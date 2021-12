La casa di Antonella Clerici: un rifugio di legno immerso nel bosco Nell’attesa di vedere Antonella Clerici a The Voice Senior come conduttrice ogni venerdì, scopriamo dove vive la nota presentatrice tv e com’è fatta la sua casa da sogno.

Antonella Clerici nel bosco attorno alla sua casa

Antonella Clerici entra nelle case degli italiani tutte le mattine con il programma "É sempre mezzogiorno" su Rai1 e adesso raddoppia l'appuntamento settimanale con la conduzione di The Voice Senior in prima serata sempre su Rai1, fino al 21 gennaio 2022. E nell'attesa di vederla venerdì presentare la versione italiana del popolare programma televisivo olandese, scopriamo dove vive e com'è fatta la sua casa da sogno.

Antonella Clerici vive in una casa nel bosco

Dove vive Antonella Clerici

"La forza del nostro Paese sta nella provincia" dice sempre nei suoi programmi tv Antonella Clerici. E infatti la famosa conduttrice vive in una casa immersa nel bosco ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, in Piemonte. Si tratta di un rifugio di legno con grandi vetrate che fanno penetrare la natura all'interno degli spazi e grandi quantità di luce naturale.

Antonella Clerici si rilassa nel salotto della sua casa immersa nel verde

Argo, Simba, Pepper sono i tre cani di Antonella Clerici che spesso compaiono negli scatti della presentatrice tv condivisi sui social e spesso la conduttrice sottolinea il grande affetto e il rapporto che la lega ai suoi animali domestici che possono vivere a stretto contatto con la natura grazie alla casa di Clerici immersa nel bosco.

I cani di Antonella Clerici nella sua casa nel bosco

Com'è fatta la casa di Antonella Clerici

Il verde è un elemento fondamentale nella casa di Antonella Clerici. La conduttrice tv ama il silenzio della natura, le passeggiate a cavallo e il trekking tra i boschi. Questo suo legame con la natura si riflette anche nella casa dove non mancano elementi ideali per godere dell'aria aperta e del bosco che circonda l'abitazione.

Antonella Clerici sul divano rosso di pelle nella sua casa

Altalene, sdraio, poltrone e panche di legno caratterizzano l'esterno della casa concepito come un'emanazione dell'interno. Dalle immagini condivise sui social è infatti facile intuire l'atmosfera rilassante e serena che si sente nella terrazza e nel giardino della casa nel bosco di Antonella Clerici.

Una casa nel bosco per Antonella Clerici

Un rifugio di legno immerso tra i boschi, è questa la casa di Antonella Clerici, dove i suoi cani possono scorrazzare liberare e si può vivere a stretto contatto con la natura, lontano dal caos della città e dalla frenesia quotidiana.

Il patio esterno della casa di Antonella Clerici

Circondata da un grande patio e un giardino, la casa di Antonella Clerici ha interni confortevoli con comodi arredi e il camino. Il legno del rifugio nei boschi si ripete all'interno dei pavimenti e viene continuato nella tonalità dal beige alle pareti

Antonella Clerici sulla poltrona di casa con accanto il caminetto

La casa è così grande che spesso la conduttrice tv e il compagnano si allenano negli spazi interni e c'è persino una palestra dentro l'abitazione.

La palestra in casa di Antonella Clerici

Il Natale nella casa nel bosco di Antonella Clerici acquista un'atmosfera ancora più suggestiva con la neve che si deposita e le luci che illuminano il bosco. Possiamo capire perfettamente vedendo le immagini perché la nota conduttrice tv abbia scelto di vivere in questo luogo da sogno.