Anche se in tutto il mondo la possibilità di viaggiare nel 2020 è stata drasticamente ridotta e anche solo prendere un volo sembra essere diventata un'impresa complicata, il desiderio di partire, scoprire nuovi luoghi, vivere nuove avventure, non è mai stato tanto sentito da tutti, complici sicuramente le restrizioni dell'ultimo anno a causa della pandemia globale. Così girare il mondo, anche solo con l'immaginazione, risulta l'unico modo per soddisfare questo desiderio sopito e speriamo che la nostra selezione dei ponti più arditi realizzati nel 2020 possa essere d'ispirazione per le prossime avventure.

Di un viaggio non è importante la meta ma il cammino, si sente dire spesso. Mentre si viaggia da un punto A a un punto B, fermarsi e immergersi nei meravigliosi panorami del percorso può essere la parte più bella della vostra avventura, e i ponti possono essere proprio le strutture più adatte per approfittare al meglio del vostro cammino. Questi capolavori di ingegneria permettono di attraversare paesaggi aspri, fiumi impetuosi o canyon ripidi, o avventurarsi in un paesaggio urbano mozzafiato. Ecco perché abbiamo deciso di ripercorrere il 2020 attraverso i ponti più spettacolari realizzati quest'anno. Dal ponte di vetro più lungo del mondo a quello più vertiginoso tra le montagne cinesi, il 2020 ha visto tanto e tra gli eventi eccezionali da annoverare, al di là della pandemia e dell'emergenza sanitaria senza precedenti, vanno ricordate sicuramente le costruzioni più avveniristiche ed incredibili realizzate quest'anno come alcuni dei ponti da record, testimonianza e speranza delle capacità umane, prodotti dell'immensa creatività, intelletto e impegno di architetti e ingegneri, da attraversare a piedi, in bicicletta, in auto o con qualsiasi altro mezzo di trasporto:

Il ponte di vetro più lungo del mondo

"Come un drago che si libra nel cielo, convive armoniosamente con la natura.", così viene descritto il ponte con il fondo di vetro più lungo del mondo, realizzato da Lianzhou Qingtian Tourism Development Co., Ltd a Qingyuan, in Cina. Già vincitore del Guinness dei Primati 2020, l’incredibile struttura è come un corridoio trasparente nell’aria, sospeso nell'area panoramica delle Tre Gole di Huangchuan, mentre guarda al più grande gruppo di cascate del Guangdong settentrionale. Il nuovo ponte ha battuto i Guinness dei primati con una lunghezza di 526,14 metri, è sospeso ad un'altezza di 201 metri, con una larghezza di 8,8 metri. La sua costruzione è stata una vera e propria sfida architettonica.

Il ponte di legno più lungo del mondo

L’autorità stradale norvegese Nye Veier ha scelto la joint venture Berinor, che comprende la Rizzani de Eccher di Udine e la Besix di Bruxelles, per progettare l’infrastruttura E6 Moelv-Roterud a circa 100 km da Oslo. Lungo più di 1 km e con una sezione di 11 km di autostrada a quattro corsie, il ponte sarà l'attraversamento in legno strutturale più lungo del mondo e costituirà un punto di riferimento per l'uso di materiali sostenibili nei principali progetti infrastrutturali, secondo una dichiarazione di Besix. Il progetto infrastrutturale E6 Moelv-Roterud andrà a realizzare non solo il ponte in legno più lungo della Norvegia ma anche del mondo e costituirà un punto di riferimento per l’uso di materiali sostenibili nei progetti infrastrutturali.