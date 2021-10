La palestra in casa di Can Yaman: come arredare l’home fitness Can Yaman si mostra spesso nei post condivisi sui suoi social mentre è alle prese con vari esercizi fisici. Attraverso le immagini e i video pubblicati dall’attore turco, abbiamo notato che l’attore turno si allena spesso in casa dove ha una vera e propria palestra: ecco come creare un home fitness come quello di Can Yaman.

A cura di Clara Salzano

La palestra in casa di Can Yaman

Archiviata la storia con Diletta Leotta, Can Yaman sembra abbia già un'altra fiamma. Sicuramente una costante nella vita dello showman turco è la sua magnifica forma fisica, frutto di un duro lavoro probabilmente quotidiano, come testimoniano i vari post condivisi sui suoi canali social in cui Yaman si mostra alle prese con vari esercizi fisici. Attraverso le immagini e i video pubblicati dall'attore turco, non abbiamo notato solo la sua forma fisica ma anche un'altra costante: Can Yaman si allena spesso a casa. L'attore turco ha una vera e propria palestra nella sua abitazione: proviamo a capire come si può arredare un home fitness come quello di Can Yaman.

Can Yaman si allena in casa

L'home fitness secondo Can Taman

Can Yaman ha seguito le recenti tendenze dell'interior design e ha allestito una palestra in casa. Sicuramente il lungo lockdown domestico ha costretto molti ad allenarsi in casa e ad attrezzare un angolo fitness nei propri spazi domestici. Un trend iniziato già prima del 2020 ma che oggi vede sempre più persone avere l'esigenza di avere un proprio spazio benessere tra le mura di casa. Non sorprende dunque vedere attrezzi di vario genere nella casa di Can Yaman.

Can Yaman fa esercizi in casa

Per creare un angolo fitness in casa non servono infatti per forza degli ingombranti attrezzi come quelli della palestra o come quelli che si usavano in passato, ma basta avere una panca regolabile su cui fare esercizi, manubri e bilancieri per allenarsi. In casa di Yaman, oltre la panca e i vari pesi, si trovano anche una wellness ball, la mezzaluna in plastica aeronautica per lo yoga e la porta è stata trasformata in attrezzo per allenarsi con una barra per trazioni regolabile che permette facilmente di trasformare qualsiasi casa in una perfetta palestra.