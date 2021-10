Boss Babe, l’insegna luminosa nell’ufficio di Chiara Ferragni è un inno al girl power Chiara Ferragni ha fatto realizzare nell’ufficio di TBS una grande scritta luminosa “Boss Babe” per festeggiare i dodici anni del suo blog. L’insegna multicolor e scintillante, ironizza sul suo ruolo ed enfatizza il suo girl power. Colori fluo, neon scintillanti e tubi LED, come quelli usati da Chiara Ferragni, sono inoltre l’ultima tendenza per l’interior design.

A cura di Clara Salzano

Il neon di Chiara Ferragni "Boss Babe"

Scritte sulle pareti e complementi di decoro fluo sono stati la tendenza indiscussa per l'interior design 2021 e Chiara Ferragni, che cavalca tutte le mode e le anticipa anche, lo sa perfettamente. Ecco perché il suo ultimo acquisto per l'ufficio di The Blond Salad è un grande tubo LED multicolore, simile a uno Neon, con la scritta "Boss Babe" che ironizza sul suo ruolo e sottolinea il suo girl power.

La generazione Z ama i neon e il fluo, è una certezza dell'interior design e delle ultime tendenze dell'arredamento. Per dare un tocco di novità, dalla camera al salotto fino all'ufficio, si usano sempre più spesso luci sgargianti e colorate che aiutano anche a comunicare un certo stato d'animo o cambiare l'atmosfera di una stanza. Sicuramente il tubo LED di Chiara Ferragni "Boss Babe" riesce a trasformare l'ufficio in uno spazio allegro e dinamico. L'elemento scelto dalla nota influencer può infatti cambiare differenti effetti a seconda delle preferenze, dal bidimensionale al tridimensionale. L'originale scritta si collega facilmente ad una app sul telefono, come mostra Chiara Ferragni nel video, con cui controllare gli effetti o collegare il tubo LED alla musica.

Il 13 ottobre 2021 The Blond Salad, il blog di moda di Chiara Ferragni, ha compiuto 12 anni. Il nuovo acquisto negli uffici dell'azienda che fattura più di 18.000 di euro e conta più di 25 milioni di followers, arriva in concomitanza con l'importante traguardo della nota fashion influencer. La talent agency e il magazine di Chiara Ferragni si era trasferita circa un anno fa nei nuovi uffici nel cuore di Milano. La scritta luminosa "Boss Babe" ben si inserisce negli ambienti rosa con arredi dorati ed eleganti degli uffici di The Blond Salad in cui porta un ulteriore tocco glamour e scintillante. Per un tubo LED, simile a quello usato da Chiara Ferragni, si può spendere tra gli 80 e i 170 euro per 2 metri di scritta, da modellare in base alle esigenze e alla propria creatività.