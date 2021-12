È Natale a casa di Elisabetta Gregoraci: presepe, decorazioni e due alberi addobbati Elisabetta Gregoraci si prepara alle feste: “Abbiamo tutta la casa addobbata. Adoro, ma c’è il delirio qui!” ha detto nelle Instagram Stories soddisfatta.

È tempo si addobbi natalizi: le case si stanno trasformando, accogliendo al loro interno e all'esterno tutto ciò che è utile a ricreare un ambiente festoso. Decorazioni varie, luci colorate, ghirlande, statuine: chi più ne ha più ne metta insomma, purché si respiri l'aria del Natale. Su Instagram già è un tripudio di foto a tema e anche le celebrities stanno condividendo i loro alberi e i loro allestimenti casalinghi, uno più bello dell'altro. L'ultima in ordine di tempo ad aver pubblicato degli scatti direttamente dalla propria abitazione è Elisabetta Gregoraci.

Il Natale delle celebrities

Battendo tutti sul tempo, uno dei primi ad aver decorato l'albero di Natale e ad aver condiviso le relative foto su Instagram è stato Stefano De Martino, che si è fatto aiutare dal figlio Santiago per addobbare casa. A ruota lo hanno seguito diverse altre celebrities e influencer. Il Natale in casa di Diletta Leotta, per esempio, è oro e argento: la giornalista ha scelto delle decorazioni di classe messe tutt'attorno al maxi albero di Natale: lucine al led pendenti, nuvolette, lampade. Non hanno badato a spese Joe e Jill Biden per il loro primo Natale alla Casa Bianca, ben 41 alberi e oltre 10mila addobbi per il Presidente degli USA e la first lady. Paola Turani anche quest'anno si è impegnata molto: ama il Natale in modo particolare e tutti erano curiosi di vedere lo chalet di montagna addobbato per le feste. Non ha deluso le aspettative, con un allestimento davvero magico, da favola, con centinaia di lucine.

Anche Elisabetta Gregoraci, come Stefano De Martino, si è fatta aiutare da suo figlio Nathan Falco per addobbare l'albero. Hanno scelto due colori gettonatissimi: il blu e l'argento, con un tocco di immancabile rosso, il più natalizio tra i colori. Tutt'attorno dei pacchetti regalo e un Babbo Natale molto realistico, che si muove. Si intravede anche un presepe.

Un secondo albero ha fatto la sua comparsa in un'altra stanza, ma stavolta decorato quasi interamente di rosso. La showgirl lo ha mostrato nelle Instagram Stories, molto orgogliosa e soddisfatta del lavoro svolto, anche perché ama particolarmente l'aria natalizia. "Abbiamo tutta la casa addobbata. Alberi di Natale, presepe, decorazioni: li adoro ma c'è il delirio qua!" ha detto col sorriso.