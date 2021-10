Come abbellire il muro del giardino: 12 idee e decorazioni originali Personalizzare un muro in giardino significa dare sfogo alla fantasia e all’immaginazione e caratterizzare l’ambiente con decorazioni particolari. Per potervi aiutare nella scelta dell’oggettistica ideale per decorare una parete esterna, abbiamo pensato di stilare una lista degli articoli più originali a cui fare riferimento per rendere il vostro giardino perfettamente arredato nei minimi dettagli.

Per abbellire il muro del giardino o nascondere una parete esterna brutta, magari anche rovinata o poco curata, esistono delle decorazioni ad hoc da non lasciarsi sfuggire. Anche nel caso in cui si volesse procedere con il fai da te, alcuni elementi con i quali poter creare soluzioni creative o realizzare delle composizioni particolari, possono venirci in aiuto.

Mettete da parte vernici, pittura e attrezzi per ristrutturare le mura e cominciate a sbirciare tra queste decorazioni e idee per personalizzare un muro esterno rovinato e renderlo esteticamente impeccabile.

Che sia un muro di cemento o una recinzione, in commercio esistono diverse tipologie di decorazioni che potrebbero fare al caso vostro: non solo lucine e fiori ma anche oggetti particolari che potrebbero trasformare completamente l'aspetto del vostro giardino. Vediamo di seguito 12 idee e decorazioni per abbellire il muro del giardino.

1. Fioriere per giardino o orto verticale

La prima cosa a cui si pensa quando si ha a che fare con giardino e personalizzazione delle mura esterne sono i fiori. Un'idea piacevole alla vista e che sia allo stesso tempo utile, specie per gli amanti della botanica, è il giardino o orto verticale. Potete acquistare, infatti, delle fioriere appositamente pensate per decorare le mura, come quelle in pallet, da applicare sulle zone in cui il muro è più rovinato, per coprire eventuali buchi o macchie. Tra le proposte più recensite su Amazon c'è il set da due fioriere di Outsunny ma vediamo anche altre soluzioni che possono fare al caso vostro.

2. Catena di luci

La catena di luci è ormai un trend sempre più apprezzato, non solo per quanto riguarda il settore dell'arredamento di esterni ma anche per tutto ciò che concerne l'arredamento di bar, pub, locali o ristoranti. Infatti, questo tipo di accessorio di design è sempre più richiesto e può essere una valida soluzione per abbellire il muro del proprio giardino. Non solo decora la parete in questione ma apporta luce e atmosfera all'ambiente. Tra quelle più vendute su Amazon vi consigliamo quella di AOMEX, lunga ben 15 metri. Di seguito altre proposte interessanti.

3. Decorazioni in ferro o metallo

Passiamo adesso a delle decorazioni vere e proprie e che potrebbero risultare molto utili per andare a coprire muri scrostati, buchi o macchie sulle pareti esterne. Si tratta di oggetti in ferro da applicare direttamente su una determinata area del muro che desideriamo personalizzare e caratterizzare, così, il giardino. Raccomandiamo di acquistare accessori anti-ruggine e realizzati con materiali resistenti per sopravvivere alle intemperie. Su Amazon c'è una vasta scelta di decorazioni in ferro a cui fare riferimento.

4. Vasi da appendere

Altro modo per giocare con i fiori è tramite l'utilizzo di vasi esterni da appendere, perfetti per abbellire il muro del giardino. Si tratta dell'oggettistica più amata per gli appassionati del pollice verde, anche perché ci si può sbizzarrire grazie anche alle diverse colorazioni e fantasie disponibili su questi complementi d'arredo. Potete, infatti, appendere questi vasetti sulle pareti esterne e andare a coprire eventuali anomalie, personalizzando a vostro gusto i muri in giardino. Vediamo i prodotti tra i più recensiti su Amazon.

