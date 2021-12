Natale 2021: come addobbare casa per le Feste L’aria di Festa inizia a farsi sentire tra le strade delle città addobbate e nelle case di tutti. Scopriamo quali sono le tendenze per addobbare i propri interni in vista del Natale 2021.

A cura di Clara Salzano

Decorazioni per Natale 2021

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le vacanze di Natale sono ormai vicine e l'aria di Festa inizia a farsi sentire tra le strade delle città addobbate e nelle case di tutti. L'8 dicembre è tradizione in Italia fare le decorazioni di casa per le feste e, dalle star italiane che hanno giocato in anticipo per addobbare le proprie dimore ai negozi come La Rinascente, vediamo quale sono le tendenze per addobbare i propri interni per Natale 2021.

Le decorazioni natalizie de La Rinascente

Addobbi in miniatura

Quest'anno per Natale c'è una tendenza indiscussa che è stata acclarata anche dalle vetrine de La Rinascente. Si tratta delle decorazioni in miniatura che permettono di ricreare dei veri e propri villaggi di Natale che piacciono a grandi e piccini e che rendono magica l'atmosfera di ogni ambiente.

Le decorazioni in miniatura per Natale 2021

Decorazioni nostalgiche

Una delle tendenze per il Natale 2021 è il ritorno alle decorazioni nostalgiche come gli alberi di Natale di ceramica. Sicuramente in molti ricorderanno nella casa della propria nonna ma anche della mamma un piccolo albero di ceramica su un mobile, una mensola o un tavolino. Oggi quel decoro torna protagonista della casa in tanti colori e finiture che regalano un senso di nostalgia ad ogni ambiente.

Gli alberi di Natale di ceramica

Lo schiaccianoci

Il Natale arriva quando i negozi si decorano a festa e a Milano le tendenze indiscusse per il Natale sono esposte sicuramente negli store più rinomati. È proprio tra i negozi che si è potuto notare una grande tendenza per questo Natale e che vede il ritorno in auge dello schiaccianoci che, dal folklore tedesco, viene considerato un oggetto apotropaico che porta fortuna nelle case addobbate a festa.

Lo schiaccianoci nelle vetrine della Rinascente

Luci smart

Chiara Ferragni ha siglato la tendenza tecnologica per le decorazioni natalizie 2021. Dall'albero di Natale alle luci per la casa, gli addobbi smart rendono gioiosa e festosa ogni abitazione.

Luci smart per la casa di Natale– Credit Twinkly

Decorazioni sostenibili

Il tema della sostenibilità è tra i più quotati degli ultimi tempi. È una tendenza ma anche un'esigenza. Ecco perché le ricerche per gli addobbi natalizi sostenibili sono in aumento e in molte più case sono apparse decorazioni realizzate in materiali riciclati e naturali che offrono un Natale più rispettoso dell'ambiente.

Addobbi sostenibili per il Natale 2021

Addobbi tradizionali

Palline rosse e verdi, alberi di Natale dorati, luci colorate e decori bianchi rappresentano le tradizionali decorazioni natalizie che non passeranno mai di moda e che, come testimoniano molte case dei Vip, come quella di Valentina Ferragni e Rosa Perrotta, riesco a creare la perfetta atmosfera del Natale.