Un rullo per pittura è un attrezzo utile per stendere la pittura in modo rapido ed uniforme sulle superfici piane. Costituito da un manico e da un manicotto può essere utilizzato, a seconda dei materiali e della tipologia, anche per incollare la carta da parati, la verniciatura e l' applicazioni di intonaci.

Inoltre, per chi ha maggiore dimestichezza con il loro utilizzo, sono disponibili anche rulli con serbatoi o pompe che permettono di svolgere in modo ancora più semplice interventi su ringhiere, angoli e superfici poco ampie, concedendo risultati molto soddisfacenti.

In questa guida abbiamo selezionati i 10 migliori rulli per pittura tra i diversi modelli disponibili online, includendo sia prodotti singoli che veri e propri kit per pittura, completi di accessori utili per verniciare.

I 10 migliori rulli per pittura del 2021

Di seguito troverete i 10 migliori rulli per pittura di quest'anno. Abbiamo selezionato i seguenti prodotti tenendo in considerazione i diversi modelli, la destinazione d'uso, il rapporto qualità/prezzo e le recensioni degli utenti che li hanno acquistati online.

Kit per verniciare Tradelux®

Il primo prodotto che andremo a vedere è questo Tradelux® il quale, come potete notare, è un vero e proprio kit per pittura. Nello specifico include: un rullo grande da 23cm, uno piccolo da 10cm, un pennello per imbiancare da 3,8cm, una spatola, un raschietto, una pellicola protettiva, un rotolo di scotch e un vassoio con griglia.

C'è tutto l'occorrente per iniziare a imbiancare pareti e soffitti al meglio. In particolare i rulli sono adatti soprattutto per le idropitture mentre il pennello è ideale per impregnanti e vernici a base solvente. Un prodotto perfetto per chi non ha molta esperienza e vuole avere subito a disposizione tutti gli strumenti.

Realizzato con ottimi materiali questo kit ha un prezzo davvero conveniente.

Rullo per dipingere WAGNER

Il secondo prodotto è questo rullo per dipingere WAGNER. In questo caso si tratta di un prodotto singolo con sistema anti-gocciolamento che permette di evitare di sporcare più del dovuto.

Grazie alle dimensioni variabili questo è un ottimo rullo per imbiancare il soffitto in quanto permette di allungare il manico e arrivare sulle superfici più difficili senza bisogno di una scala. Il serbatoio incluso inoltre vi aiuta a lavorare senza interruzioni per un risultato più omogeneo e lineare. I materiali sono di ottima qualità il tutto a un prezzo davvero conveniente.

Nespoli 956296

Passiamo a un altro prodotto interessante con questo Nespoli 956296. In questo caso si parla di un rullo per tinteggiare da 180 cm il quale, pur non essendo particolarmente grande, è adatto sia a pareti che a soffitti.

Molto buono anche per la pittura effetto liscio è costituito da un'impugnatura ergonomica in plastica, un gancio per il secchio e, inoltre, l'asta è predisposta per il montaggio di una prolunga. La confezione include anche un rullo di ricambio in modo da poterlo sostituire quando il primo è troppo usurato.

Il prezzo è di sicuro tra i più economici di questa classifica.

BLACK+DECKER BDPR400-XJ

Il BLACK+DECKER BDPR400-XJ è quello che potremmo definire un rullo telescopico. Nello specifico si tratta di un dispositivo con serbatoio che permette di disporre la vernice in maniera omogenea e uniforme.

La testa girevole permette di raggiungere anche i punti più difficili rendendolo di fatto un ottimo rullo per verniciare ringhiere. Interessante anche il sistema di ricarica, davvero molto semplice e immediato, e la funzione Kickstand ottima per i momenti nei quali non state effettivamente utilizzando lo strumento.

Il prezzo è davvero ottimo per un prodotto che potrete utilizzare fin da subito su qualsiasi superficie.

KELLER Kit

Passiamo a un rullo a pelo corto professionale con questo KELLER Kit. La confezione include due rulli professionali da 22 e 10 cm di larghezza oltre naturalmente a una pratica vaschetta, un pennello piccolo e nastro adesivo da 25mm.

Si tratta di un prodotto che potrete adoperare per qualsiasi lavoro che sia la verniciatura di pareti, soffitti o ringhiere. Si tratta di rulli ottimi anche per pittura decorativa in modo che possiate sbizzarrirvi a con nuove idee creative.

In definitiva un prodotto che consigliamo a chiunque sia alla ricerca di un kit completo professionale a un prezzo davvero contenuto.

Silverline 702477

Il Silverline 702477 è un rullo per pittura angolare utilissimo cioè per verniciare al meglio gli angoli. Il telaio è abbastanza lungo e il manicotto da 12mm perfetto per andare a definire in maniera precisa i dettagli.

Data la consistenza del rullo si consiglia di utilizzarlo su superfici lisce o semi-ruvide in modo da evitare un precoce deterioramento. Ideale non solo per angoli ma per qualsiasi spazio angusto, per mobili o per superfici in prossimità di tubi. Il prodotto è venduto singolarmente a un prezzo davvero economico vista la buona qualità che comunque garantisce.

