10 mobili low cost per arredare il bagno Non occorre spendere tanti soldi per arredare il bagno, basta solo scegliere i mobili giusti e conoscere bene gli spazi che si hanno a disposizione. In commercio, infatti, è possibile trovare con estrema facilità tanti mobili da bagno economici che aiutano ad arricchire l’ambiente coniugando praticità, funzionalità e stile. Ecco la lista di 10 mobili da bagno low cost per arredare il bagno senza spendere troppo.

Per arredare il bagno non occorre spendere troppo. A volte basta solo saper calcolare bene gli spazi e un po' di pazienza per trovare dei mobili low cost perfetti per arredare il bagno con stile, senza rinunciare alla comodità.

Il soggiorno, la camera da letto o la cucina, infatti, non devono essere considerati gli unici ambienti domestici da arredare con particolare attenzione. Anche il bagno, considerato in passato esclusivamente come una stanza di servizio, è un ambiente che, essendo a disposizione degli ospiti, deve essere accogliente, oltre che pulito e ordinato.

Per tutti coloro che vogliono arredare il bagno senza affrontare una grossa spesa, abbiamo selezionato 10 mobili da bagno low cost che, nonostante siano economici, sono realizzati con materiali di qualità e coniugano, nel loro design, praticità e stile.

1. Mobile lavabo

Per chi ha un bagno piccolo ottimizzare gli spazi è fondamentale e il mobile lavabo rappresenta indubbiamente una soluzione economica e salva-spazio che aiuta a rendere confortevole anche un ambiente non troppo ampio.

In particolare, questo mobile da bagno Vinci con ante e lavabo in ceramica è ideale per tutti coloro che vogliono arredare un bagno piccolo con uno stile moderno, coniugando eleganza e praticità. Si tratta di un mobile lavabo sospeso con specchio e lavandino in ceramica che misura soli 60 cm. Il mobile con due ante posto sotto al lavabo, inoltre, risulta abbastanza capiente per poter contenere tutti i prodotti necessari per l'igiene quotidiana.

2. Armadio a colonna

Un altro mobile low cost indispensabile per ottimizzare gli spazi è l'armadio a colonna. Nel bagno, infatti, oltre ai teli e agli asciugamani, ci sono diversi prodotti utili per la cura del corpo e della persona e per l'igiene quotidiana. Avere un mobile dove riporre il tutto ordinatamente per averlo a portata di mano ogni volta che occorre è fondamentale, soprattutto se il bagno non è ampio. Un'ottima soluzione economica per avere un bagno piccolo sempre ordinato è rappresentata dall'armadio a colonna, un mobile che si sviluppa principalmente in altezza, composto da diversi ripiani.

L'armadio a colonna per il bagno di SoBuy in legno laccato bianco, composto da due ampie ante, un cassetto e vari piccoli scaffali, è perfetto per contenere asciugamani, creme, lozioni, saponette, bagnoschiuma, deodoranti e tanto altro ancora. Grazie al suo design, semplice ma elegante, si abbina facilmente a qualsiasi stile d'arredamento.

3. Mobile pensile con specchio

Anche in un bagno non troppo ampio è fondamentale avere uno specchio, insieme ad un piccolo mobile all'interno del quale riporre i prodotti che vengono utilizzati più spesso. Ovviamente in un bagno piccolo non c'è spazio per mobili di grosse dimensioni e, di conseguenza, bisogna organizzare bene. Un'ottima soluzione in questi casi è rappresentata dai mobili pensili con specchio, composti da piccoli ripiani e un armadietto che aiutano a tenere tutto disposto ordinatamente.

Il mobile pensile da bagno con specchio di Yaheetech, economico e funzionale, permette di riporre in un piccolo spazio tutto ciò che serve nel quotidiano ed è composto da: un armadietto con ripiano interno regolabile in tre diverse altezze, utile per inserire prodotti e oggetti di diverse dimensioni, e uno scomparto a vista. Sulle due ante del piccolo armadio, inoltre, ci sono due comodi specchi.

4. Mobile da bagno per lavatrice

Un mobile pratico e low cost per arredare il bagno ed ottimizzare gli spazi è indubbiamente il mobiletto da bagno per lavatrice. Questo elettrodomestico, soprattutto se a carica frontale e non di dimensioni slim, può occupare molto spazio, diventando un vero e proprio problema per chi non ha a disposizione ampi ambienti domestici e, in particolare, una stanza in più da adibire a lavanderia.

Chi ha la necessità di posizionare la lavatrice in un bagno piccolo può trovare un'ottima soluzione economica in questo mobiletto per lavatrice di ECD Germany: si tratta di un mobile dal design elegante e raffinato capace non solo di contenere la maggior parte delle lavatrici di dimensioni standard, ma che permette anche di riporre prodotti, come detersivi e detergenti, e le asciugamani. Si compone, infatti, di un mobile per la lavatrice, due ripiani a vista e due ripiani "nascosti" dalle due ante.

