Valentina Ferragni con l’albero di Natale rilancia le decorazioni tartan (ed è tutto noleggiato) Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno fatto una scelta sostenibile e che evita gli sprechi: hanno noleggiato decorazioni e albero di Natale.

A cura di Giusy Dente

Anche per Valentina Ferragni è giunto il tempo di portare in casa l'atmosfera natalizia e, come la sorella maggiore Chiara, ha condiviso sui social l'albero che ha scelto assieme al fidanzato, Luca Vezil. La coppia non ha resistito, non ce l'ha fatta ad aspettare fino all'8 dicembre, come vorrebbe la tradizione. I due però quest'anno non hanno personalmente acquistato albero e decorazioni: infatti hanno optato per il noleggio, così da evitare sprechi e consentire il riciclo del materiale.

Il Natale a casa Ferragni-Vezil

Valentina Ferragni e Luca Vezil sono fidanzati da 8 anni e da alcuni convivono in un appartamento di Milano, assieme all'amatissimo cagnolino, il bulldog francese Pablo. L'appartamento si caratterizza per ambienti dal design minimal ed elegante e a rendere il tutto più chic e caldo contribuiscono sicuramente i colori: tutto è nei toni del beige, con parquet chiaro.

Nel salotto la coppia ha posizionato l'albero di Natale. L'abitudine della maggioranza è quella di acquistare di anno in anno addobbi e decorazioni sempre nuovi. Loro invece hanno fatto una scelta diversa. Si sono affidati a Emporio Turate, optando dunque per il noleggio. Come spiegato nelle Instagram Stories, hanno dato indicazioni sui colori, accordando la preferenza a un tris di sicuro successo e d'impatto, molto gettonato: verde, tartan e rosso.

Hanno insomma potuto dare forma al loro abito a proprio piacimento, realizzandolo secondo i loro desideri, che sono stati rispettati con molta precisione, a cominciare dalla misura fino agli addobbi. Si tratta di un modo comodo e sostenibile per riciclare alberi e decorazioni, piuttosto che procedere con acquisti il più delle volte non necessari. Alla base dell'albero si intravedono diversi pacchetti regalo, la cui carta riprende i torni delle decorazioni dell'albero e il motivo tartan. E c'è anche un peluche gigante, che rende l'atmosfera ancora più ‘coccolosa'.