5. Bird houses da parete

Passiamo adesso a un'idea che arriva direttamente dai film americani e che spesso viene sottovalutata: la casetta per uccelli o bird house. Questa soluzione per abbellire il muro del giardino non solo potrebbe rivoluzionare completamente l'aspetto di una parete esterna ma essere anche un valido strumento per attirare gli uccellini nel proprio giardino. Serve come riparo durante il periodo di cova e allo stesso tempo svolge una funzione decorativa. Su Amazon ne potete trovare tantissime e di diversa fattura.

6. Piante rampicanti artificiali

Se si ha necessità di coprire completamente una parete in giardino la soluzione ideale è quella di fare affidamento alle piante rampicanti artificiali. Soprattutto se si ha intenzione di risolvere subito un problema estetico, optare per piante artificiali piuttosto di quelle naturali che impiegano tempo a crescere, è la scelta migliore. Edera, Felce, Glicine o vere e proprie ghirlande, qualsiasi siano i vostri gusti in fatto di piante, su Amazon troverete sicuramente quella che fa per voi.

7. Acchiappasole decorativi

Un'alternativa colorata, divertente e luminosa per abbellire il muro del giardino può essere rappresentata dagli acchiappasole. Grazie a questi gioielli pendenti, infatti, i raggi solari vengono catturati e restituiti nei colori. In questo modo non solo si personalizza l'ambiente ma questo tipo di decorazione è utile anche per portare buon umore, allegria e donare un tocco di vivacità al giardino. Non sapete dove acquistare questi simpatici ornamenti? Date un'occhiata alle proposte di Amazon.

8. Applique da parete

Le applique da parete servono essenzialmente per illuminare delle zone d'ombra in giardino e sono dei complementi d'arredo essenziali per quanto riguarda l'illuminazione esterna. Ma possono essere utilizzati per uno scopo diverso, in questo caso andare a coprire delle screpolature su una parete o in generale per decorarla o personalizzarla. Avete mai pensato di creare un effetto luce colorata in giardino con le applique da parete? Di seguito le proposte migliori da acquistare su Amazon.

9. Griglie e cestini da parete

Le griglie e i cestini da parete sono delle soluzioni valide per personalizzare un muro in giardino. Al loro interno è possibile inserire fiori, piante ma anche oggettistica particolare utile per arredare e caratterizzare una parete esterna. Con un po' di buona volontà e immaginazione, si può usufruire di questi accessori per donare un tocco personale all'ambiente e rivoluzionare completamente l'aspetto del vostro giardino. Su Amazon c'è un'ampia scelta di cestini e griglie da parete ai quali potete fare riferimento, vediamoli.

10. Rete da pesca decorativa

Altro punto importante della nostra classifica dei prodotti per abbellire il muro in giardino è la rete da pesca decorativa. Soprattutto per chi ama lo stile marino e ha voglia di personalizzare il giardino a tema marittimo, la rete da pesca decorativa può essere la soluzione ideale. Conchiglie, stelle marine, pesciolini o gabbiani, il mare dona tantissime idee alle quali ispirarsi per caratterizzare un'ambiente. Per chi fosse interessato, su Amazon sono presenti moltissime soluzioni a riguardo, vediamole tutte.

11. Adesivi murali

Gli adesivi murali sono perfetti per coprire le pareti rovinate e dare una nuova luce ai muri del giardino. Si possono scegliere sia adesivi che riprendono motivi in pietra o in mattoni, oppure alternative più fantasiose: mosaici, specchi, mattonelle autoadesive e tanto altro. Su Amazon sono presenti numerosi adesivi murali per esterno: tra i più quotati consigliamo il rotolo di pellicola adesiva effetto pietra di E-Plast ma è possibile scegliere anche fra tanti altri articoli che proponiamo qui di seguito.

12. Pittura

Terminiamo la nostra classifica con la pittura vera e propria, attraverso la quale sbizzarrirsi e magari personalizzare mura esterne o abbellire le recinzioni. Armatevi di pennelli e fantasia e cominciate a ridipingere tutto ciò che si può personalizzare in giardino: combinate colori differenti, create raffigurazioni o dipinti da veri e propri artisti. Anche in questo caso Amazon propone diversi prodotti, specifici per il giardino e gli esterni di un'abitazione: vediamoli.