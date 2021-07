Svelato il terrazzo di Chiara Ferragni e Fedez: ecco quali sono gli arredi Poltrone Versace da 3.000 euro e una gigantesca scritta “Amore” campeggiano sulla terrazza dell’attico di Chiara Ferragni e Fedez con vista sui grattacieli di City Life, a Milano. È ciò che traspare dalle immagini condivise sui social dal cantante della coppia che ha fatto rientro a casa dopo una breve vacanza a Forte dei Marmi assieme a tutta la famiglia.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto rientro nel loro attivo di CityLife, in attesa che sia pronto la loro nuova casa di Milano. La coppia è ancora molto legata all'appartamento in cui vivono da qualche anno e che ha assistito alla nascita di entrambi i figli dei Ferragnez. Il più chiacchierato atticodel capoluogo lombardo si mostra nell'ultima story di Fedez su Instagram come un ampio spazio su più livelli. Il cantante, che domina di recente le classifiche musicali italiane con il singolo "Mille" cantato in collaborazione con Achille Lauro e Orietta Berti, accompagna l'immagine della sua terrazza con la scritta "Home sweet home" proprio per voler sottolineare il suo rientro in città dopo la vacanza toscana e per confermare il suo legame con questa casa, anche se presto i Ferragnez si trasferiranno altrove.

Poltrone Versace da 3.000 euro e una gigantesca scritta "Amore" risaltano nell'immagine del terrazzo condivisa da Fedez dell'attico della coppia. Le poltrone con l'iconica testa della medusa, simbolo della maison di lusso Versace, appartengono alla collezione Pop Medusa presentata dall'azienda al Salone del Mobile 2019 e disponibili non solo in rosa, colore scelto da Chiara Ferragni e Fedez per questi arredi sulla loro terrazza, ma anche in rosso, giallo, verde, e blu e molte altre tinte ancora. Il salotto outdoor del terrazzo è composto. oltre che dalle due poltrone di Versace, anche da un divanetto tondo e una sedia, entrambi in rattan, con comodi cuscini beige chiaro. Sullo sfondo dell'immagine, oltre l'imponente grattacielo di Generali a City Life, si nota una sorta di piccolo palco dove è posizionato l'idromassaggio e dove si trova anche una grande scritta rossa "Amore", alcuni pouf e due case giocattolo per bambini, a voler appunto simboleggiare il grande valore che Chiara Ferragni e Fedez riconoscono alla famiglia.