Cinghiale Serie 192

Altro prodotto interessante da tenere in considerazione è questo Cinghiale Serie 192. Nello specifico il rullo è da 20cm realizzato con lana mista a fibra di poliammide, materiale che permette di trattenere meglio la pittura evitando sgocciolamenti.

Il manico è in gomma antiscivolo e risulta particolarmente ergonomico in modo da non dare alcun fastidio durante le operazioni di tinteggiatura. Nel complesso parliamo di un buon prodotto che si colloca tranquillamente nella fascia media, ideale per tutti gli appassionati del fai da te e per chi intende utilizzarlo in ambito domestico.

Il prezzo anche in questo caso è accessibile.

Kit per pittura AMQIT®

Torniamo su un kit completo con questo prodotto AMQIT®. La confezione include un pratico serbatoio da 600ml, due rulli di cui uno da 21cm di larghezza e l'altro da 10cm, un pennello lungo, un miscelatore, una caraffa e un adattatore per montaggio su asta.

Nel complesso un prodotto a cui non manca nulla con i rulli realizzati in fibre di poliestere un materiale che mantiene bene la vernice e offre una resa qualitativamente superiore rispetto ad altri materiali come la spugna sintetica. I manici sono ergonomici ricoperti da una spugna antiscivolo la quale garantisce un'ottima presa.

Prezzo interessante per un kit dotato di tutti questi accessori.

Rullo per tinteggiare ProDec

Il rullo da pittura ProDec è un prodotto molto versatile e adattabile a ogni circostanza. Grazie alla doppia estensione può arrivare fino anche ai 91,4 cm di lunghezza permettendovi quindi di raggiungere facilmente anche i punti più difficili.

Il rullo è a pelo medio perfetto per pareti lisce e semi-lisce per un risultato nel complesso molto buono. Il manico è ergonomico e presenta la classica forma delle dita per un'impugnatura confortevole durante le operazioni di tinteggiatura. Non parliamo naturalmente di un prodotto professionale ma si tratta comunque di un ottimo modello per il fai da te domestico.

Anche il prezzo ci è parso davvero conveniente.

Kit rulli Rottay

Concludiamo con questo Kit rulli Rottay. Come molti dei modelli visti in precedenza anche questo presenta vari elementi tra cui un rullo principale, uno ausiliario, un vassoio, un misurino e un pennello triangolare.

Sia i rulli che le altre componenti comprese nel kit sono in materiali di qualità, ma comunque commerciali. Il prodotto è lavabile e riutilizzabile tranquillamente per applicazioni domestiche. I manici di rulli e pennelli sono ergonomici e confortevoli.

Nel complesso un buon prodotto economico, adatto a tutti coloro che devono verniciare casa senza spendere troppo.

Come scegliere un rullo per pittura: guida all'acquisto

Dopo aver visto i migliori rulli per tinteggiare in questa classifica, è importante anche capire quali siano i fattori più importanti per poter scegliere un buon prodotto. Come avrete notato, infatti, i vari modelli presentano delle caratteristiche diverse tra loro che possono confondere i meno esperti.

Vediamo insieme cosa dovete tenere in considerazione prima del vostro acquisto.

Tipologia di rullo

Nella vostra scelta dovete tener conto della tipologia di rullo la quale può essere variabile. I rulli semplici, ad esempio, sono quelli che presentano una struttura basilare e una vaschetta dalla quale attingere volta per volta la vernice.

Esistono poi i rulli autoalimentati i quali hanno il principale vantaggio di alimentarsi di vernice continuamente in modo da evitarvi noiose interruzioni e, soprattutto, riducendo al massimo il gocciolamento. Questi, definiti anche rulli con serbatoio, prevedono un serbatoio, esterno o interno, di 500 o 600ml in base al modello.

Si possono distinguere fondamentalmente in :

Rullo a compressore: un apparecchio elettrico che alimenta di vernice costantemente il rullo evitando praticamente qualsiasi interruzione.

un apparecchio elettrico che alimenta di vernice costantemente il rullo evitando praticamente qualsiasi interruzione. Rullo a pompa: uno strumento manuale che si carica tramite uno stantuffo. Anche in questo caso si riducono di molto le interruzioni considerando che con una carica manuale si riescono a dipingere fino a 5mq di parete.

Il principale vantaggio dei rulli autoalimentati è senza dubbio il sistema anti-goccia. Poiché il flusso di vernice è controllato, è naturale che la quantità non vada mai oltre quelle necessaria e, di conseguenza, si evita un gocciolamento che potrebbe sporcare voi e la parete inutilmente.

Manico: dimensioni e materiali

Il manico, come detto, è l'impugnatura dotata di gancio al di sopra della quale si aggancia poi il rullo. Di questa componente è fondamentale considerare le dimensioni e i materiali. Per quanto riguarda le dimensioni vi consigliamo di scegliere impugnature che abbiano una lunghezza adatta al tipo di lavoro che dovete svolgere. Per pareti non particolarmente grandi, ad esempio, potreste pensare di scegliere un manico standard mentre, se dovete dipingere un soffitto, magari potete optare per un manico telescopico o allungabile tramite il quale raggiungere anche i punti più difficili.

