Dallo zerbino Off-White alla Sculpture bag, gli oggetti di design iconici disegnati da Virgil Abloh Virgil Abloh è morto. I suoi arredi iconici sono collezionati dalle star di tutto il mondo, da Kanye West a Chiara Ferragni e Fedez. Vediamo quali sono.

L’iconico zerbino Off–White disegnato da Virgil Abloh

La prematura morte di Virgil Abloh ha sconvolto il mondo della moda e del design che perde uno dei creativi più incisivi dell'ultimo secolo. Ingegnere e architetto di formazione, stilista, DJ, artista, Virgil Abloh si è distinto negli ultimi anni non solo per le sue osannate collezioni di moda ma anche come designer di iconici arredi, collezionati dalle star più seguite del mondo intero, da Kanye West a Chiara Ferragni e Fedez. Vediamo quali sono gli oggetti più famosi creati da Virgil Abloh.

Gli zerbini Off White

Virgil Abloh è stato l'unico designer della storia a rendere uno zerbino, realizzato con Off-White di cui era il fondatore, un oggetto davvero cool. "In tutto questo, la sua etica del lavoro, la curiosità infinita e l'ottimismo non hanno mai vacillato. Virgilio è stato guidato dalla sua dedizione al suo mestiere e alla sua missione di aprire le porte agli altri e creare percorsi per una maggiore uguaglianza nell'arte e nel design.", ha scritto la famiglia nel post di annuncio della sua morte, "Diceva spesso: "Tutto quello che faccio è per la versione diciassettenne di me stesso", credendo profondamente nel potere dell'arte di ispirare le generazioni future".

La Sculptural Cardboard “Chair” c/o A-Alaska

Lo studio londinese di Virgil Abloh, Alaska Alaska, ha creato un sedia in cartone e nastro adesivo che è diventato un oggetto di design in edizione limitata con immagini tratte da Caravaggio e altri elementi significativi dell'ascesa del noto designer.

La Sculptural Cardboard “Chair” c:o A–Alaska

Markerad di Virgil Abloh per Ikea

È stato un successo planetario la collezione che Virgil Abloh ha creato per Ikea nel 2019. Il direttore creativo di Louis Vuitton menswear e fondatore di Off-White ha realizzato una serie di oggetti e arredi ironici, molto amati dai Vip come Chiara Ferragni e Fedez. La collezione Markerad comprende una versione luminosa della Gioconda, un tappeto in stile persiano ma con la scritta Keep Off, la tipica borsa Ikea con la scritta Sculpture e molti altri pezzi.

La borsa Ikea nella collezione Markerad di Virgil Abloh per ikea

La collezione di Virgil Abloh per Galerie kreo

Virgil Abloh per Galerie kreo a Parigi ha realizzato una collezione di arredi che comprendono una lunga panca, una chaise longue, una sedia e un tavolo in cemento cavo rinforzato con fibra di vetro. La collezione fa entrare la strada nelle case di lusso.

Virgil Abloh per Galerie kreo

Valigia Off-White x Rimowa

Rimowa è tra i marchi di valigie più esclusive al mondo. La collaborazione con Virgil Abloh ha realizzato un oggetto da collezione con una valigia completamente trasparente che ha fatto storia.

Off White x Rimowa

Bottiglia Evian

Virgil Abloh aveva lanciato nel 2019 la prima bottiglia realizzata con materiali riciclati al 100% noti come rPET e riciclabile. La bottiglia presenta un effetto martellato che rappresenta tutte le precedenti vite della plastica usata per creare la bottiglia: "questo design è una pietra miliare nell'impegno di sostenibilità del marchio", spiega il designer, "come la prima bottiglia evian negli Stati Uniti ad essere realizzata con materiali riciclati al 100%. L‘obiettivo è far diventare evian un marchio circolare entro il 2025, il che significa che tutte le sue bottiglie saranno realizzate con Materiali riciclati al 100%".

La nuova bottiglia di Virgil Abloh per Evian

Virgil Abloh per Vitra

Ispirata a Jean Prouvé, maestro del design a cui Virgil Abloh si riferisce spesso, la collezione per Vitra è composta da tre oggetti prodotti in edizione limitata. Si tratta di 999 Ceramic Blocks che sono mattoncini in ceramica smaltati color arancio e azzurro numerati che possono essere usati come contenitore; le lampade Petite Potence che reinterpretano la lampada Potence di Prouvé con un rivestimento colorato; le sedie Antony che si ispirano sempre Prouvé ma con una scocca in plexiglass e il rivestimento colorato che ne esalta la struttura industriale.

La collezione di Virgil Abloh per Vitra ispirata a Jean Prouvé

Off-White per Ginori 1735

In occasione del Salone del Mobile.Milano 2021 Virgil Abloh con Off-White ha realizzato una collezione di stoviglie per Ginori 1735 in edizione limitata che usa i simboli tipici del marchio sulle pregiate ceramiche.

Off–White per Ginori 1735

Yeezus

La collaborazione con il cantante Kanye West ha lanciato Abloh nell'olimpo dei designer. Il giovane artista è riuscito ad innovare le copertine degli album musicali riducendoli ai suoi componenti più semplici possibili.