5. Scaffale angolare da bagno

Quando si ha un bagno piccolo è importante sfruttare anche gli angoli della stanza perché possono ospitare dei mobili economici ma molto funzionali. Tra i mobili low cost più adatti a questo scopo ci sono sicuramente gli scaffali angolari da bagno, come questo in bamboo con quattro ripiani di Woltu, che aiutano a tenere in ordine i diversi accessori da bagno e a portata di mano. Un ulteriore punto di forza di questo prodotto è che è richiudibile: quando è chiuso, infatti, può essere riposto comodamente all'interno di un ripostiglio. Sopra ai quattro ripiani dello scaffale è possibile riporre non solo prodotti da bagno, ma anche piantine, candele e qualsiasi oggetti aiuti ad arredare l'ambiente.

Lo stile nordico lo rende perfetto non solo in un bagno dall'arredamento moderno o in stile shabby chic, ma anche per conferire un tocco di modernità a un bagno classico o tradizionale.

6. Mobiletto sottolavabo per bagno

Il mobiletto sottolavabo è fondamentale in qualsiasi bagno, qualunque siano le sue dimensioni. Oltre al mobiletto pensile con specchio, infatti, avere a disposizione un mobile posizionato sotto al lavandino non solo aiuta ad ottimizzare gli spazi, ma anche a riporre nella stanza più asciugamani, teli e prodotti per la cura e l'igiene quotidiana e diversi accessori di utilizzo quotidiano.

Un prodotto economico ma pratico e funzionale è il mobiletto sottolavandino di Vasagle, composto da due ante e due scompartimenti con ripiani regolabili su tre livelli, utili per adattarli alle diverse esigenze. Misura 60 cm x 30 cm x 60 cm, è facile da pulire e da montare ed è rivestito con vernice resistente alla muffa e all'umidità. Il materiale utilizzato per realizzarlo è il legno mentre il rivestimento è bianco: due caratteristiche che gli conferiscono un design elegante adatto a qualsiasi arredamento.

7. Specchio da bagno con mensola

Tra i complementi d'arredo più costosi per arredare il bagno ci sono sicuramente gli specchi da bagno ma, fortunatamente, in commercio e online è possibile trovare diverse proposte economiche, come questo specchio da bagno con mensola e ripiani di Domotech. Si tratta di un modello composto da uno specchio (h 44 cm x l 40 cm), quattro ripiani in truciolato posti sui lati dello specchio e una spaziosa mensola. Oltre ad essere un vero e proprio mobile d'arredamento, questo specchio da bagno è stato pensato per essere anche comodo e per permettere di disporre ordinatamente prodotti per la cura della persona, dell'igiene, ma anche piante decorative, candele o profumatori d'ambiente.

Risulta facile da montare e, grazie al design essenziale, è facile da inserire anche in un bagno già arredato, in stile classico, moderno o shabby chic.

8. Mobile porta biancheria da bagno

Un'alternativa ai cesti per la biancheria è rappresentata dai mobili porta biancheria, esteticamente belli ma sicuramente più costosi, anche se è facile trovare proposte low cost capaci di accontentare le esigenze di tutti coloro che non vogliono spendere troppo ma non vogliono rinunciare ad arredare l'ambiente con stile.

Il mobile porta biancheria da bagno di SoBuy è un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, composto da un contenitore dove riporre la biancheria sporca e da un pratico cassetto che offre spazio aggiuntivo dove riporre i diversi accessori da bagno.

Non essendo ingombrante (misura l 40 cm x P 38 cm x h 90 cm) può essere posizionato facilmente anche all'interno di un bagno piccolo, rivelandosi sicuramente un complemento d'arredo indispensabile per mantenere ordine la stanza.

9. Sgabello da bagno

Anche lo sgabello da bagno è un complemento d'arredo che aiuta ad arredare il bagno coniugando stile e praticità. Alcuni dei modelli disponibili in commercio, infatti, fungono non solo da sgabello, ma anche da contenitore, utile per riporre la biancheria pulita, le asciugamani o gli indumenti sporche da lavare.

Lo sgabello da bagno con seduta imbottita di Relaxdays è un prodotto economico ma capiente ed indubbiamente bello da vedere. Realizzato in legno naturale di noce di qualità, è composto da un contenitore posto al di sotto della seduta e con una capienza di ben 52 l e da un cuscino in lino che funge da coperchio, ottimo da utilizzare come appoggio per sedersi.

Lo stile minimal ed elegante rendono questo prodotto firmato Relaxdays adatto per qualsiasi tipologia di arredamento.

10. Armadietto pensile da bagno

Concludiamo la nostra lista contenente i 10 mobili low cost per arredare il bagno con l'armadietto pensile. Anche in questo caso si tratta di un complemento d'arredo perfetto anche per tutti coloro che hanno la necessità di ottimizzare gli spazi perché composto da scomparti, a vista o coperti da ante, e da ripiani utili per riporre oggetti ed accessori da bagno. Trattandosi di un mobile pensile, inoltre, è possibile installarlo sulla parete, senza avere la necessità di occupare ulteriore spazio.

Tra i modelli più economici disponibili in commercio troviamo questo armadietto pensile da bagno con barra porta-asciugamano di En.Casa, composto da uno scomparto con due ante, da un ripiano e, come detto, da una comoda barra utile per poterci appoggiare l'asciugamano.

Risulta molto facile da montare e, grazie alle sue dimensioni compatte (h 61,3 cm x l 53 cm x p 15,5 cm), trova facilmente spazio anche in un bagno piccolo o di servizio. Anche il design e lo stile semplice lo rendono facilmente abbinabile a qualsiasi arredamento.