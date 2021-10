Le strisce pedonali diventano tridimensionali: così si salva la vita dei pedoni Possono delle strisce pedonali più originali salvare vite umane? La risposta è sì. È ciò che sta accadendo in varie città del mondo dove le comuni strisce pedonali vengono sostituite da attraversamenti pedonali tridimensionali. È successo anche in Croazia, nella città di Grabrik, dove sono state introdotte le zebre 3D per far rallentare le automobili.

A cura di Clara Salzano

Strisce pedonali 3D in Croazia – Credit Kakvart

Le strisce pedonali possono salvare vite umane. In molte città del mondo i comuni attraversamenti pedonali sono diventati tridimensionali. Dopo l'Islanda e l'India, è successo anche in Croazia, nella città di Grabrik, dove le zebre sono state trasformate in 3D per evitare incidenti e salvare la vita dei pedoni. Vi spieghiamo come ci riescono.

Le strisce pedonali 3D realizzate a Grabrik da Kakvart – Credit Kakvart

Gli attraversamenti pedonali sono alcuni dei luoghi più pericolosi nelle città, soprattutto se si trovano in corrispondenza delle scuole. Così sempre più città nel mondo stanno adottando una tecnica molto originale ed efficace per rendere le strisce pedonali più sicure. Si è infatti riscontrato che davanti ad attraversamenti pedonali tridimensionali le automobili sono portate a rallentare e ad andare meno veloce. In questo modo si possono salvare molte vite umane. Ecco perché in via Kralja Petra Krešimira IV, nella città di Grabrik, in Croazia, il Consiglio distrettuale ha deciso di introdurre le strisce pedonali 3D e salvare la vita dei pedoni. L'opera è stata realizzata grazie al concorso KAkvart che è riuscito a creare un effetto ottico tale con le zebre 3D da indurre i conducenti di automobili a ridurre la velocità eccessiva e così salvaguardare la sicurezza dei pedoni.

L’effetto ottico delle strisce pedonali 3D – Credit Kakvart

L'attraversamento pedonale preesistente a Grabrik è sempre stato molto frequentato dai bambini per la vicinanza con la scuola. Le nuove strisce pedonali mirano a rende il passaggio stradale più sicuro con l'effetto 3D che scoraggia gli automobilisti. Ad uno sguardo ravvicinato è possibile comprendere il segreto dell'attraversamento tridimensionale che utilizza un disegno ottico capace di ingannare la vista. "La produzione di zebre 3D avviene con un materiale collaudato chiamato plastica fredda, che raggiunge un'esistenza di lunga durata e un effetto 3D, dal bianco, al grigio e al nero", ha affermato Frane Kaleb, presidente del consiglio distrettuale della città Grabrik. "Inoltre, la produzione di zebre 3D conferisce un aspetto estetico speciale all'aspetto dell'attraversamento pedonale, come a King Peter Krešimir IV Street nel suo insieme.