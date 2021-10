Dove si trova il campo di zucche dove Chiara Ferragni e Fedez hanno portato i figli per Halloween Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di festeggiare il loro primo Halloween in quattro in un magnifico campo di zucche non lontano da Milano. Tra balle di fieno, fiori e animali, il posto sembra essere uscito da un set di una pubblicità ma esiste davvero ed è aperto al pubblico che può esplorare, scegliere e raccogliere la propria zucca e godere della natura del luogo. Vi spieghiamo come fare.

A cura di Clara Salzano

Non è passato inosservato l'evento organizzato da Chiara Ferragni per la figlia Vittoria Lucia a tema Halloween. La nota inflencer, insieme a Fedez e il figlio Leone, si sono recati vicino a Milano in un magnifico campo di zucche dove hanno festeggiato il loro primo Halloween in quattro. Lasciando da parte gli eventi mondani e i preparativi per la nuova casa, il posto scenografico, tra centinaia di zucche e balle di fieno, è stata l'occasione per scattare delle foto uniche di famiglia. E seppur ad alcuni può essere sembrato un set appositamente costruito per l'evento dei Ferragnez, in realtà questo meraviglioso campo di zucche esiste davvero ed è aperto al pubblico che può esplorare, scegliere e raccogliere la propria zucca o altri ortaggi a km0.

Il campo di zucche dove Chiara Ferragni e Fedez hanno portato Vittoria Lucia e Leone per Halloween si trova a Nerviano, vicino a Milano. Si chiama il "Campo di Federica" e dista 45 minuti di auto dal capoluogo lombardo. Si tratta di un posto davvero magico, soprattutto in autunno quando si riempie di zucche, pannocchie e acquista l'atmosfera tipica di Halloween. Il Campo di Federica si presta per eventi privati come quello organizzato da Chiara Ferragni per la figlia Vittoria Lucia e che è stata l'occasione per realizzare un vero e proprio shooting di famiglia con tanto di ironia da parte di Fedez. L'accesso al Campo di Federica è su prenotazione e nel rispetto delle normative anti covid.

Halloween al campo di zucche vicino a Milano

Halloween è ormai alle porte e per chi sta cercando il luogo ideale dove festeggiare ed entrare nel pieno spirito della festa più spaventosa dell'anno esiste un vero e proprio campo di zucche vicino a Milano che risulta perfetto. Anche i Ferragnez, la coppia più glamour d'Italia, ha scelto questo posto per festeggiare il loro primo Halloween in quattro. Il Campo di Federica nasce dall'amore della proprietaria per l'orto e soprattutto per l'autunno. Qui si può venire tutto l'anno e approfittare dell'agricoltura a km0 che Federica coltiva e vende sul posto, si può esplorare il magnifico campo, pieno di fiori, erbe aromatiche e animali. È soprattutto d'autunno che il campo acquista il suo massimo splendore quando si riempie di numerose zucche e si organizza un Festival per imparare a intagliare le zucche in vista di Halloween: "È inoltre possibile partecipare a laboratori di intaglio e pittura all’aria aperta per realizzare spaventosissime lanterne di Halloween o graziose decorazioni per dare alla propria casa un tocco autunnale", spiega Federica, "La mia idea fu chiara da subito: volevo dare vita a un luogo dove incontrarsi, trascorrere del tempo senza pensieri e fare la spesa a contatto con la natura".