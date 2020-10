Il 6 ottobre 1920 nasceva Vico Magistretti, uno dei più importanti designer italiani del Novecento, considerato un fondatore del Made in Italy. Per celebrarne il centenario, la sua iconica poltroncina Carimate, disegnata nel 1959 per il Golf Club Carimate ancora esistente nel comasco, è stata riprodotta dalla storica azienda di design danese Fritz Hansen in una speciale versione anniversario.

Una speciale versione anniversario della storica poltroncina Carimate è stata lanciata per festeggiare il centenario dalla nascita di Vico Magistretti (1920-2020). “La Carimate è una seduta speciale con molta presenza e personalità. Vico Magistretti ha progettato un pezzo dal design classico contemporaneo. Funziona benissimo sia da sola che intorno al tavolo da pranzo”, ha dichiarato Christian Andresen, art director Fritz Hansen. Due sono le piccole modifiche apportate alla storica poltroncina e concordate con gli eredi Magistretti: un paio di centimetri in più per l’altezza della seduta e un materiale più longevo per il sedile, la corda ecologica intrecciata a mano al posto della paglia.. La seduta in corda si ispira all’originale seduta in paglia e ne onora l’estetica, senza però rischiare il deperimento organico tipico della paglia naturale. Fritz Hansen ha usato lino europeo privo di OGM per la corda: per ogni meravigliosa seduta ecofriendly servono 110 m di corda intrecciata a mano. La struttura è realizzata in faggio certificato dal Forest Stewardship Council (FSC), il che significa che proviene da foreste gestite in maniera sostenibile. Per migliorarne il comfort, sono state fatte lievi modifiche all’altezza della seduta e al design dello schienale. La Carimate è disponibile laccata rossa e laccata nera, gli stessi colori della versione originaria. Ogni poltroncina è numerata come un pezzo unico, allo scopo di sancirne autenticità e durata negli anni. Una placca in ottone, collocata sotto la seduta, ne riporta il numero di produzione.

Intorno al tavolo da pranzo, o come pezzo standing-alone, la sedia Carimate è un “must-have” per gli amanti del design e un omaggio a Magistretti. Noto come uno dei padri fondatori del design italiano, Vico Magistretti è stato largamente apprezzato per il suo lavoro sperimentale e tuttavia estremamente armonico, che ha spaziato dal disegno di arredi eleganti al progetto di elaborate facciate architettoniche. Il suo Centenario è stato celebrato durante tutto l'anno e in vari paesi del mondo secondo un ampio programma di eventi. La nuova edizione dell'iconica poltroncina sarà disponibile negli store a partire dal 6 ottobre, data per festeggiare esattamente il giorno del compleanno di Magistretti, presso i rivenditori Fritz Hansen, azienda leader del design e nella produzione di elementi d’arredo, illuminazione e accessori per la casa, distribuita in più di 85 paesi e in 2000 punti vendita, inclusi gli showroom monomarca di Copenhagen, San Francisco, Milano e Tokyo.