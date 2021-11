La Gioconda a casa di Chiara Ferragni: quanto costa l’opera Nella casa di Chiara Ferragni e Fedez c’è un quadro della Gioconda di Leonardo da Vinci. La coppia ama circondarsi di oggetti da collezione e arredi esclusivi. Scopriamo chi ha realizzato e quanto costa l’incredibile opera.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni nella sua casa di Milano e sulla parete di fondo un’ironica Gioconda

La casa di Chiara Ferragni e Fedez è piena di oggetti da collezione e arredi esclusivi. La coppia più chiacchierata del web ama infatti lanciare tendenze e circondarsi sempre del meglio, dai migliori marchi di moda alle aziende di design più prestigiose. Eppure un'opera d'arte come la Gioconda, nota come la Monna Lisa, di Leonardo da Vinci, è un lusso che difficilmente qualcuno può concedersi.

La Gioconda sulla parete del salotto di Chiara Ferragni

Si tratta infatti di uno dei capolavori più famosi del mondo dell'arte, esposto al Museo del Louvre di Parigi, il cui valore è inestimabile. I Ferragnez hanno infatti in casa una copia dell'iconico dipinto che, ad uno sguardo più attento, è arricchito da un ulteriore dettaglio: un bambino tra le braccia di Monna Lisa.

Chiara Ferragni cammina davanti alla finta Gioconda nella sua casa milanese

Di chi è la Gioconda nella casa dei Ferragnez

La Gioconda nella casa di Chiara Ferragni non è ovviamente l'opera originale. Si tratta di una riproduzione del famoso dipinto di Leonardo da Vinci che mostra l'aggiunto di un bambino, identico a Leone, il figlio dei Ferragnez, tra le braccia di Monna Lisa.

Chiara Ferragni beve un caffè a casa e alle spalle si vede una riproduzione della Gioconda

L'irriverente opera presente sulla parete del salotto di Chiara Ferragni e Fedez probabilmente è un oggetto da collezione realizzato da uno dei designer più famosi del mondo, Virgill Abloh. Il noto stilista di Off White utilizza infatti spesso l'immagine della Gioconda nelle sue collezioni, dalle t-shirt agli oggetti da arredo.

La riproduzione della Gioconda nella casa dei Ferragnez

Quanto costa la Gioconda nella casa di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez hanno dimostrato spesso di apprezzare le creazioni di Virgil Abloh, lo stilista di Off White, come il tappeto "Keep Off" che si vede spesso nei suoi post sui social. È dunque probabile che la riproduzione della Gioconda nella casa dei Ferragnez sia stata realizzata da Virgil Abloh che aveva creato un'opera similare nella collezione disegnata appositamente per Ikea.

La Gioconda luminosa realizzata da Virgil Abloh per Ikea

La Monna Lisa di Ikea non aveva un bambino in grembo e si illuminava. Quando l'incredibile opera fu lanciata dal colosso di mobili svedese aveva un costo di appena 73 euro, oggi è invece un oggetto da collezione per i fan di Off White. L'opera a casa di Chiara Ferragni e fedez è invece sicuramente unica e il suo valore non è mai stato rivelato.