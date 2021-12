Le tendenze dell’albero di Natale per le star, da Chiara Ferragni a Paola Turani È tempo di fare l’albero di Natale in casa. Molti vip hanno giocato in anticipo decorando a festa la propria casa: scopriamo quali sono le tendenze per l’albero di Natale secondo le star.

A cura di Clara Salzano

L’albero di Natale delle star, da Chiara ferragni a Paola Turani

In Italia è tradizione addobbare l'albero di Natale l'8 dicembre ma, come ad ogni regola, esistono sempre delle eccezioni, così a Milano si fa l'albero il 7 dicembre, giorno del patrono della città Sant'Ambrogio, e già molti vip hanno giocato in anticipo decorando a festa la propria casa in vista del natale. Da Chiara Ferragni a Stefano De Martino, scopriamo quali sono le tendenze per l'albero di Natale secondo le star.

L’albero di Chiara Ferragni e Fede

L'albero di Natale smart

Chiara Ferragni e Fedez amano lanciare tendenze, è ormai cosa nota, come nella moda così in casa. La coppia che più chiacchierata del web ha infatti addobbato la propria abitazione in vista delle Feste natalizie con un mese di anticipo e per Natale hanno optato per un grande albero di Natale multicolor e pieno di addobbi che ha la particolarità di cambiare lo scenario luminoso con un battito di mani. La tendenza per l'albero di Natale tecnologico è emersa negli ultimi anni e ad aiutare a creare molteplici effetti luminosi d'atmosfera è d'aiuto la domotica sempre più usata nelle case. Attraverso lo smartphone è infatti facile riuscire a controllare non solo gli elettrodomestici di casa ma anche l'albero di Natale.

L’albero di Natale smart di Chiara Ferragni

L'albero di Natale candido

Un must per il Natale è l'albero completamente bianco che ricorda il candore della neve. Palline bianche o argentate contribuiscono a rendere l'atmosfera magica. Questa è stata infatti la scelta di Diletta Leotta che per il Natale in casa ha optato per addobbi completamente bianchi d'atmosfera come quelli delle fiabe.

L’albero di Natale di Diletta Leotta

L'albero di Natale tradizionale

Addobbare l'albero in modo tradizionale nei colori del rosso e del verde è sempre una sicurezza. Il rosso infatti riesce ad offrire l'atmosfera familiare del Natale più di ogni altro colore. È infatti stata la decorazione proposta da Stefani De Martino per la sua casa che ha visto anche il valido aiuto del figlio Santiago con cui ha addobbato la casa.

L’albero di Natale di Stefano di Martino

Anche Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno scelto di addobbare il proprio albero di Natale in modo tradizionale con palle rosse, verdi e dorate, pungitopo e fiocchi scozzesi. Non mancano mai altri decori attorno all'albero come orsacchiotti e scatole colorate.

L’albero di Valentina Ferragni e Luca Vezil

L'albero di Natale oro

Oro è insieme al rosso il colore delle feste natalizie. Sinonimo di abbondanza e ricchezza il dorato riesce a rendere qualsiasi ambiente luminoso e gioioso, come dovrebbe essere il Natale per tutti. Così è la casa di Rosa Perrotta dove è stato fatto un albero tutto oro con alcuni fiori bianchi che creano un'atmosfera davvero unica.

L’albero di Natale di Rosa Perrotta

L'albero di Natale originale

È molto romantico l'albero di Natale di Paola Turani nella sua casa di montagna con tante palline colorate nei toni del rosa antico, del blu e del bordeaux con tante luci calde e un camino d'atmosfera che rende sempre l'ambiente più caldo e magico in vista delle Feste. Elisabetta Gregoraci ha invece optato per un albero di Natale davvero originale nella tinta del viola, con tante luci e addobbi a forma di caramella bianca e rossa che offrono alla casa un'atmosfera giocosa che piacerà molto ai più piccoli.