima puntata di The Ferragnez – La serie

Il docu-reality The Ferragnez di Amazon Original permette di scoprire il dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez. La serie documenta il periodo fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 quando Chiara Ferragni è ancora incinta di Vittoria Lucia e Fedez è alla prima partecipazione di Sanremo.

Chiara Ferragni con la mamma e le sorella nella villa sul Lago di Como

È in occasione dello scorso Natale 2020 che la coppia decide di trascorrere alcuni giorni precedenti alle Feste con tutta la famiglia sul Lago di Como. Per l'occasione scelgono Villa Porto Felice a Mezzegra sul Lago di Como.

La villa sul lago di The Ferragnez

Com'è fatta la villa di The Ferragnez – La serie sul Lago di Como

Villa Porta Felice è una villa sul Lago di Como costruita all'inizio del secolo scorso. La struttura si sviluppa su quattro livelli, è circondata da un parco privato sulle rive del Lago di Como con cipressi, alberi da frutta e prati estesi.

Una scena tratta dalla prima puntata di The Ferragnez – La serie

La villa è dotata di piscina riscaldata, posto in un volume indipendente, palestra, campo da tennis e oggi è conosciuta come galleria di design sul lago perché sono presenti diversi arredi di Frank Lloyd Wright, Philip Johnson e Mies Van der Rohe. La villa comprende anche molte sculture del famoso artista iraniano Bijan Bassirith.

Chiara Ferragni nella villa durante le riprese della serie

Pareti color caramello, divani di velluto e stampe di ananas sulle tende caratterizzano gli interni di Villa Porto Felice che per la famiglia dei Ferragnez sfoggiava una suggestiva decorazione natalizia.

Addobbi natalizi per Villa Porto Felice

Molto scenografico è risultato il rosone sulla facciata della villa per Natale e la giostra di cavallucci nel giardino, molto apprezzata da Leone, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez.

La giostra nel giardino di Villa Porto Felice sul Lago di Como

Quanto costa un soggiorno nella villa sul Lago di Como di The Ferragnez – La serie

Villa Porto Felice, dove Chiara Ferragni e Fedez hanno soggiornato prima del Natale 2020 con le famiglie, dista meno di 3 chilometri dal lungolago di Lenno. La casa comprende undici camere da letto e sette bagni e può ospitare fino a 20 persone. Per un soggiorno di tre notti nel periodo natalizio la villa viene affittata ad un costo di 48.750€