Parlando dei materiali generalmente i manici sono realizzati in plastica, in legno o con entrambi. Molto spesso poi questa è ricoperta da una pratica gomma antiscivolo che permette di avere una presa molto più salda, favorita anche dalla struttura ergonomica.

Manicotto: tipologia e materiali

Dopo aver valutato il manico passiamo poi al manicotto ovvero la parte che fisicamente impatta la superficie da pitturare. In questo caso il materiale e la tipologia del manicotto dipenderanno molto dalla superficie sulla quale andrà utilizzato.

Esiste ad esempio un manicotto per impregnante, adatto specificatamente per vernici impregnanti le quali vengono applicate principalmente sul legno, un manicotto per laccare o quello per facciate caratterizzato da setole molto lunghe che coprano grandi spazi. Oltre a questo ci sono rulli a pelo corto o lungo, il primo indicato per superfici lisce e il secondo per pareti più ruvide e aspre.

Infine esistono anche manicotti a nido d'ape o a rilievo particolarmente adatti per ricreare rilievi sulla superficie o per la caratteristica pittura a buccia d'arancia.

Per quanto riguarda i materiali questi possono distinguersi in fibra sintetica con schiuma ad alta intensità, la più economica e di bassa qualità e quelli in fibra cordonata la quale offre una resa sicuramente migliore e una maggiore resistenza.

Destinazioni d'uso

Come abbiamo ribadito, un rullo per tinteggiare può avere diverse destinazioni d'uso. Il suo utilizzo principale è pensato naturalmente per stendere la pittura sulle superfici piane permettendo così di dipingere pareti e soffitti in maniera rapida e semplice.

Un rullo però può essere impiegato anche per altre attività come ad esempio l'incollatura dei parati i quali devono essere ben stesi e aderenti alla parete affinché la colla faccia il suo effetto. Oltre alla vernice e alla carta da parati anche l'intonaco può essere applicato servendosi proprio di un rullo.

Il consiglio che vi diamo comunque è di utilizzare un rullo sulle superfici molto ampie, per le quali potrebbe essere difficoltoso utilizzare un attrezzo di dimensioni inferiori.

Dimensioni del rullo

Abbiamo parlato delle dimensioni del manico, che può essere più o meno lungo, ma è importante anche valutare le dimensioni del rullo, ovvero del manicotto che utilizzerete. La scelta in questo caso dipenderà totalmente dal tipo di superficie che andrete a dipingere. Per superfici ruvide vi consigliamo di optare per rulli abbastanza lunghi e che presentino fibre più spesse, intorno ai 12/18mm, in modo da coprire meglio l'intera lunghezza. Molti si servono anche di pistole a spruzzo per verniciare.

Se dovete invece andare a definire dettagli, angoli o ritocchi, un rullo intorno ai 10cm di larghezza andrà benissimo. Ancora meglio uno angolare pensato appositamente per gli angoli.

Accessori

Come abbiamo visto anche scorrendo i vari prodotti presenti nella classifica, i vari rulli possono essere venduti singolarmente o completi di accessori, in quello che è un vero e proprio kit. Nei migliori kit troverete generalmente due o più rulli di dimensioni differenti, un pennello, una vaschetta e altri accessori che possono aiutarvi nella verniciatura come guanti, spatole e teli protettivi.

Il consiglio che vi diamo in questo senso è di valutare l'acquisto di un kit soprattutto se non avete nulla o siete alle prime armi, in modo da poter sfruttare fin da subito tutto l'occorrente per cominciare a tinteggiare.

Tipo di vernice

Quando dovete scegliere un rullo per tinteggiare assicuratevi, tra le altre cose, di selezionare quello giusto in base al tipo di vernice che andrete a utilizzare. Esistono infatti vernici specifiche per il legno, pitture acriliche, altre a base d'olio, senza contare che esistono alcune per gli esterni e altre per gli interni.

Combinando al meglio la tipologia di manicotto alla vernice giusta si otterrà un ottimo risultato.

Per maggiori informazioni sulle varie pitture per pareti potete dare un'occhiata alla guida specifica a riguardo.

Prezzo

Qual è un prezzo giusto per un rullo per pittura? Prima di parlare materialmente di costi è importante distinguere tra rulli professionali e amatoriali. I primi com'è facile intendere sono generalmente destinati a un utilizzo professionale, ovvero da parte di chi per lavoro vernicia e dipinge pareti, abitazioni, facciate e così via.

I secondi, quelli amatoriali, sono invece per uso domestico e hobbistico, i prodotti perfetti per gli amanti del fai da te. La qualità è naturalmente più scarsa rispetto a quelli professionali ma garantiscono comunque ottimi risultati.

Per quanto riguarda i prezzi, un rullo amatoriale può avere un prezzo compreso tra i €10 e i €50, mentre quelli professionali superano di sicuro questo budget anche se spesso sono offerti dalle aziende produttrici a professionisti o ditte che acquistano grandi quantità di vernice.