Alberi di Natale su Amazon: 10 modelli originali ed economici Dove trovare alberi di Natale originali ed economici, ma allo stesso belli e realistici? Su Amazon le possibilità sono diverse: dagli alberi piccoli a quelli innevati, senza dimenticare quelli luminosi o di lusso. Ecco quali sono tutti gli alberi di Natale su Amazon.

L'albero è indubbiamente il principale simbolo del Natale. Le feste cominciano non appena mettiamo la prima pallina sui rami. C'è chi ama l'abete, vero o finto, con luci e decorazioni e chi preferisce alberi di Natale artificiali, particolari e, perché no, anche low cost. Sì, perché bisogna ammettere che il classico albero, se di qualità e se pieno di addobbi com'è necessario per un risultato impeccabile, non è certo economico!

Dove trovare, quindi, degli alberi di Natale originali ed economici, ma allo stesso tempo talmente belli da mozzare il fiato? Le possibilità sono tantissime e online, in particolare su Amazon, non è difficile trovare alberi di Natale piccoli, luminosi o di lusso e anche alberi di Natale in sconto ma realizzati con materiali di alta qualità.

Avete bisogno di qualche idea a cui ispirarvi? Niente paura, abbiamo stilato questa breve guida su tutti gli Alberi di Natale su Amazon, selezionando modelli originali e, ovviamente, dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

1. Alberi di Natale artificiali di lusso

Molto gettonati e di grande tendenza negli ultimi anni sono gli alberi di Natale artificiali di lusso. Su Amazon c'è una vasta selezione di questa tipologia di alberi: si tratta di abeti finti ma che sembrano veri non solo alla vista ma anche al tatto (non a caso sono conosciuti anche come alberi di Natale real touch). Sono più costosi rispetto alle altre tipologie perché realizzati con materiali di alta qualità e con diversi rami, due caratteristiche che li rendono pieni e folti. Tra quelli più venduti su Amazon c'è questo di BBQ Sport verde scuro in PVC e polietilene, molto naturale perché lavorato con il processo di pressofusione e che non perde aghi, e questo abete scandinavo artificiale innevato di DWA, alto ben 220 cm, realizzato a mano con PVC di altissima qualità.

2. Alberi di Natale luminosi

Su Amazon è possibile trovare facilmente anche alberi di Natale luminosi, venduti con luci LED o stringhe luminose multicolora. Tra i modelli più venduti segnaliamo quest'abete di COSTWAY, alto 120 cm con luci LED e stelle luminose dai molteplici colori, e quest'altro modello con stringa a LED sempre di COSTWAY, con luci calde che creano un'atmosfera piacevole e rilassante.

3. Alberi di Natale innevati

Anche gli alberi di Natale innevati, anch'essi disponibili Amazon, sono sempre più acquistati ed apprezzati per l'effetto realistico che sono capaci di concedere. Possono essere arricchiti con delle pigne e delle bacche rosse, come questo abete artificiale di AGM, alto 2.1 metri realizzato in PVC ecologico, o questo pino con 328 rami di Gotoll, molto folto e facile da montare.

Gli alberi di Natale innevati si rivelano un'ottima soluzione per tutti coloro che vogliono addobbare il soggiorno con un tocco di raffinatezza.

4. Alberi di Natale angolari

Gli alberi di Natale angolari, perfetti per chi non ha molto spazio, sono il modello ideale per chi non vuole rinunciare a questa tradizione e ad avere una casa addobbata nonostante non si abbiano a disposizione ampi spazi . Si addossano alla parete. Su Amazon ne esistono numerose varianti, sia da poggiare per terra che da appendere al soffitto.

Per esempio, molto apprezzato è l'albero angolare di VidaXL, disponibile anche in bianco: addobbarlo sarà molto semplice e veloce, perché dovrete riempire metà dello spazio.

5. Alberi di Natale di 180 cm

Se avete soffitti abbastanza alti, potreste approfittare per addobbare il vostro salone con un albero di Natale alto, anche fino a 180 cm. Non è necessario che sia voluminoso, ma un albero lungo vi farà fare sicuramente una bella figura con i vostri ospiti.

Per esempio l'albero Milton di Xone potrebbe fare al caso, perché imponente ed elegante, perfetto per abbellire l'ambiente e scatenare la fantasia con le decorazioni. Un'alternativa elegante al classico abete artificiale tutto verde sono gli alberi di Natale innevati, di grande tendenza negli ultimi anni, come questo da 180 cm decorato con pigne di Yorbay.

6. Alberi di Natale piccoli

Quest'anno, se non volete spendere molto per l'albero di Natale, se non avete spazio in casa 0, semplicemente, se non vi piace dover montare e smontare tutto ogni anno, quello che fa per voi è un alberello piccolo, da mettere su un mobile o al centro della tavola. Il più economico e originale in assoluto è l'albero in lattina di ExtraGreen, perfetto anche come idea regalo. Si tratta di una lattina da aprire e innaffiare, nell'attesa che cresca un piccolo abete!

7. Alberi di Natale in legno naturale

Un tipo di albero molto originale ed estremamente di tendenza è quello in legno naturale. Se siete amanti del fai da te potete fabbricarlo da soli, ma vi suggeriamo di comprarlo già fatto per risparmiare tempo e fatica! Online si trovano tantissime varianti come l'albero stilizzato in legno naturale di Papà Noel, con struttura realizzata interamente in legno dallo stile minimal ed elegante. Ma anche tanti altri, molto carini a poco prezzo, come l'albero di Xmas3 con 28 rami in legno.

8. Alberi di Natale colorati

Che ne dite di celebrare il Natale con un albero super colorato o totalmente bianco? Non ci riferiamo solo alle decorazioni da appendere, ma proprio ai rami dell'albero e a tutta la sua struttura. Uno dei modelli più venduti su Amazon è l'albero di Natale rosa di Dream Loom, molto economico ma di buona qualità. Molto bello anche il modello di albero bianco di Nataland, anch'esso da 150 cm, con supporto pieghevole.

9. Alberi di Natale slim

Tra le tendenze del Natale 2021 spopolano gli alberi slim, ovvero quelli "magri" e slanciati, con un diametro ridotto e più o meno uguale lungo tutta la lunghezza. Sono molto originali, poco ingombranti e più economici rispetto agli alberi più folti, anche perché richiedono un minor numero di luci e decorazioni. L' albero di Natale di Megashopitalia è uno dei più venduto del momento, grazie al prezzo contenuto e all'ottima qualità dei materiali. Se vi piacciono gli alberi innevati, vi suggeriamo invece l'albero realistico di Rotex.

10. Alberi di Natale scontati

Non tutti gli alberi finti sono costosi, anzi, di solito quelli realizzati in PVC hanno un costo medio-basso, senza rinunciare alle sembianze di un vero albero di Natale. Attenzione, però, a volte il prezzo è basso non per il materiale, ma perché i rami sono pochi. Tra i bestseller di Amazon ce ne sono tre che vogliamo consigliarvi: l'albero di Totò Piccinni, disponibile in diversi colori, e quello di HOMCOM già addobbato con 36 luci LED. E poi, non è detto che l'albero finto non sia realistico.

Come comprare alberi di Natale su Amazon

Come vi abbiamo già suggerito, se volete trovare una vasta scelta di alberi di Natale, dai classici abeti finti a quelli di design in acciaio o legno, la cosa migliore da fare è cercare online, meglio se su qualche sito di e-commerce sicuro e fornitissimo, come l'ormai famoso Amazon, che ha un'intera categoria dedicata agli alberi di ogni genere.

Per rendere la vostra ricerca più facile, potete anche filtrare i risultati in base alla fascia di prezzo, alle recensioni, alla marca e alla tipologia di spedizione. Noi vi abbiamo dato qualche consiglio sui prodotti che ci sono piaciuti di più e che, secondo noi, hanno il miglior rapporto qualità prezzo, ma anche se non ve ne dovesse piacere nessuno, siamo sicuri che riuscirete a trovare quello che fa per voi!